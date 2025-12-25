বছর শেষে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ-এর বিজ্ঞপ্তি পর্ষদের
এখন প্রাথমিকে মোট শূন্যপদ 13 হাজার 421৷ 2022 ও 2023-এর টেট উত্তীর্ণ এবং ডিএলএড প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা ইন্টারভিউ-এ ডাক পাবেন৷
Published : December 25, 2025 at 6:59 PM IST
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে অবশেষে প্রথম পর্যায়ের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। চলতি বছরের শেষেই এই ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে পর্ষদ।
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী 30 ও 31 ডিসেম্বর এই ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানান, বছর শেষের এই পর্যায়ে শুধুমাত্র ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। বাংলা ও অন্যান্য মাধ্যমের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নতুন বছর শুরু হওয়ার পরে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। পর্ষদের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে মোট 13 হাজার 421টি শূন্যপদ রয়েছে।
পর্ষদের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, যাঁরা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাচ্ছেন, তাঁদের অবশ্যই অনলাইনে প্রকাশিত কল লেটার ডাউনলোড করে সঙ্গে আনতে হবে। কোন কোন নথি সঙ্গে রাখতে হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মতো আঞ্চলিক ভিত্তিতে নয়, প্রাথমিকের ইন্টারভিউ হবে কেন্দ্রীয় ভাবে। সল্টলেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসেই এই ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হবে।
পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৌখিক ইন্টারভিউয়ের পাশাপাশি প্রার্থীরা শ্রেণিকক্ষে কীভাবে পড়াবেন, তার ডেমো ক্লাসও নেওয়া হবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নজরদারি ক্যামেরার মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে। পরীক্ষকরা প্রার্থীদের নম্বর কোনও কাগজে লিখবেন না৷ সরাসরি অনলাইনে নম্বর আপলোড করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় গত 19 নভেম্বর। আবেদন প্রক্রিয়া চলে 9 ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রায় 60 হাজার প্রার্থী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন করেছেন। ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, শেষবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল 2022 সালে, যেখানে 2014 ও 2017 সালের টেট উত্তীর্ণরা সুযোগ পেয়েছিলেন। 2022 ও 2023 সালের টেট উত্তীর্ণ এবং ডিএলএড প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা এতদিন কোনও নিয়োগেই সুযোগ পাননি। ফলে নতুন করে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে আশার পাশাপাশি উদ্বেগও রয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। 2022 সালের টেট উত্তীর্ণ এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, “প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা চাই দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হোক।”