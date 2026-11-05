প্রকাশিত SSC গ্রুপ সি ও ডি'র ফলাফল, ওয়েবসাইটে ইন্টারভিউয়ের প্রাথমিক তালিকা

প্রকাশিত SSC গ্রুপ সি ও ডি'র ফলাফল, ওয়েবসাইটে ইন্টারভিউয়ের প্রাথমিক তালিকা
SSC Group C Group D Result Out: গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ ফলাফল দেখা যাবে এসএসসি'র ওয়েবসাইটে ৷
Published : November 5, 2026 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ! স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল ৷ পরীক্ষার ফলের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকাও ৷ কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের ফলাফল এবং তালিকায় নাম রয়েছে কি না, তা জানতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা ৷
কমিশন সূত্রে খবর, গ্রুপ-ডি পদে মোট 5 হাজার 488 টি শূন্যপদ রয়েছে ৷ ওই পদে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রায় 27 হাজার প্রার্থীকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে, গ্রুপ সি বা ক্লার্ক পদে শূন্যপদের সংখ্যা 2 হাজার 989 ৷ এই পদের জন্য প্রায় 11 হাজার প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের তালিকায় রাখা হয়েছে ৷
প্রাথমিক তালিকায় নাম থাকা প্রার্থীদের পরবর্তী পর্যায়ে নথি যাচাইয়ের জন্য ডাকা হবে ৷ সেই সময় মূল শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র-সহ প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে হবে তাঁদের ৷ নথি যাচাইয়ের পর হবে মৌখিক ইন্টারভিউ ৷ কবে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা পরে কমিশনের ওয়েবসাইটে জানানো হবে ৷
চাকরি হারা গ্রুপসি কর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, "এত পরিমাণ কাট অফ নম্বর উঠেছে । তাই এখনই আমরা খবর পাচ্ছি প্রায় কয়েকশো যোগ্য যারা 2016 সালে চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এবারের পরীক্ষায় আর পেরে ওঠেননি ৷ তাই আমরা এখন সেই বিষয়টির দিকেই লক্ষ্য রেখেছি ।"
প্রসঙ্গত, ক্লার্ক পদে শূন্যপদের সংখ্যা নিয়ে গত 14 অক্টোবর সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ সেই সংশোধিত শূন্যপদের হিসাব ধরেই প্রাথমিক ইন্টারভিউয়ের তালিকা তৈরি করেছে কমিশন ৷ 2016 সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল বাতিলের পর নতুন করে নিয়োগের অপেক্ষায় ছিলেন বহু স্কুলশিক্ষাকর্মী ৷
2025 সালের 3 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় থাকা বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয় ৷ চাকরি হারান গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে কর্মরত বহু কর্মী । বন্ধ হয়ে যায় তাঁদের বেতনও ৷
এরপর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের জন্য নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করে এসএসসি ৷ 2026 সালের মার্চ মাসে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষা হয় ৷ তবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেও ফলপ্রকাশ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল ৷
মূলত রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের হার 17 শতাংশ থেকে কমিয়ে 7 শতাংশ করার সিদ্ধান্তের পর নতুন করে সংরক্ষণভিত্তিক শূন্যপদের হিসাব তৈরি করতে হয় কমিশনকে ৷ সংশোধিত শূন্যপদের তালিকা এবং রোস্টার মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছিল কমিশনের তরফে ৷ অবশেষে ফল প্রকাশের পাশাপাশি ইন্টারভিউয়ের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ শুরু হওয়ার পথ খুলল ৷