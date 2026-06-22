কলকাতায় মিড-ডে মিলের দায়িত্বে ইসকন, পড়ুয়াদের পাতে কি থাকবে ডিম ?

কলকাতায় মিড-ডে মিলের দায়িত্বে ইসকন, পড়ুয়াদের পাতে কি থাকবে ডিম ?
গুজরাতেও মিড-ডে মিলের দায়িত্বে রয়েছে ইসকন। এমনকী বেশ কয়েকটি রাজ্যেও মিড-ডে মিল সরবরাহ করে থাকে ধর্মীয় এই সংস্থা।
Published : June 22, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: কলকাতার স্কুলগুলিতে এবার মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হল ইসকনকে ৷ সুতরাং এবার থেকে শহরের যাবতীয় স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ানোর দায়িত্ব ইসকনের ৷ সোমবার বাজেটে এমনই ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ একই সঙ্গে মিড-ডে মিলের মাথাপিছুর বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে ৷ তবে ইসকন মিড-ডে মিল সরবরাহ করলে সেখানে ডিম থাকবে কি ? এখন এই প্রশ্নই বেশি করে দেখা দিয়েছে ৷
সামাজিক সুরক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাজেটে ব্যাপক বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ সরকারি হাসপাতালে রোগীদের ডায়েট বাবদ বরাদ্দ 56 টাকা থেকে একলাফে বাড়িয়ে 110 টাকা করা হয়েছে বাজেটে। মিড-ডে মিলের মাথাপিছু বরাদ্দও বেড়ে হয়েছে 10 টাকা। অন্যদিকে, এদিন বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন ইসকনকে কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল রান্না করার বরাত দেওয়া হচ্ছে ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুবেন্দু অধিকারী পরে জানান, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতায় মিড-ডে মিল সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ইসকনকে। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, তবে কি আগামিদিনে রাজ্যের মিড-ডে মিলের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব ইসকনকেই দেবে রাজ্য সরকার ?
এর আগে, মিড-ডে মিলের খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে একাধিকবার ৷ কখনও টিকটিকি তো আবার কখনও মিড-ডে মিলের খাবারে আরশোলা পড়ে থাকার খবরও সামনে এসেছে ৷ সেদিকে নজর রেখেই কি বড় সিদ্ধান্ত শুভেন্দু অধিকারী সরকারের ? এদিন শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বলেন, ”শ্যামাপ্রসাদের দেখানো পথেই বাংলা চলবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় বাংলা চলবে। রামকৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় মঠ, ভারত সেবাশ্রম, ইসকনের দেখানো পথে পশ্চিমবঙ্গ চলবে। এই সংস্কৃতির থেকে বিচ্যুতি ঘটবে না। আমরা ইসকনকেই মিড-ডে মিল খাবার সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পুরো কলকাতায় ইসকনেকে খাওয়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভালো খাবার পাবেন, শুদ্ধ খাবার পাবেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আপত্তি থাকলে হরে কৃষ্ণ বলবেন না। কেউ আপনাদের জোর করবে না।”
অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে ইসকনের মুখপাত্র রাধারমণ দাস বলেন, "সারা ভারতে 2004 সাল থেকে আমরা মিড-ডে মিল সরবরাহ করে থাকি ৷ প্রায় আটটি রাজ্যে আমরা মিড-ডে মিল খাওয়াই ৷ 10 লক্ষ বাচ্চাদের আমরা খাবার দিয়ে থাকি ৷" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "রান্নার ক্ষেত্রে আমরা চূড়ান্ত বিশুদ্ধতা ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি ৷ খাবার সিল করেই স্কুলে পাঠানো হয় ৷ বলে দেওয়া হয়, যদি কোনও খাবারের সিল খোলা থাকে তবে তা ব্যবহার করবেন না ৷" তবে কি ডিম দেবে ইসকন ? এর উত্তরে তিনি বলেন, "সোয়াবিন, পনীর, রাজমায় ডিমের থেকেও বেশি প্রোটিন থাকে ৷ সেই সঙ্গে, আমরা খাঁটি ঘি, তেল ব্যবহার করি ৷ সুতরাং প্রোটিনের সঙ্গে কোনও আপোষ করা হবে না ৷ বাংলার ক্ষেত্রে ভাতটাই আমরা রাখব ৷ উত্তরভারতে যেমন আমরা রুটি ভাত, মহারাষ্ট্রে রুটি, ইডলি দিয়ে থাকি আমরা ৷"
তবে এই সিদ্ধান্ত যে বড় তা নিঃসন্দেহে বলা যায় ৷ প্রসঙ্গত, গুজরাতেও মিড-ডে মিলের দায়িত্বে রয়েছে ইস্কন। এমনকী বেশ কয়েকটি রাজ্যেও মিড-ডে মিল সরবরাহ করে থাকে ধর্মীয় এই সংস্থা। তবে প্রশ্ন উঠছে, ইস্কন মিড-ডে মিল সরবরাহ করলে আগামিদিনে বাংলায় পড়ুয়ারা কি ডিম পাবে ? সূত্রের খবর, ইস্কন খাওয়ালেও আগের মতোই ডিম দেওয়া হবে পড়ুয়াদের। মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদেরও পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়েছে মাসে 1000 টাকা করে। অন্যদিকে, হাইস্কুল ও কলেজগুলিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো এবং সমস্ত স্কুলে পরিশ্রুত পানীয় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।