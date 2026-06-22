শিক্ষাক্ষেত্রের মানোন্নয়নে কী কী ঘোষণা হল রাজ্য বাজেটে

শিক্ষাক্ষেত্রের মানোন্নয়নে কী কী ঘোষণা হল রাজ্য বাজেটে
সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত৷
Published : June 22, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: শপথ নেওয়ার 45 দিন পর বাজেট পেশ করল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) সরকার৷ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন, সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পড়ুয়াদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য একাধিক ঘোষণা করা হয়েছে৷
বাজেট বক্তৃতায় তিনি জানান, রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিকে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে৷ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে 2100 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এছাড়া হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে উৎসাহ দিতে চায় রাজ্য সরকার৷ এর জন্য রাজ্যের এক হাজার স্কুলে অটল টিংকারিং ল্যাব তৈরি করা হবে৷ এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে 200 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে৷
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রসারেও জোর দেওয়ার কথা এদিন ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে৷ অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য 50 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে৷ তিনি আরও জানান, এই রাজ্যে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি দেবে সরকার৷ এর জন্য প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ 24 পরগনা, মালদা, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব বর্ধমান, এই চারটি জেলা চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়াতে দু’টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরির জন্যও জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।
2014 সালের পর উত্তরবঙ্গ দিয়েই বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি শুরু হয়৷ ফলে এবারের বাজেটের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে৷ বাদ যায়নি শিক্ষা ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রগুলি৷ অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, ভারত সরকারের সহায়তায় উত্তরবঙ্গে বিশ্বমানের কারিগরি ও ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের জন্য একটি আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) ও একটি আইআইএম (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট) স্থাপন করা হবে।
এছাড়া আইটিআই-গুলির আধুনিকীকরণের জন্য 'পিএম সেতুকরণ' এবং 'এমপ্লয়মেন্ট ট্রান্সফরমেশন থ্রু আপগ্রেডেড আইটিআই' প্রকল্পের আওতায় 570 কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথাও জানান অর্থমন্ত্রী৷ একই সঙ্গে তিনি জানান, আইআইটি, জেইই, নিট, ক্যাট, সিএ এবং সিভিল সার্ভিস-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে৷ এর জন্য প্রতিটি জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে৷ অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, মেয়েদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ বিকাশের লক্ষ্যে কাঁথি, কালিয়াচক, জঙ্গিপুর, সাগর, তুফানগঞ্জ ও হলদিয়ায় মহিলা কলেজ স্থাপন করা হবে৷ সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন বসানো হবে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, প্যারা-টিচারদের মাসিক সম্মানিক পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হবে৷ এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত উন্নত করতে এবং শিক্ষার সুযোগের ঘাটতি পূরণ হবে৷
শুধু শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয় নয় ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির দিকে এবং তাঁদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরির বিষয়ে সরকারের নজর রয়েছে, তাও এদিনের বাজেটে স্পষ্ট হয়েছে৷ বাজেটে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুষায়ী, স্কুলে পিএম পোষণ প্রকল্পে গরম খাবার পরিবেশন করার ক্ষেত্রে নিযুক্ত কুক-কাম-হেল্পারদের মাসিক সম্মানিক এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হবে৷ এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের উপকরণের খরচ প্রতিদিন 10 টাকা করা হবে।
কলকাতা পুরনিগম এলাকার স্কুলগুলির পড়ুয়াদের জন্য পুষ্টিকর মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করতে চায় বলে বাজেটে জানানো হয়েছে৷ রাজ্য়ের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে এই কাজ করতে ইস্কনের সহযোগিতা নেওয়া হবে৷ এছাড়া প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (আইসিডিএস সেন্টার), প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে গ্যাস কানেকশন, সোলার প্লেট এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাসনপত্র ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলে বাজেটে জানানো হয়েছে৷
বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো হবে৷ এবং সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।