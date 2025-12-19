রাজ্য পুলিশে আস্থা নেই! CEO অফিসের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকেই রাজ্যের CEO দফতরের দ্বিতীয়-তৃতীয় তলায় মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি, আধিকারিকরা যেখানেই যাবেন তাঁদের সঙ্গে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
Published : December 19, 2025 at 4:10 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: এত দিন সিইও-র দফতরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল রাজ্য পুলিশের কাঁধে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরের নিরাপত্তায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েনের নির্দেশ দিল কমিশন। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসের সিইও দফতরের নিরাপত্তার দায়িত্বে পেল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
SIR (Special Intensive Revision)-এর কাজ চলাকালীন 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-রা একাধিক সমস্যায় পড়েছিলেন বলেই বারে বারে অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সময় তারা তাঁদের অভাব অভিযোগগুলি নিয়ে সিইও দফতরে ডেপুটেশন ও জমা দিয়েছে। গত 24 নভেম্বর রাজ্যের সিইও দফতরে মিছিল করে পৌঁছন BLO-দের একাংশ। তারপর তাঁদের এক প্রতিনিধি দল দফতরের তিনতলায় যেখানে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বসেন সেখানে পৌঁছে যান।
তবে ওই দিন CEO ব্যস্ত থাকায় তিনি অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (Additional CEO) দিব্যেন্দু দাসকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কিন্তু দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে BLO-রা দেখা করবেন না-বলে জানান। এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয় ৷ সেদিন সারারাত বিএলওরা CEO অফিসের তিনতলায় অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যান। যার জেরে কমিশনের তরফে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মাকে চিঠি পাঠিয়ে সিইও দফতরের আধিকারিক এবং কর্মীদের নিরাপত্তারক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছিল।
বর্তমানেও সিইও দফতরের সামনেই মঞ্চ করে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। এহেন ঘটনা একেবারেই নজর এড়ায়নি নির্বাচন কমিশনের ৷ তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং নির্বাচনী কর্তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কমিশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে বৃহস্পতিবারই চিঠি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর চত্বর-সহ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি, এই দফতরের কোনও আধিকারিক গাড়ি নিয়ে যেখানেই যাবেন সেখানেই সঙ্গে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
শুধু তাই নয়, আর কয়েকদিনের মধ্যেই সিইও দফতর তাদের বর্তমান ঠিকানা ছেড়ে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ভবনে স্থানান্তর হবে, সেখানেও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাহলে কি রাজ্যের পুলিশের উপর ভরসা রাখতে পারছে না নির্বাচন কমিশন? উঠছে প্রশ্ন ৷ প্রসঙ্গত, বিএলওদের ঘেরাও বিক্ষোভের পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে 'Security Appropriate Location'-এ স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।