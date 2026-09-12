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নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

Rejinagar and Nandigram Assembly: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস। আগামী 6 অক্টোবর রাজ্যের এই দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে।

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কংগ্রেসের পতাকা (ফাইল ছবি- ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : September 12, 2026 at 7:35 AM IST

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রেজিনগর (মুর্শিদাবাদ), 12 সেপ্টেম্বর: আবারও ভোট বঙ্গে ৷ আগামী 6 অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে উপনির্বাচন ৷ ভোটগণনা 9 অক্টোবর ৷ বিজেপি, বাম থেকে শুরু করে তৃণমূলের দুই শিবির যেখানে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি, সেখানে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে এক কদম এগিয়ে গেল কংগ্রেস ৷

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে লড়বেন মিলন প্রধান ও রেজিনগরে প্রার্থী মহম্মদ আবদুল্লাহিল কাফি। দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই প্রার্থী তালিকায় অনুমোদন দিয়েছেন।

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নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের (ওয়েস্ট বেঙ্গল কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেল)

এই দু'টি কেন্দ্রেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের বদলে উপনির্বাচনে নতুন মুখ আনা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এই দুই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়েছিলেন জারিয়াতুল হোসেন এবং জিল্লু শেখ।

নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারী ও রেজিনগরে হুমায়ুন কবীর ইস্তফা দেওয়ার জন্যেই উপনির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নোটিফিকেশন জারির পর মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, 16 সেপ্টেম্বরের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে। 19 সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন।

নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের কারণ- শুভেন্দু অধিকারী ছাব্বিশের নির্বাচনে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ৷ ভবানীপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দীগ্রামে ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী পবিত্র করকে হারিয়ে জয়ী হন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ৷ ভবানীপুর তিনি নিজের কাছে রেখে নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেন ৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনেও এই নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে ছিলেন শুভেন্দু ৷ অন্যদিকে, 2026-এর নির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' (AJUP)-র প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। নওদা তিনি নিজের কাছে রেখে রেজিনগর ছেড়ে দিয়েছেন ৷

TAGGED:

রেজিনগর উপনির্বাচন
NANDIGRAM REJINAGAR BY ELECTIONS
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