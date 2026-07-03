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অনলাইনে জমির খতিয়ান ও দাগের তথ্যে ফি মকুব, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

অনলাইনে জমির খতিয়ান ও দাগের তথ্যে কোনও টাকা দিতে হবে না, সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

West Bengal Politics
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 6:13 PM IST

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কলকাতা, 3 জুলাই: জমি সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা পেতে এবার থেকে আর অহেতুক টাকা খরচ করতে হবে না । সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ৷ এবার থেকে অনলাইনে জমির খতিয়ান এবং দাগের তথ্যের ডিজিটালি স্বাক্ষরিত সফট কপি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে ৷

সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সাধারণ মানুষকে এই খবর জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের পক্ষ থেকেও বৃহস্পতিবার এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷

সরকারি পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষকে যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয়, সেদিকে যে সরকার কড়া নজর রাখছে, তাই এই উদ্যোগ ৷ সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, "নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ, ঝামেলামুক্ত এবং সহজলভ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, খতিয়ান (Record-of-Rights) এবং জমির দাগের তথ্য (Plot Information) পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকার যে অ্যাপ্লিকেশন ফি (enquiry charges) আদায় করতো তা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে মকুব করেছি।"

CM Suvendu Adhikari Posts on Social Media
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সোশাল মিডিয়া পোস্ট (ছবি: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এক্স হ্যান্ডেল থেকে গৃহীত)

দীর্ঘদিন ধরেই অনলাইনে জমির খতিয়ান বা প্লট ইনফরমেশন পেতে গেলে সাধারণ মানুষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আবেদন ফি এবং অথেন্টিকেশন ফি জমা দিতে হত ৷ সেই নিয়মে বদল এনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে আরও লিখেছেন, "এখন থেকে, আপনারা সম্পূর্ণ 'বিনামূল্যে' অনলাইনে আপনাদের খতিয়ান এবং জমির দাগের তথ্যের ডিজিটালি স্বাক্ষরিত কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। এই ডিজিটাল জমির রেকর্ডগুলি পাওয়ার জন্য কোনওরকম আবেদন ফি বা প্রমাণীকরণ ফি (authentication fees) লাগবে না। এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যজুড়ে সমস্ত জমির মালিক বিশেষত কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। আপনার জমি, আপনার অধিকার,আপনার তথ্য এখন থেকে মাত্র এক ক্লিকের আওতায়।"

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, 1955 এবং বেঙ্গল রেকর্ডস ম্যানুয়াল, 1943-এর নির্দিষ্ট কিছু বিধিতে সংশোধন এনেছে রাজ্য সরকার ৷ অর্থ দফতরের সবুজ সংকেত মেলার পরেই এই সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে। সংশোধিত নিয়ম মেনেই এখন থেকে ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডস ডেটাবেসে থাকা খতিয়ানের কপি বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। কেউ চাইলে একাধিক খতিয়ানের জন্যও অনলাইনে পৃথকভাবে আবেদন করতে পারেন, তার জন্যও কোনও টাকা লাগবে না ৷

তবে এই বিনামূল্যে পরিষেবা পাওয়ার সুবিধা কেবল ডিজিটাল মাধ্যমে থাকা নথির সফট কপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে ৷ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আগের মতোই কেউ যদি জমির নথির সার্টিফায়েড হার্ড কপি বা অন্যান্য কাগুজে নথি সংগ্রহ করতে চান, তবে তাঁকে সরকারি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে ৷

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় সাধারণ মানুষের হয়রানি এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ সরকারি পরিষেবা পেতে আর্থিক ব্যয়ের পাশাপাশি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝক্কি আর থাকবে না ৷ বাড়িতে বসেই সাধারণ মানুষ নিজেদের স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জমির নথি পেয়ে যাবেন ৷ এর ফলে ব্লক বা ভূমি দপ্তরগুলিতে যেমন ভিড় কমবে, তেমনই গোটা প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা আসবে ৷ ডিজিটাল ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষকদের জমি সংক্রান্ত জটিলতাও অনেকাংশে কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

TAGGED:

WEST BENGAL POLITICS
CM SUVENDU ADHIKARI
DIGITAL LAND RECORDS
DIGITALLY SIGNED COPIES OF KHATIAN

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