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বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে পালন পশ্চিমবঙ্গ দিবস, ছিলেন সুকান্ত

রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রথমবার সাড়ম্বরে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস। বিশেষ দিনে বাংলায় মোদির উপস্থিতি থেকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়গুলিতে পালন হল আজকের দিনটি ৷

WEST BENGAL DAY
সল্টলেকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পালন পশ্চিমবঙ্গ দিবস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 10:06 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: সরকারিভাবে এই প্রথমবার রাজ্যজুড়ে পালিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এই উপলক্ষে আজ তারকেশ্বরে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। অন্যদিকে, আজ সল্টলেকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়েও সাড়ম্বরের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসেছেন। তিনি তারকেশ্বরের পূর্ণভূমিতে এসেছেন ৷ যেখানে হিন্দু মহাসভার তিন দিনব্যাপী অধিবেশন হয়েছিল । ওই মহাসভায় সংকল্প নেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ হিন্দু বাঙালি হোম ল্যান্ড গঠন করা হবে। তাই অগ্রসর হন সবাই। সেই মাটিতে প্রধানমন্ত্রী পদার্পণ করবেন এবং তিনি সমগ্র রাষ্ট্রবাসীকে বার্তা দেবেন।"

WEST BENGAL DAY
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের (ইটিভি ভারত)

সুকান্ত'র আরও সংযোজন, "আজ এই সময় ইতিহাসকে জানা এবং ইতিহাসকে অবলম্বন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং তাঁর সরকার হঠাৎ পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে আসছিলেন। ঠিক যেমন সম্রাট আকবর দিনে ইলাহি নামে একটি ধর্ম তৈরি করে ফেলেছিলেন তেমনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে দেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছিলেন যে তিনি ইতিহাস, ভূগোল... সবকিছুর ঊর্ধ্বে ৷"

WEST BENGAL DAY
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস (ইটিভি ভারত)

বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের আরও সংযোজন, "পশ্চিমবঙ্গ দিবসের পিছনে ইতিহাস, ভূগোল কী ? যুক্তি কী? ওসব তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছুই জানেন না। পয়লা বৈশাখ বাঙালির বঙ্গাব্দের সূচনার দিন। আনন্দের সঙ্গে এই দিনটি আমরা পালন করি। কিন্তু তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টির ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নেই।"

অন্যদিকে, আজ রাজ্যজুড়ে সরকারিভাবে পালিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। বিধানসভায় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আজ এই দিনটি পালন করা হয়। সল্টলেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে দলীয় কার্যালয়ে যেমন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন হয়েছে তেমনই আজ রাজ্য বিজেপি প্রধান কার্যালয়, 6 মুরলিধর সেন লেনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা।

TAGGED:

বিজেপি কার্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ দিবস
20TH WEST BENGAL DAY
SUKANTA MAJUMDAR
WEST BENGAL DAY

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