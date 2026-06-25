তারাতলার ঘটনা তৃণমূলের পাপের ফল, কলকাতাকে মৃত্যুপুরী করে ছেড়েছে: শুভেন্দু

তারাতলার ঘটনা তৃণমূলের পাপের ফল, কলকাতাকে মৃত্যুপুরী করে ছেড়েছে: শুভেন্দু
তারাতলা-কাণ্ডে বিরোধীদের আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর ৷ বিধানসভা থেকে পূর্বতন তৃণমূল সরকার কড়া ভাষায় বিঁধলেন তিনি ৷ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, কাউকে ছাড়া হবে না ৷
Published : June 25, 2026 at 1:15 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: তারাতলা-কাণ্ডে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মৃতদের পরিবারকে 10 লক্ষ ও আহতদের দেওয়া হবে 1 লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি, টাকা নিতে নিতে 'সিটি অফ জয়' কলকাতাকে মৃত্যুপুরী বানিয়েছে তৃণমূল সরকার। এটা তৃণমূলের পাপের ফল।
শুভেন্দু বলেন, "গতকাল বেলা 12টা নাগাদ কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত তারাতলাতে একটি নির্মাণাধীন বিল্ডিং ভেঙে পড়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ৷ এই ঘটনায় যারা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ৷ পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার এবং মৃতদের আত্মার অমরত্ব প্রার্থনা করি। যাঁরা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁদের সুস্থতা প্রার্থনা করে, সরকার তাঁদের পরিবারের পাশে আছে এই অঙ্গীকারও জানাচ্ছি।"
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "আমি প্রথম থেকেই মনিটরিং করছিলাম ৷ কিন্তু উদ্ধারকার্য চলাকালীন অসুবিধা সৃষ্টি হোক সেমনটা চাইনি ৷ তাই আমরা খানিকটা বিলম্ব করে সাড়ে চারটার সময় যায় ৷ এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা এবং নির্দেশ দিয়ে নবান্নতে চলে আসি। তারপরে আমি হাসপাতালেও পরিদর্শন করি ৷ রাত 2টো পর্যন্ত আমাদের মন্ত্রীরা ওখানে ছিলেন। তারাতলার এই গুদামের নকশায় ঠিক কী ধরনের ত্রুটি ছিল এবং কীভাবে তা অনুমোদন পেল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম' বা তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বুধবার বেলা 12টা অর্থাৎ দুর্ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট 29 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে 9 জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে 5 জনের দেহ পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বাকি 4টির প্রস্তুতি চলছে ৷ 20 জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন SSKM হাতপাতালে ৷ তাঁদের মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছেন 15 জন ৷ গুরুতর 4 জন ও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷"
উদ্ধারকার্য নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমাদের উদ্ধারকার্য গতকাল ঘটনা ঘটার 30 মিনিটে মধ্যে শুরু হয় ৷ প্রথমে কলকাতা পুলিশ, ফায়ার বিগ্রেড, স্থানীয় মানুষ উদ্ধারকাজ শুরু করেন ৷ সময় যত এগিয়েছে, আর্মি, সিভিল ডিফেন্স হাত লাগিয়েছে ৷ এনডিআরএফ ভগবানের দূত হিসাবে কাজ করছে ৷ সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে প্রথম পৌঁছন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও মন্ত্রী সুমনা সরকার ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছি ৷ অর্থ দিয়ে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না ৷ তবু রাজ্যের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, দায়িত্বশীল সরকার তার দায়িত্ব পালনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ৷ 10 লক্ষ টাকা করে আমরা মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করছি ৷ গুরুতর আহতদের 1 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করছি।"
তারাতলা কাণ্ডের পর উদ্ধারকার্যে সাহায্য করার জন্য সকল উদ্ধারকারী দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর রোষ আরও আছড়ে পড়ে ৷ তিনি বলেন, "এই বিল্ডিং প্ল্যানটা জানুয়ারি মাসের 17 তারিখ 2024-এর অনুমোদন। এটা তৃণমূলের পাপের ফল। সব জায়গায় টাকা নিয়ে সিটি অফ জয়কে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছেন। কোনও বিপর্যয়ে আপনারা NDRF, সেনাকে ডাকেননি। গার্ডেনরিচে বিল্ডিং ধসে 14 জন মারা গিয়েছিল, একজনকেও উদ্ধার করতে পারেননি। তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র আছে এতে ৷ কাউকে ছাড়া হবে না। ইঞ্জিনিয়র, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র কাউকে ছাড়া হবে না।"
কলকাতা পুরনিগমের বিভিন্ন বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদনে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলেও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন মেয়রের আপ্তসাহায়ক) নামের এক ব্যক্তির সমস্ত প্ল্যান অনুমোদনের পিছনে কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "আমরা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট বের করেছি, 5 জনকে গ্রেফতার করেছি ৷ কলকাতা পুরনিগম কী হয়েছে আমরা জানি না? কালীকে ধরলেই সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। কালী না-বললে কোনও প্ল্যান হয় না। কালীই বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন বানাচ্ছে ।"
উদ্ধারকার্য নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "ভারতীয় সেনা 105 জন জওয়ানকে পাঠিয়েছে। আমি মুখ্যসচিব, মনোজ আগরওয়াল আলোচনা করে গতকাল রাত 2টোর সময় বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিই ৷ ভারী বিম কাটার মতো মেশিন তৃণমূলের আমলে ছিল না ৷ তৃণমূল সরকারের 15 বছরে অনেক হম্বিতম্বি করেছেন। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স ভগবানের দূত হিসেবে কাজ করেছে। সারারাত জেগে কাজ করেছে। সবাই মিলে টিম হিসেবে সাপোর্ট করেছেন।"
অডিটের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমি কমপেনসেশন ঘোষণা করেছি ৷ এফআইআর ইতিমধ্যে দায়ের হয়েছে। আগামিদিনে কী হবে ? আমরা চার সপ্তাহের জন্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, রাজারহাট মহিষবাথান, বজবজ, পূজালী, বিষ্ণুপুরের গ্রামীণ এলাকা ও দক্ষিণ 24 পরগনা, সোনারপুর, বারুইপুর পুর এলাকায় সমস্ত নির্মাণাধীন কাজ জরুরি পরিষেবা ছাড়া আমরা বন্ধ রাখলাম। সমস্ত এক্সিস্টিং প্ল্যান কীভাবে হয়েছে তাই অডিট করার জন্য কমিটি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।"
শুভেন্দুর কথায়, "কমিটির মাথায় থাকবেন রাজেশ পান্ডে আইএএস ৷ তাঁকে মনোনয়ন করেছেন ডিরেক্টর খড়গপুর আইআইটি ৷ প্রোমোটারদের দিয়ে এই কলকাতাকে মৃত্যুকুপে পরিণত করা তৃণমূল কংগ্রেস, সমস্ত বিল্ডিং প্ল্যান অফ আন্ডার কনস্ট্রাকশন আমরা অডিট করাব ৷ যতক্ষণ না-অডিট সার্টিফিকেট আসছে কোনও বিল্ডিংকে হাত দিতে দেব না। তারপর তো প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট করে আদায় করব। আপনারা নিশ্চিত থাকুন একদম জিরো টলারেন্স। এক ইঞ্চিও টলারেশন আমরা করব না।"