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চা-শ্রমিকদের জন্য 330 কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের, উৎসবের আগে 'সুখবর' মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on Tea Workers: মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে মূর্তি নদীতে সেতুর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, দার্জিলিংয়ের কালীখোলা সেতুও পুনর্নির্মাণ করা হবে ৷

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
জলপাইগুড়িতে মূর্তি নদীতে সেতুর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 6:45 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: উৎসবের মরশুম শুরুর আগে চা-শ্রমিকদের জন্য সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানালেন, চা-শ্রমিকদের জন্য 330 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার মূর্তিতে তিনি একথা জানান ৷ পাশাপাশি বন্ধ চা-বাগানগুলি খোলার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে দার্জিলিংয়ের কালীখোলা ব্রিজ নতুন করে নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি ৷

উল্লেখ্য, এদিন উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে নতুন পালক যুক্ত হল । মূর্তি সেতুর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে জলপাইগুড়ি জেলার টিয়াবনের মাঠে নামেন । সেখান থেকে সড়ক পথে মূর্তি সেতুর সামনে আসেন । তার পর সেতুর উদ্বোধন করেন তিনি ৷ এর পর তিনি মিনিট চারেকের ছোট্ট ভাষণে সেতু উদ্বোধন থেকে বিশ্ব গণ্ডার দিবস, একাধিক বিষয় উল্লেখ করেন ৷

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তির উপর সেতুর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (ইটিভি ভারত)

সেই সঙ্গে করম পুজো, দুর্গাপুজো, দীপাবলির প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উৎসবের প্রসঙ্গ ধরে চা-শ্রমিকদের কথায় আসেন তিনি ৷ এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘করম উৎসব ও আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমি এই অঞ্চলের সকল মানুষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে । চা-বাগান শ্রমিকদের জন্যও সুখবর রয়েছে ।’’

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তির উপর সেতুর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (ইটিভি ভারত)

এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘2021 সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি 'প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক যোজনা' চালু করেছিলেন ৷ অসম এর পূর্ণ সুবিধা নিলেও এখানকার পূর্ববর্তী সরকার তা নেয়নি । দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 330 কোটি টাকার একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলাম, যা বিশেষত চা-বাগান শ্রমিকদের (বন্ধ বাগানের শ্রমিক-সহ) জন্য ছিল ৷ ভারত সরকার গত বৃহস্পতিবার তাতে অনুমোদন দিয়েছে ।’’

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তির উপর সেতুর উদ্বোধন (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আগামী দিনগুলোতে আমরা বন্ধ চা-বাগানগুলো পুনরায় চালু করা এবং আসন্ন উৎসবের মরসুমে 20 শতাংশ বোনাস প্রদান নিশ্চিত করার মতো কাজগুলো হাতে নেব । গত নির্বাচনে আপনারা আমাদের যে অশেষ আশীর্বাদ ও ভালোবাসা দিয়েছেন, তার প্রতিদান হিসেবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির মাধ্যমে আমরা আপনাদের কাছে থাকা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব ।’’

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তির উপর সেতুর উদ্বোধন (ইটিভি ভারত)

চা-শ্রমিকদের উদ্দেশে বার্তা পুরোটাই হিন্দিতে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার আগে বাংলায় সেতু উদ্বোধনের কথা তিনি বলেন, ‘‘আমি এইরকম একটা সুন্দর দিনে এখানে আপনাদের এই ব্রিজটা উদ্বোধন করলাম খুব ছোট্ট অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে ৷ প্রায় 20 কোটি দিয়ে পূর্ত দফতর রাস্তা তৈরি করছে ।’’

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তির উপর সেতুর উদ্বোধন (ইটিভি ভারত)
SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তির উপর সেতুর উদ্বোধন (ইটিভি ভারত)

তিনি এই প্রশাসনের আধিকরিকদের ধন্যবাদ জানান ৷ মঞ্চে সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, ডালিম রায়-সহ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানান ৷ এর পর তিনি বলেন, ‘‘আরও দু’টি ব্রিজ এখানে তৈরি হচ্ছে । আর গত বছর যে আমাদের দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল, তাতে কালীখোলা ব্রিজ এখানে ভেসে যায়, বিধ্বস্ত হয়ে যায় । আমি সেটাও আজকে অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছি । খুব তাড়াতাড়ি কালীখোলা ব্রিজের কাজও আমরা শুরু করে দেব । আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ।’’

SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS
মূর্তি নদী (ইটিভি ভারত)

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দু অধিকারী
চা শ্রমিক
TEA GARDEN
SUVENDU ADHIKARI ON TEA WORKERS

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