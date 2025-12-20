প্রধানমন্ত্রীকে তুলোধনা বামদের, কংগ্রেসের 'সহস্রকণ্ঠে সংবিধান পাঠ' কর্মসূচি
রানি রাসমণি রোডে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করল কংগ্রেস ৷ অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তুলোধনা করল বামেরা ৷
Published : December 20, 2025 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: বহুত্ত্ববাদের পক্ষে বন্দেমাতরম গেয়ে 'সহস্রকণ্ঠে সংবিধান পাঠ' কর্মসূচি করল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ৷ শনিবার কলকাতার রানি রাসমণি রোডে গীতা পাঠের পাল্টা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দু চারটি ভাষায় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করা হয় ৷
এদিনের এই সংবিধান পাঠের কর্মসূচিতে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ তোলে প্রদেশ কংগ্রেস ৷ তাই বাঁশের কাঠামো বা কাঠের কাঠামোর পরিবর্তে পরপর দু'টি লরি দাঁড় করিয়ে মঞ্চ বানিয়ে এই সংবিধান পাঠের আয়োজন করা হয় ৷
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "ভারতে রাজনৈতিক পরিসরে এক বিপজ্জনক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে ৷ যেভাবে ভাষা, পোশাক, খাদ্য ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার ৷"
প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা সোশাল মিডিয়ার চেয়ারপার্সন অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "আরএসএস বিজেপি দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করছে ৷ আর তাদেরই দোসর হয়ে কাজ করছে রাজ্যের প্রশাসন ৷ সংবিধানের মতো পবিত্র গ্রন্থের প্রস্তাবনা পাঠে আপত্তি মাননীয়া সরকারের ৷ এর থেকে স্পষ্ট, কোন রাজ্যে আমরা বসবাস করছি ! জেনে গিয়েছে জনতা, মোদির দোসর মমতা ।"
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক জম্মু-কাশ্মীরের বিধায়ক গোলাম আহমেদ মীর বলেন, "ডাঃ বি আর আম্বেদকর প্রণীত ভারতবর্ষের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ সংবিধান আজ পদদলিত হচ্ছে খোদ রাষ্ট্রশক্তির মদতে ৷" প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন সংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "চৈতন্যদেবের বাংলায়, রাজা রামমোহন- বিদ্যাসাগর-ডিরোজিওর বাংলায়, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলায়, রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বাংলায় যিনি 'যত মত-তত পথ'-এর ধারা আমাদের সমাজে রোপণ করে গিয়েছেন, সেখানে বহুত্ত্ববাদ প্রতি মুহূর্তে পদদলিত হচ্ছে ৷"
অন্যদিকে, বাংলার জন্য একশো দিনের কাজের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আহ্বানে রাজভবন ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "বাংলার জন্য কাজ, নতুন জবকার্ড আটকে রাখার থাকার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি ৷ দীর্ঘ দিন ধরে নতুন জব কার্ড বাংলার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বন্ধ আছে ৷ বাংলার মা-ভাই-বোনদের জাতীয় কংগ্রেসরই আনা এই 100 দিনের প্রকল্প যাতে কোনও রাজনৈতিক কারণে সীমাবদ্ধ করে না রাখা হয়, তার দাবিতে এই রাজভবন ঘেরাও কর্মসূচি ৷ আগামী 22 ডিসেম্বর কেন্দ্রের প্রতিনিধি রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দের কাছে যাব ৷"
সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন-সহ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শনিবার দুপুরে বাংলায় কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নদিয়ার রানাঘাটের তাহেরপুরে তাঁর সভা করার কথা ছিল ৷ কিন্তু, কুশায়ার কারণে তাঁর কপ্টার নামতে পারেনি ৷ তাই ভার্চুয়ালি ভাষণ দিয়েছেন তিনি ৷
এই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখে অনুপ্রবেশের কথা উঠলেও ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর সমস্যায় পড়া মানুষদের নিয়ে কার্যত কোনও কথা শোনা যায়নি ৷ একইভাবে, বঙ্গের বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে চুরি-দুর্নীতি নিয়ে তেমনটা ঝাঁঝালো বক্তব্যও শোনা যায়নি ৷ বরং, বামেদের শাসনে ত্রিপুরা ও বাংলার সর্বনাশ হয়েছে বলেই দাবি করেন তিনি এ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷
এদিনই, উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগর থেকে কৃষ্ণনগর সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের ভোটাধিকার যাত্রা মোদির মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে ৷ সিপিআইএমের নেতারাও তৃণমূল বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ৷ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীও মোদিকে নিশানা করেছেন ৷ তিনি আজ মুর্শিদাবাদে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বাংলায় আসেন ভোট করতে কিন্তু বাংলার মানুষের ভালো-মন্দের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই ৷ প্রধানমন্ত্রী ভোটার শিল্পী ৷"
সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "ত্রিপুরার কথা বলে বামেদের আক্রমণ করেছেন মোদি ৷ আসলে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে বিজেপি ও তৃণমূলের শাসন যে একই, সেটা মানুষ বুঝে গিয়েছেন ৷ এতদিন বামেদের কথা উল্লেখ করার দরকার হত না ৷ এখন বোধহয় প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন, বামেদের প্রাসঙ্গিকতাকে বাদ দিয়ে দেশ ও রাজ্য এগোতে পারে না ৷"
এদিকে, ঠাকুরনগর থেকে কৃষ্ণনগর সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের ভোটাধিকার যাত্রা মোদির মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছে ৷ লিবারেশন নেতাদের দাবি, "এসআইআর-এ রাজ্যের মতুয়া সমাজ যখন নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার নিয়ে প্রবল উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বাংলায় এসে সেই উদ্বেগের নিরসন না করে 'অনুপ্রবেশকারী'দের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন ৷ তাহলে তিনি কি মতুয়াদেরকেই অনুপ্রবেশকারী বলছেন ? পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্যন্ত এসআইআর-এর যে তথ্যাবলী সামনে এসেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে তথাকথিত 'অনুপ্রবেশকারী' বিষয়টা ভিত্তিহীন ৷ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে বিভেদ বিভাজন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া-সহ বিস্তৃত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী এবং নাগরিক অধিকার পাওয়া উদ্বাস্তু মানুষদের আসামীর কাঠগোরায় তোলা হচ্ছে ৷"
সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য কমিটি সদস্য পার্থ ঘোষ বলেন, "আজ নদিয়ার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় কয়েক হাজার মানুষ সমাবেশিত হয়েছিলেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে সরাসরি তাঁরা জানতে ও শুনতে চাইতেন, বছরের পর বছর তাদের ভোটে সাংসদ, বিধায়ক হিসাবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, কোন যুক্তিতে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে ৷ মতুয়া, নমঃশুদ্র, দলিত তথা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। ক্ষোভের মুখে ও পড়তে হল না ৷ বাংলার মানুষ এতো অবুঝ নয় যে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না ৷ অথচ কুয়াশা অগ্রাহ্য করেই প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিত হতে গিয়ে রেলের চাকায় প্রাণ গেল তিনজন সমর্থকের ৷ কোনও ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ছিল না ৷ প্রধানমন্ত্রীর জনসভার উদ্দেশ্য কি ছিল ?"