হাইকোর্টে মামলা হতেই বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েতে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'

হাইকোর্টে মামলা হতেই বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েতে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'
অবশেষে বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েতে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ৷ কিন্তু এতদিন তা পাচ্ছিলেন না কেন ? জবাব চাইল হাইকোর্ট ৷
Published : February 20, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: হাইকোর্টে মামলা দায়েরের ফল ! বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা চালু করল প্রশাসন ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার অন্তর্গত ময়না ব্লকের বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েত ও গোজিনা গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে ৷ এলাকার মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেতেন না ৷ এদিন কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের আইনজীবী জানান, তাঁদের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাঠানো হয়েছে ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, গত কয়েকমাস কেন টাকা বন্ধ রাখা হয়েছিল, তা তিন সপ্তাহের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দিয়ে আদালতকে জানাতে হবে ৷
উল্লেখ্য বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে থাকায় গত বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে গ্রামের মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় সাত হাজার মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেওয়া বন্ধ রাখার অভিযোগ নিয়ে মামলা দায়ের করেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুনিতা মণ্ডল সাহু ৷ এই মামলায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছিল ৷ এদিন রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্য ৷
মামলার শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানিয়েছিলেন, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হয় না মহিলাদের ৷ রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে চলতি মাস থেকে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে ৷ ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের 1 হাজার 700 টাকা এবং অন্য মহিলাদের দেওয়া হয়েছে 1,500 টাকা ৷ জেলাশাসক সরাসরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই টাকা দিয়ে থাকেন ৷ রাজ্যের সব মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকেন ৷
রাজ্যের আইনজীবী অমল সেন আদালতে জানান, নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর এই টাকা দেয় ৷ সেখানে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ সেই ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হচ্ছে ৷ রাজ্য এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেবে আদালতে ৷ তার জন্য আদালতের কাছে সময় চেয়ে নেন তিনি ৷
আজকে রাজ্য রিপোর্ট দিয়েছে । আবেদনকারী বাগচা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুনিতা মণ্ডল সাহু জানান,
জেলাশাসক একাধিকবার আশ্বাস দিলেও টাকা মেলেনি ৷ জানুয়ারি মাসেও অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু টাকা না-পাওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তিনি ৷