2027 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট প্রকাশ পর্ষদের, 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু

2027 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট প্রকাশ পর্ষদের, 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু
2027 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু 15 ফেব্রুয়ারি ৷ শেষ 25 ফেব্রুয়ারি। সকাল 11টা থেকে শুরু পরীক্ষা ৷ প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে 15 মিনিট আগে ৷
Published : July 13, 2026 at 5:07 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: 2027 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্ষদ জানিয়েছে, আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে 15 ফেব্রুয়ারি ৷ শেষ হবে 25 ফেব্রুয়ারি। প্রতিদিন একটি করে বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে । প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য পরীক্ষার্থীরা প্রথম 15 মিনিট সময় পাবে। অর্থাৎ সকাল 10টা 45 মিনিট থেকে 11টা পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার সুযোগ থাকবে। এরপর শুরু হবে উত্তর লেখা। অধিকাংশ বিষয়ের পরীক্ষা চলবে দুপুর দু'টো পর্যন্ত।
পর্ষদের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, 15 ফেব্রুয়ারি প্রথম ভাষা, 16 ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভাষা, 18 ফেব্রুয়ারি ইতিহাস, 19 ফেব্রুয়ারি ভূগোল, 22 ফেব্রুয়ারি গণিত, 23 ফেব্রুয়ারি ভৌত বিজ্ঞান, 24 ফেব্রুয়ারি জীবন বিজ্ঞান এবং 25 ফেব্রুয়ারি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে। ঐচ্ছিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় বিষয়ভেদে আলাদা রাখা হয়েছে। সেলাই ও সূচিশিল্পের পরীক্ষা চলবে সকাল 10টা 45 মিনিট থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত।
সঙ্গীত (ভোকাল ও বাদ্যযন্ত্র) বিষয়ের পরীক্ষা হবে দুপুর একটা পর্যন্ত। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পরীক্ষা চলবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এবং বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর সাড়ে 12টায়। অন্য ঐচ্ছিক বিষয়গুলির পরীক্ষা দুপুর দু'টো পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে, শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবা এবং কর্মশিক্ষা বিষয়ের পরীক্ষার দিনক্ষণ পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে বলে জানিয়েছে পর্ষদ। একই সঙ্গে প্রয়োজনে পরীক্ষার দিন বা সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে ৷
2026 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গত 8 মে। পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ছিল 86.83 শতাংশ ৷ 2025 সালে পাশের হার ছিল 86.53 শতাংশ ৷ মানে গতবারের চেয়ে এবারে পাশের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারে পাশের হারে দক্ষিণবঙ্গকে টেক্কা দিয়েছে উত্তরবঙ্গ ৷ শীর্ষে কালিম্পং জেলা ৷ সেখানে পাশের হার 95.10 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর ৷ সেই জেলায় 94.82 শতাংশ পাশের হার ৷ কলকাতার অবস্থান তৃতীয় স্থানে ৷ পাশের হার 92.31 শতাংশ ৷ পাশের হারে কলকাতা তৃতীয় স্থানে থাকলেও প্রথম দশে সেরা 131 জন পড়ুয়ার মধ্যে কলকাতার নাম নেই ৷