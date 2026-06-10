রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন, স্বরাষ্ট্র নিজের হাতে রেখে শিল্পে তাপস; অর্থে স্বপন
যদিও নবান্নের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি ৷ তবে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, প্রশাসনের রদবদল এবং নতুন মন্ত্রীদের কাজ বোঝানোর নীল নকশা তৈরি মুখ্যমন্ত্রীর ।
Published : June 10, 2026 at 9:42 AM IST
কলকাতা, 10 জুন: দীর্ঘ জল্পনা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে চূড়ান্ত হয়ে গেল রাজ্যের নবনির্বাচিত মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন । মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে এক ম্যারাথন বৈঠকের পর মন্ত্রীদের দায়িত্বভাগ সুনির্দিষ্ট করা হয় বলে খবর ।
নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, নতুন সরকারের চালিকাশক্তি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর দফতরগুলি নিজের নিয়ন্ত্রণেই রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রশাসনের শীর্ষ সূত্রের দাবি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা তথা স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বভার থাকছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই ৷ পাশাপাশি বিদ্যুৎ, আইন এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিও তিনি নিজের তত্ত্ববধানেই পরিচালনা করবেন ৷
পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক ও শিল্প কাঠামোর পুনরুজ্জীবনে অভিজ্ঞ মুখের ওপরই আস্থা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী । সূত্রের খবর, বিজেপির প্রবীণ নেতা স্বপন দাশগুপ্তের হাতে উঠতে চলেছে অর্থ দফতরের দায়িত্ব ।
অন্যদিকে, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে জয়ী বর্ষীয়ান বিধায়ক তাপস রায়কে দেওয়া হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের দায়িত্ব । একই সঙ্গে অচিরাচরিত শক্তি দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন তিনি । দলের দুই বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বকে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে এনে মুখ্যমন্ত্রী বিনিয়োগ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বার্তা দিতে চাইলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
শিক্ষাক্ষেত্রেও বড়সড় প্রশাসনিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে । জানা গিয়েছে, পূর্বতন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শিক্ষা বিভাগকে ফের দু'টি ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । নতুন বিন্যাস অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে । অন্যদিকে, স্কুলশিক্ষা দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব পেতে চলেছেন দীপক বর্মন ।
রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বভার অর্পণ করা হচ্ছে পেশায় চিকিৎসক ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাঁধে । করোনা-পরবর্তী সময়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
একইভাবে, নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে দেওয়া হচ্ছে পরিবহণ এবং শ্রম দফতরের মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গণমুখী বিভাগের দায়িত্ব ।
বিজেপির আদি ও হেভিওয়েট মুখ দুধকুমার মণ্ডলের ওপর ন্যস্ত হচ্ছে কৃষি দফতরের বড় দায়িত্ব । উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে পর্যটন এবং মনোজ ওঁরাওকে বন ও পরিবেশ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও নতুন মন্ত্রিসভায় ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব পাচ্ছেন ইন্দ্রনীল খান । তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভার দেওয়া হচ্ছে পূর্ণিমা চক্রবর্তীকে এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন মালতি রাভা রায় ।
উল্লেখ্য, গত 4 মে ঘোষিত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে 294টি আসনের মধ্যে 208টি আসনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে ভারতীয় জনতা পার্টি । গত 9 মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী । ওই দিন তাঁর সঙ্গে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়েছিলেন ।
পরবর্তীতে গত 1 জুন লোকভবনে আরও 35 জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন । তারপর থেকেই কোন মন্ত্রী কোন দফতরের দায়িত্ব পাবেন, তা নিয়ে জোর রাজনৈতিক জল্পনা চলছিল । মঙ্গলবারের নবান্নের বৈঠকের পর সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল । নবান্ন সূত্রের খবর, খুব দ্রুতই এই দফতর বণ্টনের সরকারি তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে ।