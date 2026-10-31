মাধ্যমিকের খাতা দেখায় নতুন নিয়মের ভাবনা, রিভিউয়ে 10 নম্বর বাড়লেই জবাবদিহি পরীক্ষককে

মাধ্যমিকের খাতা দেখায় নতুন নিয়মের ভাবনা, রিভিউয়ে 10 নম্বর বাড়লেই জবাবদিহি পরীক্ষককে
WB board of secondary education: উত্তরপত্র রিভিউয়ের পর কোনও পরীক্ষার্থীর নম্বর 10 বা তার বেশি বাড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষককে জবাবদিহি করতে হতে পারে।
Published : October 31, 2026 at 6:26 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থায় একাধিক পরিবর্তন আনতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার পর দ্রুত ফলপ্রকাশের পাশাপাশি খাতা দেখার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ভুল বা গাফিলতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে চাইছেন পর্ষদ কর্তারা। সেই লক্ষ্যে প্রবীণ শিক্ষকদের খাতা মূল্যায়নের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে তুলনায় নবীন শিক্ষকদের বেশি সংখ্যায় এই কাজে যুক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে। একই সঙ্গে উত্তরপত্র রিভিউয়ের পর কোনও পরীক্ষার্থীর নম্বর 10 বা তার বেশি বাড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষককে জবাবদিহি করতে হতে পারে।
পর্ষদ সূত্রে খবর, মূল্যায়নের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার থেকে রিভিউয়ের বিষয়টিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনও পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করার পর যদি দেখা যায়, তার প্রাপ্ত নম্বর 10 বা তার বেশি বেড়েছে, তা হলে কেন প্রথমবার খাতা দেখার সময় ওই নম্বর দেওয়া হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষককে। প্রয়োজনে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষককে পর্ষদে ডেকে সতর্ক করা হতে পারে। পর্ষদের মতে, রিভিউ না করালে ওই পরীক্ষার্থী তাঁর প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত হতেন। তাই মূল্যায়নের সময় কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করতে চাইছেন না কর্তৃপক্ষ।
অন্যদিকে, উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব বণ্টনেও বদলের ভাবনা রয়েছে। অবসরের কাছাকাছি বয়সের শিক্ষকদের পরিবর্তে নবীন শিক্ষকদের বেশি সংখ্যায় পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে পরীক্ষার খাতা বেশি সংখ্যায় হাতে এলেও মূল্যায়নের মান যাতে কোনও ভাবেই ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে চাইছে পর্ষদ।
বর্তমানে মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে সাধারণত 40 থেকে 45 হাজার শিক্ষক যুক্ত থাকেন। একজন পরীক্ষককে সাধারণত দু’টি প্যাকেট খাতা দেওয়া হয়। প্রতিটি প্যাকেটে থাকে প্রায় 70টি উত্তরপত্র। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী পরীক্ষক এবং প্যাকেটপ্রতি খাতার সংখ্যায় পরিবর্তন হয়। 2026 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় 9 লক্ষ। এত বিপুল সংখ্যক উত্তরপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন করে ফলপ্রকাশ করা পর্ষদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।
2026 সালে 2 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ হয় 12 ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার 90 দিনের মাথায়, 8 মে ফলপ্রকাশ করে পর্ষদ। তবে আগামী বছরগুলিতে এই সময়সীমা আরও কমিয়ে আনতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করার পরিকল্পনা থাকে। তার আগে মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ এবং ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে পারলে পড়াশোনা নির্ধারিত সময়ে শুরু করা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্যেই দ্রুত উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশের পরিকল্পনা করছে পর্ষদ।
পর্ষদ সভাপতি লালু দাস জানিয়েছেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন স্বচ্ছ ও যথাযথ করতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, সকলের সহযোগিতা পেলে দ্রুততার সঙ্গে নির্ভুল ফলপ্রকাশ করা সম্ভব হবে। সাধারণ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের কাছে পর্ষদ দায়বদ্ধ।
পর্ষদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল। তবে মূল্যায়নে ভুল হলে তার দায় নির্ধারণের নামে শিক্ষকদের উপর দমন-পীড়ন চালানো যাবে না বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। অন্য দিকে, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটির সদস্য বাপি প্রামাণিকের বক্তব্য, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।