SIR শুনানি আরও 7 দিন বৃদ্ধি করা হোক, নির্বাচন কমিশনে চিঠি সিইও দফতরের
শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনে৷
Published : February 7, 2026 at 10:07 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: গত বছর নভেম্বরের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) শুরু হয়৷ ডিসেম্বরের গোড়ায় এই প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়৷ তা আরও একবার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের প্রস্তাব যদি জাতীয় নির্বাচন কমিশন মেনে নেয়, তাহলে দ্বিতীয়বার এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়তে পারে৷
শনিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল৷ সেখানে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর শুনানির দিন আরও সাতদিন বৃদ্ধি করা হোক৷ এখন দেখার জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাঁর আর্জি মেনে শুনানির সময় বৃদ্ধি করে কি না!
উল্লেখ্য, ডিসেম্বরে এসআইআর-এর যে পরিবর্তিত সূচি সামনে এসেছিল, সেই অনুযায়ী আজ, শনিবার (7 ডিসেম্বর) শুনানি শেষ হওয়ার কথা৷ তার পর আগামী শনিবার অর্থাৎ 14 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার কথা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা৷ কিন্তু এদিন যে চিঠি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়েছে, সেই চিঠিতে 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুনানির কাজ চালিয়ে যাওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে৷ এই অনুরোধ নির্বাচন কমিশন মেনে নিলে স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পিছিয়ে যেতে পারে৷
প্রশ্ন উঠছে, শেষ মুহূর্তে এসে কেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করতে চাইছে? জানা গিয়েছে, এখনও সব জেলায় একশো শতাংশ শুনানি শেষ হয়নি৷ মূলত কলকাতা উত্তর, দক্ষিণ 24 পরগনা, মালদা ও কার্শিয়াং-সহ আরও কয়েকটি জেলায় এখনও তিন থেকে চার শতাংশ ভোটারের শুনানি বাকি রয়েছে। সেই কারণে শুনানির মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।
এর জন্য কোন কোন বিধানসভা এলাকায় শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি, সেই তালিকা জেলাশাসকদের কাছে চেয়ে পাঠানো হয়। এদিন সকালে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পরই দিল্লিতে সময় বৃদ্ধির আবেদন পাঠানো হয়। চিঠিতে অন্তত 15 থেকে 20টি বিধানসভার উল্লেখ করা হয়েছে বলে দফতর সূত্রে খবর। ওই সব বিধানসভায় শুনানির সময় বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, সাত-আট জন জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কাছ থেকে সময় বাড়ানোর আবেদন এসেছে। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই কমিশনের কাছে সাতদিনের অতিরিক্ত সময় চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, তবে নতুন করে আর কাউকে শুনানির নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাঁদের ডাকা হয়েছিল, তাঁদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাই এখন লক্ষ্য।
এদিকে এদিনই এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের বকেয়া সাম্মানিক মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।