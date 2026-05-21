প্রতিটি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের ফলের বিশ্লেষণ, শিক্ষার মানোন্নয়নে নয়া উদ্যোগ সংসদের

প্রতিটি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের ফলের বিশ্লেষণ, শিক্ষার মানোন্নয়নে নয়া উদ্যোগ সংসদের
কতজন পরীক্ষা দিয়েছে, কতজন 90 শতাংশের বেশি পেয়েছে, কতজন 75-90 শতাংশের মধ্যে রয়েছে, আবার কতজন 50 শতাংশের নীচে পেয়েছে-সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ আকারে দেখা যাবে।
Published : May 21, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 21 মে: পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও তথ্যনির্ভর করতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । এবার থেকে শুধু ফল প্রকাশ নয়, প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিশদ পরিসংখ্যান ও গ্রাফের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে । উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা 2026-এর ফল ঘোষণার পর প্রথমবারের মতো স্কুল পোর্টালে চালু করা হয়েছে বক্স প্লট, পাই চার্ট এবং বিভিন্ন ডেটা-ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা । বুধবার সংসদের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিটি বিদ্যালয়ের ফলাফলকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হবে ।
নতুন ব্যবস্থায় কোন স্কুলে কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে, কতজন 90 শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে, কতজন 75 থেকে 90 শতাংশের মধ্যে রয়েছে, আবার কতজন 50 শতাংশের নীচে নম্বর পেয়েছে - সেই সমস্ত তথ্য আলাদা করে বিশ্লেষণ আকারে দেখা যাবে । পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক ফলাফল, নম্বরের বিস্তার এবং সামগ্রিক সাফল্য বা দুর্বলতার দিকগুলিও বক্স প্লটের সাহায্যে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে ।
শিক্ষাবিদদের মতে, এতদিন ফল মূল্যায়নে মূলত পাশের হার কিংবা গড় নম্বরের উপরই জোর দেওয়া হতো । কিন্তু নতুন এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষাগত অবস্থান ও বিদ্যালয়ের পাঠদানের মান অনেক বেশি পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব হবে । কোন বিদ্যালয়ে অধিকাংশ পড়ুয়া সমানভাবে ভালো ফল করছে, কোথায় কিছু ছাত্র ভালো করলেও বড় অংশ পিছিয়ে রয়েছে, অথবা কোথায় সামগ্রিক ফলই দুর্বল - সেই চিত্র এবার সহজেই ধরা পড়বে ।
সংসদের বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের ফলাফলের পরিস্থিতি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কেও বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কোথাও সফল শিক্ষাপদ্ধতিকে 'মডেল' হিসেবে অন্য বিদ্যালয়ে প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও দুর্বল ফলের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, রেমেডিয়াল ক্লাস, সহপাঠী শিক্ষণ এবং ছাত্রছাত্রীদের মতামত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।
শিক্ষামহলের একাংশের মতে, শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানোর যে প্রচেষ্টা বর্তমান সরকার নিয়েছে, এই উদ্যোগ সেই দিকেই বড় পদক্ষেপ । শুধু ফল প্রকাশ নয়, ফলাফলের গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত শিক্ষা নীতি নির্ধারণের চেষ্টা ইতিবাচক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা । তাঁদের মতে, এর ফলে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা যেমন বাড়বে, তেমনই শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের দায়বদ্ধতাও আরও বৃদ্ধি পাবে ।
সংসদের পক্ষ থেকে সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধানদের আগামী 15 জুনের মধ্যে বিশদ ফিডব্যাক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে আরও কার্যকর পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে । এই প্রসঙ্গে সংসদ সভাপতি ড. পার্থ কর্মকার বলেন, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নয়ন । এই নতুন বিশ্লেষণ পদ্ধতি শুধুমাত্র নম্বরের হিসাব নয়, শিক্ষার গুণগত অবস্থান বোঝার একটি বৈজ্ঞানিক প্রয়াস । বর্তমান সরকারের আধুনিক ও শিক্ষাবান্ধব পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠবে ।"