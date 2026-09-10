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বিজেপি'র রাজ্য কমিটিতে প্রথমে জায়গা না-হলেও সংশোধনে জুড়ল দিলীপ-রাহুলের নাম

বিজেপি সভাপতি হওয়ার পর প্রথমবার বাংলায় আসছেন নিতিন নবীন ৷ তার আগেই রাজ্য বিজেপিতে রদবদল ৷ শুভেন্দু, তাপস, সুকান্ত, শঙ্কর কে, কোন দায়িত্ব পেলেন ?

BJP STATE COMMITTEE OF BENGAL
রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিনহা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 11:05 AM IST

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কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটিতে বড়সড় রদবদল। বুধবার একটি নোটিশ প্রকাশ করে এমনটাই জানিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিধানসভা উপনির্বাচন ও পুরভোটের আগে বিজেপি 270 সদস্যের রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছে ৷ তবে এসব কিছুর মাঝে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নজরে আসে ৷

প্রথমে বিকেল 5টা নাগাদ রাজ্য কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে নাম ছিল না রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। স্থান পাননি রাহুল সিনহাও। তাঁরা দু'জনই প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ৷ তবে তিন ঘণ্টা পর, রাত 9টা নাগাদ সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে জায়গা হয় দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিনহার।

উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় স্তরে দলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর আগামী 15 সেপ্টেম্বর প্রথমবার রাজ্যে পা-রাখতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ৷ তার আগেই রদবদল ঘটল বঙ্গ বিজেপিতে ৷

নব্য প্রকাশিত তালিকায় স্থান পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাপস রায়ের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা। এছাড়া অগ্নিমিত্রা পাল ও শঙ্কর ঘোষের উপস্থিতি থাকলেও, চোখ টানছে অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের অনুপস্থিতি। পাশাপাশি, নতুন একঝাঁক নেতাকে যুক্ত করা হয়েছে। সাংগঠনিক জেলা থেকে এই নেতাদের রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

BJP STATE COMMITTEE OF BENGAL
বিজেপির রাজ্য কমিটি গঠন (ইটিভি ভারত)

শুভেন্দু অধিকারী-কে তমলুক সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । এই জেলার অধীনেই রয়েছে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র, যেখানে আগামী 6 অক্টোবর উপনির্বাচন হবে । উল্লেখ্য়, নন্দীগ্রাম ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের (রেজিনগর) আসনেও উপনির্বাচন হবে।

প্রসঙ্গত, শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নতুন রাজ্য কমিটি গঠনের বিষয়টি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে ছিল। নতুন গঠিত এই কমিটিতে শুভেন্দু অধিকারীর বাবা তথা তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর ছাড়াও রাজ্যের বেশ ক'য়েকজন মন্ত্রী এবং দলের প্রবীণ নেতারা রয়েছেন।

শিশির অধিকারীকে কাঁথি এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে, সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণ দিনাজপুর এবং শান্তনু ঠাকুর বনগাঁর দায়িত্ব সামলাবেন। রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে তাপস রায় উত্তর কলকাতা, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম, নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহার এবং শঙ্কর ঘোষ শিলিগুড়ির দায়িত্ব দেখবেন।

তালিকায় রয়েছেন...

  • স্বপন ভট্টাচার্য- কাটোয়া
  • সুভাষ মণ্ডল- বোলপুর
  • অর্জুন শাহ- বোলপুর
  • তুলসি সরেন- বোলপুর
  • সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল- বোলপুর
  • নির্মল চন্দ্র মণ্ডল- বীরভূম
  • সুভাশিস চৌধুরী (খোকন)- বীরভূম
  • কালোসোনা মণ্ডল- বীরভূম
  • রাজকুমারী কেশরী- হুগলি
  • প্রসেনজিৎ ভৌমিক- যাদবপুর
  • অরিন্দম দে- ব্যারাকপুর
  • পবন সিং- আসানসোল

দলের তরফে প্রকাশিত নোটিশে জানানো হয়েছে যে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন পদাধিকারী, জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য, রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিভাগীয় আহ্বায়ক, জেলা ইনচার্জ এবং জেলা সভাপতিরাও রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন। এর থেকে স্পষ্ট যে, রাজ্য কমিটিতে নতুন সংযোজনের ফলে আগামিদিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিল বিজেপি নেতৃত্ব।

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BJP FORMS 270 MEMBERS
WEST BENGAL ASSEMBLY BYPOLLS
ঘোষণা বিজেপির রাজ্য কমিটি
তালিকায় শুভেন্দু তাপস
BJP STATE COMMITTEE OF BENGAL

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