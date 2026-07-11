100 কোটির বেশি বিনিয়োগের অনুমোদনে নয়া নিয়ম, জমি নিয়ে শিল্প-বান্ধব বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

100 কোটির বেশি বিনিয়োগের অনুমোদনে নয়া নিয়ম, জমি নিয়ে শিল্প-বান্ধব বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "1 লক্ষ কোটি টাকা এখন ঋণের সুদ মেটাতে চলে যাচ্ছে ৷ সেই টাকা থাকলে রাজ্যের উন্নয়ের জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতাম ৷"
Published : July 11, 2026 at 6:49 PM IST
ডানকুনি, 11 জুলাই: বিগত সরকারের ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে এই সরকারকেও ৷ শনিবার লাক্সের নয়া সংস্থার উদ্বোধনে গিয়ে এই নিয়ে আক্ষেপ শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গলায় ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের জন্য বছরে 1 লক্ষ কোটি টাকা সুদ মেটাতে চলে যাচ্ছে সরকারের ৷
শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 100 কোটির উপর বিনিয়োগ করলে আর কোনও স্থানীয় স্তরের বিভিন্ন অনুমোদনের আর প্রয়োজন হবে না ৷ এক জানালা নীতিতে সে ক্ষেত্রে সরাসরি রাজ্যের শিল্প দফতরই অনুমোদন দেবে ৷
ডানকুনিতে হোসিয়ারি শিল্পে 600 কোটি টাকার বিনিয়োগ করছে লাক্স ৷ এদিন তারই শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় থেকে শুরু করে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অনেকে ৷ আর সেই অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির কথা বলেন ৷ তিনি এও জানান, শুধুমাত্র সরকারি চাকরি দিয়ে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব নয় ৷ সেক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পের উপরও নির্ভর করতে হবে সরকারকে ৷ এমনকী রাজ্যের রাজস্ব বাড়ানোই এখন সরকারের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন এক জানালা নীতির কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "100 কোটির বেশি যারা বিনিয়োগ করবেন তাদের আর কোনও স্থানীয় সংস্থা (পুরসভা, পঞ্চায়েত) থেকে অনুমোদন নিতে হবে না ৷ যত গন্ডোগোল, যত গোলমাল ওখানেই ৷ তাদের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরাসরি শিল্প দফতর থেকে লাইসেন্স দেওয়া হবে ৷"
পাশাপাশি রাজ্যে জমির কোনও অসুবিধা হবে না বলেও সাফ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "আমরা সরাসরি জমি কেনার নীতি তৈরি করেছি ৷ যেভাবে সীমান্ত এলাকায় সরাসরি জমি কিনে বিএসএফ-কে দেওয়া হচ্ছে সেটা শিল্পের ক্ষেত্রেও মেনে চলা হবে ৷ আমরা চাই না আর একটা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম হোক ৷ যারা এখানে শিল্প বা ব্যবসা করতে আগ্রহী, আমি আশ্বস্ত করছি. আপনাদের জমি নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না ৷ আমরা সরাসরি জমি কিনে আপনাদের দেব ৷"
এর সঙ্গেই এদিন বাম এবং তৃণমূল সরকারের সমালোচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, শুধু তৃণমূলের 15 বছর নয়, 34 বছরের বাম রাজত্বের সময় থেকেই ধীরে ধীরে খরা এসেছে রাজ্যের শিল্পে ৷ তাঁর কথায়, "শিল্প বান্ধব, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তখনই হবে যখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক থাকবে ৷ এই সরকার শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং আগামিদিনেও থাকবে ৷ দু-একটা ছোট ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে শমীকদা বা আমি হস্তক্ষেপ করেছি ৷ আপনাদের কাছে 4 তারিখের পর থেকে আর কেউ বলেনি, এই মাসের টাকাটা দিন ৷ কেউ আর হাত পাতেনি আপনাদের সামনে ৷"
শিল্পের পাশাপাশি গত সরকারের আমলে ঋণের প্রসঙ্গও এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ৷ তিনি বলেন, "এখন আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা আমাদের উপরে ৷ 1 লক্ষ কোটি টাকা এখন শুধু সুদ মেটাতে চলে যাচ্ছে ৷ সেই টাকা থাকলে উন্নয়নের জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতাম ৷ এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের নিজস্ব রাজস্ব বাড়াতে হবে ৷ আর বিনিয়োগ বাড়লে তবেই রাজস্ব বাড়বে ৷ 600 কোটি বিনিয়োগ করেছে লাক্স কোজি ৷ 1 হাজার কোটি টাকা বছরে রাজস্ব বাড়বে এই কোম্পানি হলে ৷ এটা আমাদের রাজ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন ৷" সেই সঙ্গে, এদিনই মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 17 তারিখ শ্যাম স্টিলের ভূমি পূজন হবে ৷ সেই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসবেন ৷ পাশাপাশি দুর্গাপুরে 4 হাজার কোটি টাকার স্টিল প্রজোক্টেরও ভূমি পূজা অগস্টে হবে বলেও জানান বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷