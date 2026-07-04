মিড-ডে মিলে বাড়ছে নজরদারি, স্কুলে স্কুলে নিয়মিত পরিদর্শনের নির্দেশ শিক্ষা দফতরের

মিড-ডে মিলে বাড়ছে নজরদারি, স্কুলে স্কুলে নিয়মিত পরিদর্শনের নির্দেশ শিক্ষা দফতরের
শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট আধিকারিকরা হঠাৎ করেই বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে খাবার পরিবেশনের পুরো প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন।
Published : July 4, 2026 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল বা পিএম পোষণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে এবার আরও কড়া নজরদারির পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। পড়ুয়াদের খাবারের গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে স্কুলে স্কুলে নিয়মিত পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে বিকাশ ভবন ৷ শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট আধিকারিকরা হঠাৎ করেই বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে খাবার পরিবেশনের পুরো প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন।
পরিদর্শনের সময় শুধু রান্না করা খাবারের মান নয়, প্রতিদিনের মেনু অনুযায়ী খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না, কতজন পড়ুয়া সেই খাবার পাচ্ছে, স্কুলে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে কি না এবং সমস্ত নথিপত্র ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হবে। পাশাপাশি রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং রান্নার পরিবেশও পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকবে।
দফতরের একাংশের মতে, নতুন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করেছে। সেই নীতির প্রতিফলন হিসেবেই মিড-ডে মিল প্রকল্পে নজরদারি আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনও ধরনের অনিয়ম বা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না-বলেই ইঙ্গিত মিলেছে প্রশাসনিক মহলে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে প্রাথমিক স্তরের মিড-ডে মিল খাতে বরাদ্দও বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেট পেশের সময় এই ঘোষণা করেন। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সেই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগছে কি না, তা নিশ্চিত করতেও নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিদিনের খাবারের তালিকা স্কুলে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করার কথা ৷ বাস্তবে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখবে জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতর। প্রয়োজন হলে সংরক্ষিত খাদ্যসামগ্রীর হিসাবও মিলিয়ে দেখা হবে।
ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের একটি জেলায় প্রতিদিন স্কুল পরিদর্শনের নির্দেশ জারি হয়েছে। সেখানে খাবারের গুণমানের পাশাপাশি খাদ্যশস্যের মজুত, রান্নাঘরের পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্না হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানান, পরিদর্শন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে এবং কোনও স্কুলে নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মূল লক্ষ্য, প্রতিটি পড়ুয়ার কাছে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়া ৷
বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "মিড-ডে মিল নিয়ে অতীতে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ তাই শিশুদের স্বার্থে নিয়মিত নজরদারি প্রয়োজন ৷ তবে শুধু প্রশাসনের উপর নির্ভর না-করে স্কুল কর্তৃপক্ষকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে ৷ কলকাতার এক শিক্ষকও মনে করেন, খাবারের মানের পাশাপাশি রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা জরুরি। তবেই মিড-ডে মিল প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে এবং পড়ুয়ারা নিরাপদ ও মানসম্মত খাবার পাবে।