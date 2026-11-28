‘ভিবি-জিরামজি’ প্রকল্প, একধাক্কায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বাড়ল 8 হাজার টাকা !
VB-GRAMG Monthly Pay Hike: 125 দিনের ভিবি জিরামজি প্রকল্পের আওতায় চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার ৷
Published : November 28, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: ‘ভিবি-জি রামজি’ প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য বড়সড় সুখবর দিল রাজ্য সরকার ৷ তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক এক ধাক্কায় 6 হাজার থেকে 8 হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ শুক্রবার নবান্ন থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ শুধু বেতন বৃদ্ধিই নয়, কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা এবং ছুটির ক্ষেত্রেও একগুচ্ছ নতুন সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ চলতি বছরের 1 নভেম্বর থেকেই এই নতুন বেতন কাঠামো এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে ৷
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কর্মীদের বর্তমান বেতন এবং কাজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই এই পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়েছে ৷ যাঁরা এতদিন মাসে 25 হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন এবং যাঁদের কাজের মেয়াদ 10 বছরের কম, তাঁদের হাতে এবার থেকে প্রতি মাসে 6 হাজার টাকা করে বাড়তি আসবে ৷ ওই একই বেতন কাঠামোয় থাকা কর্মীদের কাজের অভিজ্ঞতা 10 বছর বা তার বেশি হলে মাসে 7 হাজার টাকা করে বাড়তি মিলবে ৷
অন্যদিকে, যাঁদের মাসিক আয় 25 হাজার টাকার বেশি থেকে 45 হাজার টাকা পর্যন্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে 10 বছরের কম অভিজ্ঞতায় মাসে 7 হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ আর এই স্তরের কর্মীদের কাজের মেয়াদ 10 বছর বা তার বেশি হলে মাসিক পারিশ্রমিক 8 হাজার টাকা করে বৃদ্ধি পাবে ৷
এককালীন এই বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতি বছর নিয়মিত ইনক্রিমেন্টের সুবিধাও পাবেন চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা ৷ নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 2027 সালের 1 জুলাই থেকে প্রতি বছর ওই নির্দিষ্ট তারিখে কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক 3 শতাংশ হারে বাড়ানো হবে ৷ কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দিকটিও নিশ্চিত করেছে সরকার ৷ যাঁরা অন্তত 10 বছর সন্তোষজনকভাবে এই প্রকল্পে কাজ করেছেন, তাঁরা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে 60 বছর বয়স পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন ৷ তবে সে ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রকল্প থাকা এবং কর্মীদের কাজের সন্তোষজনক খতিয়ান থাকা বাধ্যতামূলক ৷ পাশাপাশি প্রতি বছর চুক্তি নবীকরণের যে প্রচলিত ব্যবস্থা রয়েছে, তা আগের মতোই বহাল থাকছে ৷
বেতন ও চাকরির নিশ্চয়তার পাশাপাশি ছুটির ক্ষেত্রেও বড়সড় স্বস্তি মিলেছে। নতুন নিয়মে যোগ্য কর্মীরা বছরে 30 দিন সাধারণ ছুটি উপভোগ করতে পারবেন ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বছরে 10 দিনের চিকিৎসাজনিত ছুটি ৷ মহিলা কর্মীদের সুবিধার্থে 180 দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ এছাড়া গর্ভপাত বা গর্ভস্রাবের মতো অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে মহিলা কর্মীরা 42 দিনের বিশেষ ছুটি পাবেন বলেও নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে ৷
নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ‘ভিবি -জি রামজি’ প্রকল্পে কর্মরত সমস্ত যোগ্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীই এই সুযোগ-সুবিধার আওতায় আসবেন ৷ তবে চুক্তিভিত্তিক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট বা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের এই বর্ধিত সুবিধার বাইরে রাখা হয়েছে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের তরফে বলা হয়েছে, “রাজ্য সরকার ‘ভিবি -জি রামজি’ প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পারিশ্রমিক বাড়িয়েছে এবং একগুচ্ছ নতুন সুবিধা দিয়েছে, যাতে তাঁরা আরও ভালো পারিশ্রমিক, বেশি সুরক্ষা ও কাজের মর্যাদা পান।” যোগ্য কর্মীদের হাতে দ্রুত এই বর্ধিত পারিশ্রমিক ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷