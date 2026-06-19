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অন্ধ্রপ্রদেশের আইটি মন্ত্রী নারা লোকেশকে বাংলার উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নারা লোকেশকে বাংলার দুটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন উপহারও দেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এর মধ্যে রয়েছে চৈতণ্য ষড়ভুজ-মূর্তির পটচিত্র এবং ঐতিহাসিক শোলাপিঠের নৌকা।

Suvendu Adhikari on Nara Lokesh
নারা লোকেশকে বাংলার উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (পিটিআই)
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By ANI

Published : June 19, 2026 at 11:17 AM IST

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কলকাতা, 19 জুন: কলকাতায় এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখোমুখি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী তথা টিডিপি-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদক নারা লোকেশ ৷ নারা লোকেশকে বাংলার দুটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন উপহারও দেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এর মধ্যে রয়েছে চৈতণ্য ষড়ভুজ-মূর্তির পটচিত্র এবং ঐতিহাসিক শোলাপিঠের নৌকা। বৃহস্পতিবার এক এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী এই বৈঠককে একটি 'বিশেষ বন্ধন'-এর উদযাপন হিসেবে বর্ণনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আলোচনার মূল বিষয় ছিল পারস্পরিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে একটি ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই বিশেষ বন্ধনের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি তাঁকে (নারা লোকেশ) বাংলার ঐতিহ্যের দুটি কালজয়ী শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছি। পবিত্র চৈতণ্য মহাপ্রভুর ষড়ভুজ-মূর্তি পটচিত্র ৷ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকশিল্পী স্বর্ণলতা চিত্রকরের হাতে তৈরি এই দুর্লভ পটচিত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছয়-হাতের রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঐতিহাসিক শোলাপিঠের নৌকা স্থানীয় কারিগরদের হাতে তৈরি ৷ শোলা দিয়ে তৈরি একটি চমৎকার ও পরিবেশ-বান্ধব শিল্পকর্ম। এটি সেই 2000 বছরের পুরনো সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের প্রতীক, যা ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের তমলুককে অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনমের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন আমাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে একটি ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।" এর আগে বুধবার, পুলিশি ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নবান্নে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (RRU) এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি জানান যে, সহযোগিতার এই প্রস্তাবটি মূলত 2025 সালের নভেম্বরে RRU-এর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তা তখন ঝুলে ছিল। তিনি বলেন, "প্রস্তাবটি মূলত 2025 সালের নভেম্বরে RRU-এর কাছ থেকে এসেছিল। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। বর্তমান সরকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের অনুমোদন দিয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অংশীদারিত্বের আওতায় সাইবার অপরাধ তদন্ত ও ডিজিটাল ফরেনসিক, ডার্ক ওয়েব সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য ও ট্র্যাকিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত পুলিশিং ও ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স (OSINT), ফরেনসিক বিজ্ঞান, সন্ত্রাসবাদ দমন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সীমান্ত সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য ও উপকূলীয় নিরাপত্তা, পূর্ব ভারতে অপরাধের প্রবণতা বিশ্লেষণ, মানব পাচার ও সংগঠিত অপরাধ দমন, ড্রোন পুলিশিং, AI-ভিত্তিক নজরদারি, পুলিশ নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ এবং কুকুর প্রশিক্ষণ ও প্রজনন উৎকর্ষ কেন্দ্রের মতো বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

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ANDHRA IT MINISTER NARA LOKESH
SUVENDU ADHIKARI
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI ON NARA LOKESH

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