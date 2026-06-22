ETV Bharat / state

এই বাজেট সর্বব্যাপী ও সর্বস্পর্শী, প্রতিক্রিয়া শমীক ভট্টাচার্যের

কৃষক থেকে শুরু করে পরিবহণ, ছাত্রছাত্রী, সমস্ত মানুষের কথা, গৃহহীন মানুষের কথা ভেবেই বাজেট তৈরি হয়েছে বলে দাবি শমীকের।

Shamik Bhattacharya
শমীক ভট্টাচার্য (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 জুন: এই বাজেট 'সর্বস্পর্শী এবং সর্বব্যাপী' বাজেট। বাজেট শেষে এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷

সোমবার বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "এই বাজেট পশ্চিমবঙ্গের জীবনে গতি সঞ্চার করবে এবং মহিলাদের শুধু সুরক্ষিতই নয় আত্মনির্ভর করতে সাহায্য করবে। আর এখনও চলার পথ অনেক বাকি ৷ সবেমাত্র সরকার গঠন হয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় ছিল এবং নতুন নতুন যে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসছে তার থেকে এই সময়ে দাঁড়িয়ে সরকার যতটা সম্ভব ততটা করার চেষ্টা করেছে ।"

তিনি আরও জানান, সর্বোপরি যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে যদি রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত থাকে সেখানে উন্নয়ন ব্যাহত হয়ে যায়। তাঁর মতে, এ ক্ষেত্রে সেটা হবে না ৷ শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, "কৃষক থেকে শুরু করে পরিবহণ এবং সাংবাদিক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, সমস্ত মানুষের কথা, গৃহহীন মানুষের কথা ভেবেই বাজেট তৈরি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই বাজেট পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং এবং সামগ্রীকভাবে উন্নয়নের গতি পরিবর্তন করবে ও ত্বরান্বিত করবে।"

ডিএ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের এই মুহূর্তে সাধ্যমত আমরা করেছি ৷ সরকার গঠন হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই এই সরকার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এবং পেনশনভোগীদের যে প্রাপ্য, যেটা তাদের অধিকার তার উপরে কাজ শুরু করেছে ৷ কেন্দ্রের হারে আমরা এই রাজ্যে ডিএ দেব ৷ আমরা শুরু করলাম, তবে আমাদের একটু সময় লাগবে।"

নতুন জেলাও ঘোষণা হয়েছে এই বাজেটে ৷ এ বিষয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল ৷ আমরা পার্টি হিসেবে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনে বিশ্বাস করি ৷ এটা আমাদের পার্টির ঘোষিত অবস্থান এবং 50-এর দশক থেকেই বর্তমানে জনপ্রিয় পার্টি এই কথা বলে এসেছে ৷ অটলবিহারী বাজপেয়ির সময়েও আপনারা দেখেছেন যেভাবে নতুন রাজ্য তৈরি হয়েছে ৷"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনের আগে আমরা সংকল্প পত্র নিয়ে এসেছিলাম ৷ একটা রূঢ় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিপরীত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করে রাজ্যের সমস্ত প্রান্তবর্গের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেই সংকল্পপত্র তৈরি করা হয়েছিল।"

TAGGED:

শমীক ভট্টাচার্য
SHAMIK BHATTACHARYA BUDGET
বাজেট 2026
FINANCE MINISTER SWAPAN DASGUPTA
SHAMIK BHATTACHARYA ON BUDGET 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.