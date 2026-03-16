বন্ধ জুটমিল, বেহাল নিকাশি; চাঁপদানি বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কের মার্কশিট

বন্ধ জুটমিল, বেহাল নিকাশি; চাঁপদানি বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কের মার্কশিট
রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পাঞ্চল হুগলিতে একসময় জুটমিলের আধিপত্য ছিল ৷ এখন বহু মিল বন্ধ ৷
Published : March 16, 2026 at 8:23 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
চাঁপদানি, 16 মার্চ: বন্ধ জুটমিলের সামনে চুটিয়ে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে ৷ কোথাও পরিত্যক্ত মিল চত্বরে শুধু শূন্যতা ৷ দিনের কোনও সময় যন্ত্র বা মানুষের কোলাহল শোনা যায় না ৷ এখানে কোনও ব্যস্ততা নেই ৷ রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পাঞ্চল হুগলির চাঁপদানি বিধানসভার অধিকাংশ জুটমিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ যেগুলি খোলা আছে, তারাও ধুঁকছে ৷
হাজার হাজার বেকার শ্রমিকদের কেউ টোটো চালান, কেউ দিনমজুরি করেন ৷ কেউ কর্মহীন, কাজের খোঁজ করছেন ৷ চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি পুরসভা এবং শ্রীরামপুর পুরসভার কিছু অংশ নিয়ে এই চাঁপদানি বিধানসভা ৷ কখনও সিপিএম তো কখনও কংগ্রেসের দখলে থাকা এই বিধানসভা এখন তৃণমূলের দখলে ৷
একের পর এক জুটমিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিক-অধ্যুষিত এই বিধাসভার ভোটারদের মধ্যে শাসক-বিরোধী ক্ষোভ প্রবল ৷ এর সঙ্গে জুড়েছে নিকাশি নালার অব্যবস্থা ৷ খাল সংস্কার না-হওয়ায় বাড়তে থাকা মশার উপদ্রব ৷ প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর ভোট আসে ৷ ভোট যায় ৷ ফের ভোট দেবেন এলাকার ভোটাররা ৷
গত পাঁচ বছরে এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুইনকে কত নম্বর দিলেন এলাকাবাসীরা ? বিধায়কের বক্তব্যই বা কী ? ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
2016 সালে কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর হয় ৷ জয়ী হয় তৃণমূল ৷ গতবারে মোট ভোটার ছিল 2 লক্ষ 63 হাজার 372 জন ৷ তৃণমূলের অরিন্দম গুইন পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 972 টি ভোট ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপির দিলীপ সিং ৷ তাঁর ঝুলিতে পড়েছিল 70 হাজার 894 ভোট এবং কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান পেয়েছিলেন 23 হাজার 272 ভোট ৷
এবছর ভোট যুদ্ধে উন্নয়নকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল ৷ অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, এই অঞ্চলে একাধিক জুটমিল ও কারখানা রয়েছে, সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে কিংবা ধুঁকছে ৷ পরিবর্তে নতুন কর্ম সংস্থান হয়নি ৷ শিক্ষা ব্যবস্থার হালও ভালো নয় ৷ প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী ৷ বিরোধী বিজেপি, বাম-কংগ্রেসের অভিযোগে পাত্তা দিতে নারাজ শাসকদল ৷ সাধারণ মানুষ জনমুখী প্রকল্পের দিকে তাকিয়ে ভোট দেবে, জানিয়েছেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুইন ৷
তৃণমূল বিধায়কের কাজ নিয়ে এলাকাবাসীর মতামত
বৈদ্যবাটি পুরসভার এক বাসিন্দা আশিস সামন্ত বলেন, "চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন ভালো কাজ করেছেন ৷ সব ব্যাপারেই সহযোগিতা করেন ৷ আমি দশে দশ নম্বরই দিতে চাই ৷"
চাঁপদানি পুরসভার এক টোটো চালক তারক প্রসাদ ৷ একসময় জুটমিলে কাজ করতেন ৷ মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন টোটো চালিয়ে সংসার চালান ৷ পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তাঁর দুই মেয়েও আছে ৷ তিনি বলেন, "আমি জুটমিলের শ্রমিক ছিলাম ৷ এখন কাজ হারিয়ে টোটো চালাই ৷ মিলের অবস্থা খুবই খারাপ ৷ আমাদের দাবি, মিলগুলো খোলা হোক ৷ বিধায়ক ভালো মানুষ ৷ কাজ করেছেন ৷ কিন্তু সেই কাজ আমার চোখে পড়েনি ৷ বিধায়ককে দশে ছয়-সাত দেব ৷"
জুটমিলের আরেক কর্মী যুবক আকাশ শর্মা ৷ তিনি পরিবর্তন চান ৷ তাঁর কথায়, "একটু বৃষ্টি হলেই পুরো এলাকা জলে ভরে যায় ৷ নিকাশি ব্যবস্থা অবস্থা ভালো নয় ৷ চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র নিজে লাইভ করে ডিভিসি খালের সংস্কারের ব্যাপারে বলছেন ৷ তাঁর দলের সরকার, তাঁর দলের সাংসদ, তাঁর দলেরই বিধায়ক ৷ এলাকায় মশার উপদ্রবে টিকতে পারি না ৷ আমি ডালহৌসি জুট মিলে কাজ করতাম ৷ সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা সরকারে বদল চাই ৷ দশে নম্বরও দেব না বিধায়ককে ।"
পেশায় ব্যবসায়ী রাজেশ সাউ বলেন, "বিধায়ক যে সব কাজ করেছেন, তাতে আমরা খুশি ৷ কোনও সমস্যা হলে তিনি আসেন ৷ কাজ বললে কাজ করে দেন ৷ জুটমিলের তো সমস্যা আছে ৷ তাও যা কাজ হচ্ছে তাতে আমরা খুশি ৷"
চাঁপদানি বিধানসভার বিজেপি নেতা সুনীল মালির অভিযোগ, বিধানসভা এলাকায় থাকা একাধিক জুটমিল, কটন মিল, জুট মিল ও রেলের যন্ত্রাংশ কারখানা রয়েছে ৷ এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জুট মিল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে ৷ বিধায়ক বা কাউন্সিলর- কেউ সেই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেননি ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিক কাজ করে এই অঞ্চলে ৷ 20-25 হাজার পরিবার এই কলকারখানার উপর নির্ভরশীল ৷ এই বিষয়ে বিধায়ক কোনও দায়িত্ব নেননি ৷ একাধিক হিন্দি ভাষার স্কুল আছে ৷ সেগুলির কোনও উন্নতি হয়নি ৷ তৃণমূলের কাউন্সিলররাই সেই স্কুলগুলির সভাপতি ৷ শিক্ষক থেকে সাধারণ মানুষ- কেউই তাঁদের ভয়ে কিছু বলতে পারে না ৷"
চাঁপদানির কংগ্রেস কাউন্সিলর দারোগা রাজভর বলেন, "এই সরকার আসার পর জুটমিলের আরও অবনতি হয়েছে ৷ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা থেকে আসা মানুষ এখানে মিলে কাজ করত ৷ তাঁরা এখানেই বসবাস করেন ৷ এখন তাঁদের পেট চালানোই দায় ৷ আজ থেকে দশ বছর আগে এই পরিস্থিতি ছিল না ৷ বাম আমলেও এত খারাপ অবস্থা ছিল না ৷ বেকারত্ব দিনে দিনে বাড়ছে ৷ উন্নয়ন বলতে কিছু রাস্তাঘাট হয়েছে । কিন্তু কাজ না থাকলে মানুষ খাবে কী ?"
চাঁপদানি বিধানসভায় পাঁচ বছরে বিধায়কের কাজের খতিয়ান
1. পেয়ারাপুরে 9 লক্ষ 61 হাজার 899 টাকা মূল্যের এসি অ্যাম্বুল্যান্স ৷
2. বৈদ্যবাটি চৌমাথায় দু'টি, বৈদ্যবাটির তেঁতুলতলায় বাসস্ট্যান্ড তৈরিতে যথাক্রমে 3 লক্ষ 87 হাজার 194 টাকা, 3 লক্ষ 87 হাজার 194 টাকা এবং 3 লক্ষ 87 হাজার 194 টাকা খরচ হয়েছে
3. বৈদ্যবাটির 17 নম্বর ওয়ার্ডে 4 লক্ষ 87 হাজার 431 টাকা ব্যয়ে রাস্তা তৈরি
4. শ্রীরামপুর 27 নম্বরে প্রেয়ার হল তৈরিতে খরচ 8 লক্ষ 15 হাজার 697 টাকা
5. বৈদ্যবাটিতে 5 নম্বর ওয়ার্ড, শ্রীরামপুর 2 ও 4 নম্বর ওয়ার্ড, চাঁপদানির 20 নম্বর ওয়ার্ডে হাইমাস আলো লাগানো হয়েছে
6. উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর ব্লকে, পেয়ারাপুর ও রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পাকা রাস্তা
7. বৈদ্যবাটি চারুশিলা বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ
8. চাঁপদানি 8, 14, 15, 21 নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা ও ড্রেন তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ
9. শ্রীরামপুর পুরসভার 6, 4, 10 নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা তৈরি
10. চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি পুরসভায় এসি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে
11. স্কুলে কম্পিউটার, গার্ডওয়াল-সহ একাধিক রাস্তায় কাজ হয়েছে
বিধায়ক তহবিল থেকে এইসব কাজের জন্য মোট খরচ 1 কোটি 84 লক্ষ 92 হাজার 352 টাকা ৷
সমস্যা :
1. প্রধান সমস্যা জুটমিল বন্ধ হয়ে যাওয়া
2. কর্মসংস্থানের অভাব
3. বর্ষাকালে অল্পবৃষ্টিতে একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে যাওয়া, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা
4. ডিভিসি খালের সংস্কার হয়নি
5. বৈদ্যবাটী রেল গেটের যানজট দীর্ঘ দিনের সমস্যা ও ফ্লাইওভার না-হওয়া
অরিন্দম গুইন বলেন, "সবকিছুই করা হয়েছে ৷ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছি ৷ উন্নয়নের শেষ নেই কাজ থাকবেই ৷ বৈদ্যবাটি এই রেলগেট নিয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূলের নেতৃত্বের তরফে কেন্দ্রের কাছে দরবার করা হচ্ছে ৷ রেল মন্ত্রক কোনও কথা কানে তোলেনি ৷"
চাঁপদানি বিধানসভায় জুটমিল সমস্যা নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য, "এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় ৷ বিজেপি সরকার পাটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, ব্যাগের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে ৷ মিল মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তাদের দাবি, পাটের দাম বেশি ও জুট ব্যাগের অর্ডার নেই ৷"
চাঁপদানিতে ডিভিসি খাল সংস্কার না-হওয়া এবং মশার উপদ্রবের কথা মেনে নিয়েেছেন বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "খাল সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন ৷ এর আগেও ডানকুনি খালের সংস্কার হয়েছে ৷ আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করব ৷ কিন্তু পরিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যে ফের খালে আবর্জনা জমে যায় ৷"
বর্ষাকালে অল্প বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বৈদ্যবাটি ও চাঁপদানি পুরসভা ৷ এই বিষয়ে বিধায়ক বলেন, "এটা 15 বছর আগে হত ৷ এখন হয় না ৷ নিচু এলাকায় চাষের জমিতে বাড়ি করেছেন ৷ তাই এই সমস্যা ৷"
চাঁপদানি বিধানসভায় কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক শ্রীরামপুরের সিল্ক হাব ও লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার কথা উল্লেখ করেন ৷ তিনি বলেন, "এখানে সিল্কের প্রিন্টিং কাপড়ের একাধিক কারখানা রয়েছে ৷ সিল্ক হাব গড়ে উঠেছে ৷ এখানে 5-7 হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে ৷ আমার বিধানসভায় লজিস্টিক হাব হচ্ছে ৷ সেখানেও কর্মসংস্থান হচ্ছে ৷ কাজ তো হচ্ছে । শিল্পও তো হচ্ছে ৷ যাঁরা চোখে ঠুলি পড়ে আছেন, তাঁরা এসব দেখতে পাবেন না ৷"
আসন্ন বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের জয় নিয়ে আশাবাদী বিধায়ক অরিন্দম গুইন ৷ আগের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যেটুকু ভোট পেয়েছিল, এবারে তাও পাবে না বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ বিজেপি প্রসঙ্গে তাঁর মত, মানুষ গেরুয়া শিবিরকে ভরসা করে না ৷ তৃণমূলকে বদনাম করে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চাইছে এবং তারা মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না ৷ তাই তৃণমূলই ফিরবে, আত্মবিশ্বাসী বিধায়ক ৷