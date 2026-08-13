মহানায়কের জন্মশতবর্ষে বছরভর উদযাপন, নন্দনের ধাঁচে তৈরি হবে 'উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার'

মহানায়কের জন্মশতবর্ষে বছরভর উদযাপন, নন্দনের ধাঁচে তৈরি হবে 'উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার'
আগামী 3 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে গোটা বছর জুড়ে চলবে মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী টলিউডের কলাকুশলীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷
Published : August 13, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে নন্দনে টলিউডের একঝাঁক কলাকুশলীর সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ জন্মশতবর্ষ উদযাপনের রূপরেখা স্থির করতেই এই বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয় ৷
এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন সেন এবং রাজ চক্রবর্তীর মতো বিশিষ্টজনেরা ৷ বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের বৃহৎ পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত জানান তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন এবং উদযাপন কমিটির পক্ষে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷
রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী 3 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে গোটা বছর জুড়ে চলবে মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন ৷ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মহানায়কের জন্মদিন প্রত্যেক বছর পালন হয় ৷ তবে এ বছরটা স্পেশাল ৷ শতবর্ষ হিসেবে রাজ্য সরকার এই বছরটিকে বিশাল ভাবে পালন করতে চাইছে ৷ সরকারের তরফ থেকে নানা রকম প্ল্যান করা হয়েছে যেটা থার্ড সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ৷"
তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র কলকাতা নয়, সমগ্র দেশে উত্তম কুমারকে নিয়ে এই উদযাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, প্রথম চারদিন টানা অনুষ্ঠানের পর সারাবছর ধরে নানা কর্মসূচি চলবে এবং আগামী বছর 2 সেপ্টেম্বর এই শতবর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে ৷
তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন জানান, আগামী 3-6 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা চারদিন ধরে মহাসমারোহে পালিত হবে জন্মশতবর্ষ ৷ এই উদযাপনের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে একটি 'নস্টালজিক হেরিটেজ ওয়াক' ৷ কলকাতায় মহানায়কের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা স্থান ছুঁয়ে যাবে এই পদযাত্রা ৷ সেখানে অংশগ্রহণকারীরা উত্তম কুমারের মতো সেজে হাঁটবেন ৷
পাশাপাশি, মাঝরাতে কেক কেটেও জন্মদিন পালনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ উত্তম কুমারের বাছাই করা সিনেমাগুলি নিয়ে একটি ছোট চলচ্চিত্র উৎসব ও ওপেন এয়ার স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করবে রাজ্য ৷ মহানায়কের কাজ ও জীবনকে সম্মান জানাতে থাকছে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ৷
এছাড়া বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প এবং উত্তম কুমারের অবদান নিয়ে একটি সিম্পোজিয়াম ও সেমিনারের আয়োজন করা হবে ৷ 6 সেপ্টেম্বর একটি গ্র্যান্ড ক্লোজিংয়ের মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে ৷ এই বৈঠক থেকে পরিকাঠামো উন্নয়নের দু'টি বড় ঘোষণাও করা হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতা পুরসভার অধীনে থাকা 'উত্তম মঞ্চ'-এর আধুনিকীকরণ ও সংস্কার করা হবে ৷ অন্যদিকে, নন্দনের ধাঁচেই রাজ্যে গড়ে উঠবে একটি আস্ত 'উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার' ৷ এর জন্য ইতিমধ্যে হিডকোর কাছে জমি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে সরকারের তরফে জানানো হয় ৷
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষের ছোঁয়া থাকবে এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও ৷ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এদিন মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, আগামী 16 থেকে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব ৷ তিনি বলেন, "এবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ হিসাবে বিশেষ উদযাপন হবে ৷ আমরা প্রত্যেক বছর অনেকেরই সেন্টেনারি এখানে পালন করেছি ৷ মহানায়ক উত্তম কুমারের সেন্টেনারি আমরা পালন করবই ফেস্টিভ্যালে, সেটা খুব স্বাভাবিক ৷"
এদিনের অনুষ্ঠান থেকে আগের সরকারের কড়া সমালোচনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের উত্তম কুমারকে সম্মান জানানোর কোনও সদিচ্ছাই ছিল না ৷ তিনি বলেন, "উত্তম কুমারকে সম্মান জানানোর মনোভাব আগের সরকারের ছিল না, তাঁকে কোনওভাবে সম্মান জানানোর কোনও চিন্তাধারা ছিল না ৷"
পূর্ণিমা দেবী জানান, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের আবেগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন ৷ এতদিন রাজ্যে কেবল মহানায়কের প্রয়াণ দিবস পালিত হত ৷ এই প্রথমবার তাঁর জন্মস্থান আহিরীটোলায় প্রয়াণ দিবসের পাশাপাশি জন্মশতবর্ষও রাজ্যজুড়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হচ্ছে ৷ বিশ্বদরবারে বাংলা চলচ্চিত্রের এই মাইলস্টোনকে এভাবেই যোগ্য সম্মান দিতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার ৷