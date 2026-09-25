'জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত', বিতর্কের মাঝেই দরাজ সার্টিফিকেট বঙ্গ বিজেপি সভাপতির !

'জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত', বিতর্কের মাঝেই দরাজ সার্টিফিকেট বঙ্গ বিজেপি সভাপতির !
Samik Bhattacharya Praises CEC Gyanesh Kumar: দেশজুড়ে বিতর্কের আবহে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷
Published : September 25, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 7:31 PM IST
ব্যারাকপুর, 25 সেপ্টেম্বর: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কমপক্ষে পদ্মভূষণে সম্মানিত করা উচিত, দাবি তুললেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ গত 23 সেপ্টেম্বর একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশের পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর পর্বে তিনি একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ এনিয়ে অন্য় দুই কমিশনার ড. সুখবিন্দর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশী আপত্তি তুলেছিলেন ৷
এরপর সারা দেশে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে নেমেছে কংগ্রেস, বাম এবং অন্য বিরোধী দলগুলি ৷ এই বিতর্কের আবহে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের শীর্ষ নেতা শমীক বলেন, "জ্ঞানেশ কুমারকে অন্ততপক্ষে পদ্মভূষণ সম্মান দেওয়া উচিত ৷ (ভোট পরিচালনায় তাঁর ভূমিকায়) পশ্চিমবঙ্গের জনতা খুশি ৷ এতদিন পরে রাজ্যে ভোটে কোনও হুমকির ঘটনা ঘটেনি, হত্যার ঘটনা ঘটেনি ৷ মানুষ ভোট দিতে পেরেছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্তে একটি রাজ্য ৷ রাজ্যের ভোটার তালিকায় বহু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছিল ৷ সেই নামগুলি জ্ঞানেশ কুমার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের জনতা এর আগে কখনও এমন নির্বাচন দেখেছে ? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশীর্বাদ জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে আছে ৷ আমি চাই, তাঁকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হোক ৷"
শুক্রবার পানিহাটিতে রাজ্যস্তরের ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে শমীক লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে বলেন, "রাহুল গান্ধির কথা কংগ্রেসই মানতে চায় না ৷ দলই ওঁকে সিরিয়াসলি নেয় না ৷"
ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে বর্তমানে সরগরম দেশের রাজনীতি ৷ তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে শুরু করে সব বিরোধী দল । আর এ নিয়ে রাহুল ও মমতাকে নিশানা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ৷
তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলেকে নিশানা করে শমীক বলেন, "তৃণমূল বর্তমানে মৃত দলে পরিণত হয়েছে ।" সেই সঙ্গে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতির গ্রেফতারি নিয়ে শমীক বলেন, "মানুষ বলছে পুরো তৃণমূল দলটাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার ৷ নির্বাচনের আগে আমাদের বক্তব্য ছিল যারা মানুষকে শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে, আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ 4 মে-র পর আমরা তৃণমূলের ভাষায় উত্তর দিতে পারতাম ৷ 2021 এবং 2024 সালে বিজেপির সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে এই রাজ্যে, আমরাও তার পুনরাবৃত্তি করতে পারতাম ৷ কিন্তু সেই পথে হাঁটিনি ৷ আমরা চাই এ রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক ৷"
সেই সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ফের স্পষ্ট করে দেন, এই রাজ্যে বিজেপির তৃণমূলীকরণ কখনও হবে না ৷ তিনি বলেন, "4 তারিখ দুপুরের পর থেকে কিছু মানুষ গেরুয়া গামছা গলায় জড়িয়ে গেরুয়া আবির মেখে বিজেপি হওয়ার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু তাঁদের বিজেপি কখনও নিজের দলে যোগ করায়নি ৷" শমীকের হুঁশিয়ারি, "যাঁরা নিজেদের স্বঘোষিত কাউন্সিলর মনে করে হম্বিতম্বি করছেন, তাঁদের কেউ থাকবেন না ৷ কারণ, বিজেপি বিজেপিই থাকবে ৷ তৃণমূলীকরণ হবে না ৷ কেউ যদি বিজেপির পতাকা নিয়ে ঘোরে, সেটা তো বিজেপি আটকাতে পারে না ৷"
এদিন সোদপুরে পানিহাটি স্পোর্টিং এর উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে উদ্বোধন করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তবে, এদিন ফুটবলের এই অনুষ্ঠানে এসে শুধু রাজ্য বা দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেননি তিনি, রাজ্যে বিশেষ করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ফুটবলকে আরও কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই নিয়েও আলোচনা করেন ৷