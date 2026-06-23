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মমতা সরকার বিজিবিএস-এর নামে ফিকি'কে 324 কোটি টাকা দিয়েছে, অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

বিধানসভায় পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

CM Suvendu Adhikari
বিজিবিএস-এর নামে দুর্নীতির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 6:08 PM IST

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কলকাতা, 23 জুন: বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের অন্যতম চর্চিত শিল্প সম্মেলন 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' বা বিজিবিএস-এর আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎকালীন রাজ্য প্রশাসনকে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, শিল্প সম্মেলনের নাম করে রাজ্যের রাজকোষ থেকে সরাসরি 324.73 কোটি টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন ফিকি'র হাতে।

অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন। তবে সব ছাপিয়ে যায় বিজিবিএস সংক্রান্ত তাঁর এই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। তিনি সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলে বলেন, "বিজিবিএস আয়োজনের দায়িত্বে থাকা ফিকি-কে বেআইনিভাবে বিপুল অঙ্কের এই অর্থ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী বেঞ্চের দিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "324.73 কোটি টাকা ফিকিকে দিয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সই দেখবেন নাকি উল্লেখ করে তিনি জানান, 324 কোটি টাকা স্রেফ হিমশৈলের চূড়া মাত্র। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই বিধানসভার অন্দরে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়। তিনি আরও দাবি করেন, ফিকি'কে সরাসরি এই টাকা হস্তান্তরের বিষয়টি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এটি একটি বড়সড় দুর্নীতির প্রমাণ।

রাজ্যে শিল্প টানতে এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তুলে ধরতে পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি ছিল এই বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট। কিন্তু এই সম্মেলন নিয়ে প্রথম থেকেই বর্তমান শাসকদল শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছিল। বিজেপি'র দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, এই মেগা ইভেন্টগুলির মাধ্যমে রাজ্যে বাস্তবে কোনও বিনিয়োগ আসেনি, উল্টে জনগণের করের টাকার বিপুল অপচয় হয়েছে ৷

তবে এদিনের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র অপচয়ের অভিযোগে থেমে থাকেননি, তিনি সরাসরি দুর্নীতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না-করে কীভাবে একটি বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠনকে সরাসরি সরকারি কোষাগার থেকে 324 কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি বিরোধীদের চরম অস্বস্তিতে ফেলেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর সম্মতিতে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশে এই বিপুল আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে, যা রাজ্যের কোষাগারের পক্ষে এক বড়সড় কেলেঙ্কারি।

বিজিবিএস দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পাশাপাশি এদিনের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রীকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায়। সদ্যসমাপ্ত 2026 বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের পালাবদল ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি পূর্বতন শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বিরোধী শিবিরকে বিঁধে সিনেমাটিক সংলাপের ধাঁচে বলেন, 'পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি', 'পুষ্পা মার্কেট মে মার্কেট হি নেহি, মার্কেট ছোড়কে ভাগ গিয়া'। অর্থাৎ বিগত সরকার যে রাজনৈতিক ময়দান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সেই বার্তাই তিনি দেন । তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, পূর্বতন সরকারের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগগুলি নিয়ে বর্তমান সরকার কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে ৷

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দিষ্ট 324 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। বিজিবিএস নিয়ে এমনিতেই পূর্বতন সরকারের অস্বস্তি ছিল, তার ওপর ফিকি-র মতো নামজাদা সংগঠনের নাম জড়িয়ে এই বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেনের অভিযোগ ওঠায় বিরোধী শিবিরকে এর জবাবদিহি করতে হতে পারে।

সরকারি তহবিল থেকে ফিকি-কে সত্যিই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সরাসরি দেওয়া হয়েছিল কি না এবং এই নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার কোনও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেয় কি না, তা নিয়ে আগামী দিনে আইনি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন যে আরও বৃদ্ধি পাবে, তা বলাই বাহুল্য।

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CM SUVENDU ADHIKARI
বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট
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