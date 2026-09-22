চা-শ্রমিকদের জন্য 330 কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের, উৎসবের আগে 'সুখবর' মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on Tea Workers: মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে মূর্তি নদীতে সেতুর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, দার্জিলিংয়ের কালীখোলা সেতুও পুনর্নির্মাণ করা হবে ৷
Published : September 22, 2026 at 6:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: উৎসবের মরশুম শুরুর আগে চা-শ্রমিকদের জন্য সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানালেন, চা-শ্রমিকদের জন্য 330 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার মূর্তিতে তিনি একথা জানান ৷ পাশাপাশি বন্ধ চা-বাগানগুলি খোলার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে দার্জিলিংয়ের কালীখোলা ব্রিজ নতুন করে নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, এদিন উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে নতুন পালক যুক্ত হল । মূর্তি সেতুর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে জলপাইগুড়ি জেলার টিয়াবনের মাঠে নামেন । সেখান থেকে সড়ক পথে মূর্তি সেতুর সামনে আসেন । তার পর সেতুর উদ্বোধন করেন তিনি ৷ এর পর তিনি মিনিট চারেকের ছোট্ট ভাষণে সেতু উদ্বোধন থেকে বিশ্ব গণ্ডার দিবস, একাধিক বিষয় উল্লেখ করেন ৷
সেই সঙ্গে করম পুজো, দুর্গাপুজো, দীপাবলির প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উৎসবের প্রসঙ্গ ধরে চা-শ্রমিকদের কথায় আসেন তিনি ৷ এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘করম উৎসব ও আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমি এই অঞ্চলের সকল মানুষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে । চা-বাগান শ্রমিকদের জন্যও সুখবর রয়েছে ।’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘2021 সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি 'প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক যোজনা' চালু করেছিলেন ৷ অসম এর পূর্ণ সুবিধা নিলেও এখানকার পূর্ববর্তী সরকার তা নেয়নি । দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 330 কোটি টাকার একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলাম, যা বিশেষত চা-বাগান শ্রমিকদের (বন্ধ বাগানের শ্রমিক-সহ) জন্য ছিল ৷ ভারত সরকার গত বৃহস্পতিবার তাতে অনুমোদন দিয়েছে ।’’
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আগামী দিনগুলোতে আমরা বন্ধ চা-বাগানগুলো পুনরায় চালু করা এবং আসন্ন উৎসবের মরসুমে 20 শতাংশ বোনাস প্রদান নিশ্চিত করার মতো কাজগুলো হাতে নেব । গত নির্বাচনে আপনারা আমাদের যে অশেষ আশীর্বাদ ও ভালোবাসা দিয়েছেন, তার প্রতিদান হিসেবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির মাধ্যমে আমরা আপনাদের কাছে থাকা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব ।’’
চা-শ্রমিকদের উদ্দেশে বার্তা পুরোটাই হিন্দিতে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার আগে বাংলায় সেতু উদ্বোধনের কথা তিনি বলেন, ‘‘আমি এইরকম একটা সুন্দর দিনে এখানে আপনাদের এই ব্রিজটা উদ্বোধন করলাম খুব ছোট্ট অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে ৷ প্রায় 20 কোটি দিয়ে পূর্ত দফতর রাস্তা তৈরি করছে ।’’
তিনি এই প্রশাসনের আধিকরিকদের ধন্যবাদ জানান ৷ মঞ্চে সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, ডালিম রায়-সহ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানান ৷ এর পর তিনি বলেন, ‘‘আরও দু’টি ব্রিজ এখানে তৈরি হচ্ছে । আর গত বছর যে আমাদের দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল, তাতে কালীখোলা ব্রিজ এখানে ভেসে যায়, বিধ্বস্ত হয়ে যায় । আমি সেটাও আজকে অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছি । খুব তাড়াতাড়ি কালীখোলা ব্রিজের কাজও আমরা শুরু করে দেব । আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ।’’
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