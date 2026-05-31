সোমবারই পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে শুভেন্দুর ক্যাবিনেট, সম্ভাব্য মন্ত্রীর তালিকায় একাধিক চমক

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ক্যাবিনেটে সব মিলিয়ে মোট 33 জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। সোমবারই রাজভবনে নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ৷

Suvendu's Cabinet Takes Full Shape
সম্ভাব্য মন্ত্রীর তালিকায় একাধিক চমক
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 3:37 PM IST

কলকাতা, 31 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকার গঠনের প্রায় এক মাস হতে চলল ৷ এতদিনেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি বিজেপি সরকার । প্রাথমিক পর্বে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়া 5 বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে রাজভবনে শপথগ্রহণ করেছিলেলন ৷ তাঁরাই এতদিন নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। বাকি সিংহভাগ মন্ত্রকের পদই এখন পর্যন্ত শূন্য বা ফাঁকা ৷

অবশেষে রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সম্প্রসারণ নিয়ে তৈরি হওয়া দীর্ঘ জট কাটতে চলেছে বলে বিশেষ সূত্রে খবর ৷ সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামিকাল অর্থাৎ সোমবারই রাজভবনে নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারে এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সম্প্রসারণ ঘটতে চলেছে ৷

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই নতুন ক্যাবিনেটে সব মিলিয়ে মোট 33 জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। এই 33 জনের পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যেই রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ৷ সোমবার যে সমস্ত নতুন বিধায়করা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন, সেই সম্ভাব্য তালিকায় ইতিমধ্যেই একাধিক হেভিওয়েট ও পরিচিত নাম নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

নতুন মন্ত্রীদের সম্ভাব্য তালিকায় রাজৈনতিক অভিজ্ঞতা এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই নতুন তালিকায় বেশ কিছু বর্ষীয়ান রাজনীতিকের পাশাপাশি তরুণ ও নতুন মুখদেরও সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এই সম্ভাব্য তালিকায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম হিসেবে উঠে আসছে বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা স্বপন দাশগুপ্তের নাম। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি বিধায়ক হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে তাঁকে মন্ত্রিসভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ওজনদার কোনও দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে তীব্র জল্পনা চলছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে রাজ্যের শিক্ষা দফতর দেখভালের বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই রাজনৈতিক সমীকরণকে মাথায় রেখেই ওয়াকিবহাল মহলের প্রবল ধারণা, মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক সম্প্রসারণের পর স্বপন দাশগুপ্তকেই রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

একইসঙ্গে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকায় অত্যন্ত জোরালোভাবে নাম রয়েছে উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তাপস রায়ের। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। নতুন স্পিকার বা অধ্যক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিধানসভার সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তাপস রায়। এমনকী, নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করানোর গুরুদায়িত্বও ছিল তাঁর কাঁধেই। বিজেপি সূত্রের খবর, তাঁর এই দীর্ঘ সংসদীয় ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পুরস্কার হিসেবে এবার তাঁকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ ও ক্যাবিনেট পদমর্যাদার মন্ত্রিত্ব দেওয়া হতে পারে।

এই দুই হেভিওয়েট নাম ছাড়াও বিজেপির সম্ভাব্য নতুন মন্ত্রীদের তালিকায় আরও একাধিক পরিচিত মুখের নাম ঘোরাফেরা করছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক বিধায়ককে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে খবর।

সম্ভাব্য মন্ত্রীর তালিকায় রয়েছেন শঙ্কর ঘোষ, রুদ্রনীল ঘোষ, শারদ্বত টুডু, প্রণত টুডু, রুপা গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, চন্দনা বাউড়ি, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অশোক দিন্দা এবং সুব্রত মৈত্র ৷ তবে এই সম্ভাব্য নামগুলির মধ্যে কে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হচ্ছেন আর কেউ বা রাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন, কিংবা কাকে ঠিক কোন দফতরের দায়িত্ব বন্টন করা হবে, তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে খোলসা করা হয়নি। সোমবার শপথগ্রহণের পরেই সরকারিভাবে দফতর বন্টনের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, নতুন সরকার গঠনের পর এখনও পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি প্রধান দফতরের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছিল। মেদিনীপুরের হেভিওয়েট নেতা দিলীপ ঘোষকে একলপ্তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর—পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতর এবং কৃষি বিপণন দফতরের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী করা হয়েছিল। আর আসানসোলের নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশুকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দফতরের দায়িত্ব।

এছাড়া উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও ক্রীড়া দফতরের দ্বৈত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নিশীথ প্রামাণিককে ৷ মতুয়া গড় ও নদিয়ার সমীকরণ মাথায় রেখে খাদ্য দফতরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অশোক কীর্তনীয়াকে। আর জঙ্গলমহল তথা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছিল ক্ষুদিরাম টুডুকে। এবার সোমবারের এই মেগা সম্প্রসারণের পর বাকি সমস্ত দফতরেও স্থায়ী মন্ত্রী নিয়োগ হতে চলেছে, যার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে বাংলার রাজনৈতিক মহল।

