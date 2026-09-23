1 লক্ষের বেশি শূন্য পদে নিয়োগে সায় রাজ্য মন্ত্রিসভার

1 লক্ষের বেশি শূন্য পদে নিয়োগে সায় রাজ্য মন্ত্রিসভার
One lakh recruitment: এসএসসি এবং পিএসসির মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ ৷ কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশ মিলে অন্তত 16 হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে ৷
Published : September 23, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিল্প এবং কর্মসংস্থান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই লক্ষ্যে বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভা সূত্রে খবর, 1 লক্ষের বেশি নিয়োগের বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়েছে এদিন।
নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা কত, তা জানতে দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দপ্তরগুলি থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর এবার নিয়োগের বিষয় সম্মতি দিল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশ মিলে অন্তত 16 হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে শুধুমাত্র পুলিশেই। অন্যান্য দপ্তর ধরলে এই সংখ্যাটা 1 লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।
জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের 53টি দপ্তরে কমবেশি 5 হাজারের মতো শূন্যপদ রয়েছে। সেগুলি পূরণে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে 15 বছর ধরে কর্মসংস্থান হয়নি। ফলে বিভিন্ন দফতরে প্রচুর শূন্য পদ পড়ে রয়েছে। যুব সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ আশা করছে, এই সরকার তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করবে। আর সেই জায়গা থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সরকার।
এখন বিভিন্ন দপ্তর ধরলে মোট 1 লক্ষ 53 হাজার মতো কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার চাইছে প্রথম দফায় প্রায় 1 লক্ষের বেশি নিয়োগ সেরে ফেলতে। গোটা প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছভাবে হয়, সেজন্য এসএসসি এবং পিএসসির মাধ্যমেই নিয়োগ হবে বলে জানা যাচ্ছে।
নবান্ন সূত্রে খবর, এই বিশাল সংখ্যক নিয়োগের মধ্যে একটা বড় অংশ থাকছে শিক্ষা দপ্তরে। আর বাকিটা বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদ অনুযায়ী নিয়োগ হবে। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, আগের সরকার অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে বাড়তি গুরুত্ব দিত। ফলে বিভিন্ন দপ্তরের বিশাল সংখ্যক পদ শূন্য ছিল। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দ্রুত এই সমস্ত শূন্য পদের একটা বড় অংশে নিয়োগ সম্ভব হবে। সব ঠিক থাকলে দুর্গাপুজোর আগেই নিয়োগ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে পারে। নিয়োগের প্রক্রিয়া চলতি বছরের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার।