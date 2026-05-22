দেবরাজ-অদিতিকে আপাতত গ্রেফতার নয়, আদালতে জানাল রাজ্য

দেবরাজ-অদিতিকে আপাতত গ্রেফতার নয়, আদালতে জানাল রাজ্য
দেবরাজ ও অদিতি মুন্সীকে এখনই গ্রেফতার করা হবে না বলে মৌখিক আশ্বাস দিল রাজ্য ৷
Published : May 22, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 22 মে: আদালতে রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সী । আগামী 19 জুন পর্যন্ত তৃণমূল তাঁদের গ্রেফতার করা হবে না ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য ৷ 19 জুন আদালতে পরবর্তী শুনানিতে এই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে হিসাববহির্ভূত সম্পত্তি নিয়ে তথ্যপ্রমাণ ও রিপোর্ট জমা দেবে রাজ্যের বিজেপি সরকার ৷
বিজেপি সরকার পর গত মঙ্গলবার 19 মে তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় বাগুইআটি থানায় ৷ গতকাল মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী আকাশদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "হিসাববহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গত 28 এপ্রিল অভিযোগ থানায় দায়ের করেছিলেন তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ৷"
সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে রাজারহাট-গোপালপুর আসনে অদিতি মুন্সীকে পরাজিত করেছেন বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি ৷ তিনি প্রার্থী থাকাকালীন বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ সরকার পরিবর্তন হতে এই অভিযোগকে এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করেছে থানা ৷ এই আবহে গ্রেফতারির আশঙ্কায় আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন অদিতি ও দেবরাজ ।
এদিন মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "এই মামলায় সংগঠিত অপরাধের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ রাজনৈতিক কারণে মামলাকারীদের টার্গেট করা হয়েছে ৷ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত ৷"
রাজ্যের বক্তব্য, "একদিনে প্রচুর সম্পত্তি হস্তান্তর করার অভিযোগ রয়েছে এঁদের বিরুদ্ধে ৷ বেনামেও সম্পত্তি করা হয়েছে ৷ গিফট ডিড করা হয়েছে ৷ নির্বাচনী হলফনামায় এক কোটি টাকারও বেশি যৌথ সম্পত্তির কথা জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু প্রায় 100 কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে তাঁদের ৷"
অদিতি মুন্সী ও দেবরাজ চক্রবর্তীর তরফে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বাচনে সম্পত্তি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ৷ একদিনে একাধিক সম্পত্তি ট্রান্সফার করার অভিযোগ। কিন্তু আমি একশোটা সম্পত্তি ট্রান্সফার করতে পারি তো!
রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন- কিন্তু তিনি একজন পাবলিক সার্ভেন্ট ৷
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত: কিন্তু নির্বাচনী হলফনামায় তো তিনি সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেছেন !
তখন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আবেদন অসম্পূর্ণ। যদি আমরা ধরেওনি একজন পাবলিক সার্ভেন্টের সম্পত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে, তাহলেও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের তো প্রয়োজন হওয়ার কথা নয় ৷ অভিযোগ লেনদেনের ৷ কিন্তু কাউকে প্রতারণার অভিযোগ নেই ৷"
এএজি রাজদীপ মজুমদার: এই ব্যক্তি প্রাক্তন বিধায়ক, তিনি একজন পাবলিক সার্ভেন্ট ৷ অস্বাভাবিক সম্পত্তির অভিযোগ রয়েছে ৷ একটা নির্দিষ্ট সময়ে সিরিজ অফ প্রপার্টি ট্রান্সফার করা হয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ হওয়ার কথা ৷ বন্ধন ব্যাঙ্কে কালিম্পং শাখায় তাঁর একটা অ্যাকাউন্ট রয়েছে ৷ নির্বাচনের ঠিক আগে অ্যাকাউন্ট জিরো হয়ে যায় ৷
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত: কিন্তু তাতে সমস্যা কী ? কীসের ভিত্তিতে তাতে তদন্ত হবে ?
এএজি রাজদীপ মজুমদার: একজন পাবলিক সার্ভেন্টের এই ধরনের সম্পত্তি হল কীভাবে, তা দেখা প্রয়োজন ৷
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত: কিন্তু আইনে এর তদন্তকে বলা হয় রোমিং এবং ফিশিং ইনকোয়ারি ৷ কিন্তু আইনে তাঁর সম্মতি নেই ৷