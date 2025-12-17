শুধুই প্রতিশ্রুতি, হয়নি কোনও কাজ; বিজিবিএস নিয়ে বিজেপি'র বিশেষ পুস্তিকা
বুধবার দুপুর থেকে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শুরু হচ্ছে বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ ৷ তার আগে বিজিবিএস সামিট নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কড়া আক্রমণ শানাল বঙ্গ বিজেপি ৷
Published : December 17, 2025 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: বেঙ্গল বিজনেস সামিটে একের পর এক মউ স্বাক্ষরিত হলেও রাজ্যে শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন হয়নি বলে কড়া আক্রমণ শানাল বঙ্গ বিজেপি ৷ বুধবার থেকে দু'দিনব্যাপী বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ শুরু হচ্ছে ৷ তার আগে বুধবার সকালে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করল বঙ্গ বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
এখনও পর্যন্ত রাজ্যে যতগুলি বেঙ্গল বিজনেস সামিট হয়েছে, তাতে কতগুলি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কত টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি হয়েছে- এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷
'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেভিয়ার্ড' নামের এই পুস্তিকায় এখনও পর্যন্ত কতগুলি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিজিবিএস-এ মোট কত টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি হয়েছে সেই হিসেবনিকেশ তুলে ধরা হয়েছে ৷ প্রত্যেক বছরের শুরুতে রাজ্যে বেঙ্গল বিজনেস সামিট-এর আয়োজন করে রাজ্য সরকার ৷ দেশ-বিদেশের একাধিক শিল্পপতিরা এই সম্মেলনে অংশ নেন ৷ রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ৷
Press Conference by @SamikBJP, MP, Rajya Sabha and State President, and @SuvenduWB , Leader of Opposition, WBLA & MLA, Nandigram at Salt Lake BJP Party Office. https://t.co/hFKbfgcmou— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) December 17, 2025
আগামী বছরে মার্চ-এপ্রিলে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 2026 সালের বিজিবিএস হবে নির্বাচনের পরে ৷ কিন্তু বিজিবিএস-এর গতি বজায় রাখতে একটি কনক্লেভের আয়োজন করেছে সরকার ৷ বুধ-বৃহস্পতি দু'দিনব্যাপী এই কনক্লেভ চলবে ৷
এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এবার মুখ্যমন্ত্রী ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত ৷ তাই নিউটাউনে 200 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের পরিবর্তে তাঁর বাড়ির কাছে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে দু'দিনের বিজনেস সামিট করছেন ৷ রাজ্যের বিপর্যয়ের বিষয়টি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেছি ৷ বিজেপি এই পুস্তিকা আগামী কয়েক দিনে পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্তরে এবং বুথ স্তরে ক্যাম্পেনিং আকারে পৌঁছে দেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমেও করা হবে ৷"
এই কনক্লেভ শুরুর আগে এদিন রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন নিয়ে সরকারকে কড়া আক্রমণ করল বিজেপি ৷ এদিন বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "রাজ্যে শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ ভারী শিল্প ছাড়া বাংলা মুক্তি পাবে না ৷ তৃণমূল 92 হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল ৷ তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সিপিএম এমন অবস্থা করে দিয়ে গিয়েছে, যে কেউ লিজ নিতেও চাইবে না ৷ তাও মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে সবটা দেখবে, কিন্তু তা হয়নি ৷" তাঁর কথায় সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গও উঠে আসে ৷ যদি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহলে শিল্পের জন্য সেটাও করতে হবে এবং কৃষকদের তার আর্থিক অংশীদারি দিতে হবে ৷
শমীক আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন বাংলাকে গুজরাত, মহারাষ্ট্র হতে দেব না ৷ অথচ সেই মহারাষ্ট্রে বিদেশি বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ৷ এই রাজ্য থেকে একের পর এক শিল্প ছেড়ে গিয়েছে ৷"