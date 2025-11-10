SIR নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ, মমতার দাবি সুপার ইমার্জেন্সি

SIR নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ, মমতার দাবি সুপার ইমার্জেন্সি
নোটবন্দির মতো এসআইআর-কে 'ভোটবন্দি' অ্যাখ্যা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এটি যেন একপ্রকার অতি জরুরি অবস্থা বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 10, 2025 at 7:07 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR) নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে তোপ দাগেন তিনি ৷ পাশাপাশি এসআইআরের জন্য যেন কোন ব্লকে উন্নয়নের কাজ থমকে না-থাকে, সেই নির্দেশও এদিন জেলাশাসক ও বিডিওদের দেন মুখ্যমন্ত্রী।
গত 28 অক্টোবর থেকে বাংলা-সহ 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ আর চলতি মাসের 4 তারিখ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলও'রা এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে ৷ এসআইআর অতঙ্কে রাজ্যে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি শাসক শিবিরের ৷
নোটবন্দির মতো এসআইআর-কে 'ভোটবন্দি' অ্যাখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এসআইআর-এর নামে জনগণকে হয়রানি করছে । যেমন ছিল ‘নোটবন্দি’, তেমনই এসআইআরও হল ‘ভোটবন্দি’। এটি যেন একপ্রকার অতি জরুরি অবস্থা ৷"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। খুব বেশি হলে আমার কন্ঠরোধ করবে ৷ আমার ভোটাধিকার কেড়ে নেবে। আমার পিছনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা লাগাবে। কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। আমি ভুল করলে আমাকে শাস্তি দিন। কিন্তু আপনারা ভুল করলে আপনাদের সেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমার গলা কেটে দিলেও একজনের যাতে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না।"
মুখ্যমন্ত্রী জানান, এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত, হতাশ হওয়ার কিছু নেই ৷ প্রত্যেক ডিএম, বিডিওদের বিষয়টা দেখতে হবে । ভালো করে কাজ করুন । পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে তা করুন ৷ যাঁদের সব নথি হারিয়ে গিয়েছে, তাঁদের নথি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের বন্যায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা রেশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডাররের নথি দেখান। দু'মাসে এসআইআর হতে পারে না। কেন তাদের এতো তাড়াহুড়ো ? নির্বাচনের জন্য ? এবারও ভোট হবে না, ঘোট হবে। সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে। অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দল আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এসআইআর নিয়ে। আমরাও হয়েছি ৷"
তিনি আরও জানান, আমরা বলেছি অন্তত দু'বছর সময় লাগবে এই প্রক্রিয়ায়। কিন্তু ওরা গায়ের জোরে করতে চাইছে । খালি বলে অনুপ্রবেশ হয়েছে । আরে সীমান্ত কেন্দ্রর দায়িত্ব, রেল, বিমান কেন্দ্রর হাতে । দেশের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা কেন্দ্রর দায়িত্ব। অমিত শাহ 10 বছর ধরে ক্ষমতায়। তিনি ডাহা ফেল । ওরা রাজবংশী, কামতাপুরীদের উপর অত্যাচার করছে । আমরা মানুষকে বলব জোটবদ্ধ হন আর জোটবদ্ধভাবে এসআইআর করুন।"