প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষক নিয়োগে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ 'কাল্পনিক'

প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষক নিয়োগে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ 'কাল্পনিক'
প্রাথমিকের 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের যোগসাজশের কথা জানিয়েছে সিবিআই ৷ অভিযোগ অস্বীকার করল রাজ্য ৷
Published : November 6, 2025 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় অনিয়মের অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করে দিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এজি দাবি করেন, "এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির এই নিয়োগে কোনও ভূমিকাই ছিল না ৷ শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ ছাড়া তারা অন্য কোনও ভূমিকা পালন করেনি ৷ প্রয়োজনে রাজ্য সমস্ত নথি আদালতে পেশ করবে ৷"
এর আগে এই বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে, মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীরা দাবি করেন, প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগসাজশ ছিল ৷
মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিম, সুদীপ্ত দাশগুপ্তরা বলেন, "সিলেকশন কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন না-করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে 'বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি' নামক একটি এজেন্সির হাতে দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ কিন্তু আইন অনুযায়ী রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কোনও এজেন্সিকে এইভাবে নিযুক্ত করা যায় না ৷ এজেন্সি নিয়োগের কোনও চিঠিও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ 2017 সাল থেকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ৷"
গত 29 অক্টোবরের শুনানি শেষে দুই বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, "দুর্নীতি এবং বেনিয়মের অভিযোগের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ছাড়পত্র ছিল না নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ৷ তা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগপত্র দেওয়া হল কেন ? এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির ভূমিকা কী ছিল ?"
এর জবাবে এদিন রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন আদালতে ৷ এজি কিশোর দত্ত দাবি করেন, 2016 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় কোনও অনিয়ম হয়নি ৷ তিনি বলেন, "কাল্পনিক বক্তব্য দিয়ে এই মামলায় রক্ত সঞ্চার করা যাবে না ৷ অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছিল ৷ তার প্রমাণপত্রও রয়েছে ৷" আগামী 11 নভেম্বর ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷ ডিভিশন বেঞ্চ এদিন ইঙ্গিত দিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই মামলার শুনানি শেষ হবে ৷
গত শুনানিতে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে বলেন, "সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, বিকাশ ভবনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং মানিক ভট্টাচার্যের কার্যালয় থেকে 324 জনের যে তালিকা সিবিআই উদ্ধার করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত ৷ পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, বেআইনি নিয়োগ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যোগসাজশ ছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 15 কোটি টাকা তুলে দেওয়ার জন্য দাবি করেছিলেন ৷"
এমনকী তাঁরা আদালতে জানান, মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্তদের নম্বরের বিভাজনে দেখা গিয়েছে, কম নম্বর প্রাপ্ত পেয়েও অনেকে চাকরি পেয়েছেন ৷ সিবিআই রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, 2016 সালের এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে ৷ আইনজীবীরা পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া করার দাবি জানান ৷ তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে তার প্রভাব পড়বে সমাজে ৷ যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল মামলাকারীদের অধিকাংশ বক্তব্য কাল্পনিক বলে দাবি করেছেন ৷
গোড়ার কথা
2023 সালের 12 মে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 36 হাজার কর্তব্যরত প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পরে তা কমে 32 হাজার হয় ৷ 2014 সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে 2016 সালে প্রায় 42 হাজার 942 জন শিক্ষক নিয়োগ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ এদিকে নিয়োগে একাধিক ত্রুটি রয়েছে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রিয়ঙ্কা নস্কর নামে এক প্রার্থী-সহ প্রায় 140 জন ৷
মামলাকারীদের অভিযোগ, এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে অ্যাপটিটিউড টেস্ট করা হয়নি ৷ প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সংরক্ষণের তালিকা মেনে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ওই বছর 15 মে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ তখন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ দেয় ৷ সেই তখন থেকে শুনানি চলছে ৷ এবার মামলার শুনানিতে বড় পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷