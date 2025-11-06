প্রতিবেশী রাজ্যে ভোটের আবহে বাংলা-বিহার পুলিশের সমন্বয় বৈঠক

প্রতিবেশী রাজ্যে ভোটের আবহে বাংলা-বিহার পুলিশের সমন্বয় বৈঠক
নির্বাচন চলাকালীন বিহার-বাংলা সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশের বৈঠক ৷ দুই রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও বৈঠকে উঠে এসেছে ৷
Published : November 6, 2025 at 7:20 PM IST
মালদা, 6 নভেম্বর: প্রতিবেশী বিহারে বিধানসভা নির্বাচন চলছে ৷ বৃহস্পতিবার নির্বাচনের প্রথম দফায় 18টি জেলার 121টি কেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ আগামী 11 নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় বাকি 122টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৷ এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে তৎপর সেখানকার পুলিশ প্রশাসন ৷ নির্বাচন চলাকালীন বিহার-বাংলা সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে বুধবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দুই রাজ্যের পুলিশকর্তাদের মধ্যে একটি সমন্বয় বৈঠক হয় ৷
বৈঠকে উঠে আসে বিহার লাগোয়া উত্তর মালদার গ্রামগুলিতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপরাধের বিষয়টিও ৷ দুই রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও বৈঠকে উঠে এসেছে ৷ এই বৈঠকে রাজ্যের তরফে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ৷ ছিলেন বিহারের বারসই জেলার ডিএসপি অমিত কুমার-সহ সে'রাজ্যের একাধিক পুলিশ আধিকারিক ৷
বৈঠকের শুরুতেই রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকরা হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল ও রতুয়া থানা এলাকায় বিহার লাগোয়া গ্রামগুলিতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন ৷ তাঁরা জানান, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা বিহারের কুখ্যাত অপরাধীদের যোগাযোগের বিষয়টি খুঁজে পেয়েছেন ৷ সম্প্রতি, হরিশ্চন্দ্রপুরের বারোদুয়ারি গ্রামে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অরুণ জিন্দালের বাড়িতে বড়সড় ডাকাতি হয় ৷ তার সিসিটিভির ফু়টেজেও বিহারের অপরাধীদের যোগ পাওয়া গিয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, দুষ্কৃতীরা বাংলায় অপরাধ করে বিহারে গা-ঢাকা দেওয়ায় তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷
কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাজ্যের পুলিশের সহায়তায় দু-একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা গেলেও অধিকাংশই অধরা ৷ সব শুনে খুব দ্রুত সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বিহারের পুলিশকর্তারা ৷ দুই রাজ্যের পুলিশই সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা জানিয়েছে ৷
এনিয়ে জেলার পুলিশকর্তারা কিছু বলতে না-চাইলেও বারসই জেলার ডিএসপি অমিত কুমার বলেন, "বিহার বিধানসভার নির্বাচন শুরু হয়েছে ৷ দুই দফায় নির্বাচন সম্পন্ন হবে ৷ সেই কারণেই বিহার-বাংলা সীমান্ত সংলগ্ন প্রতিটি থানার সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করা হচ্ছে ৷ মূলত নিরাপত্তার বিষয় নিয়েই আলোচনা হচ্ছে ৷ নির্বাচন চলাকালীন বাংলা থেকে যাতে কেউ মদ নিয়ে বিহারে না-ঢুকতে পারে, যাতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বিহারে না-ঢোকে, সেসব নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ এসব বেআইনি জিনিস নিয়ে বিহারে ঢোকার চেষ্টা করে তবে দুই রাজ্যের পুলিশ নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করে তাকে গ্রেফতার করবে ৷ বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় দুই রাজ্যের চেক পোস্টেই যাতায়াতকারী সবাইকে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ সীমান্তে আমাদের রাজ্যে সিসিটিভির পরিমাণ কিছু কম ৷ নতুন সিসিটিভি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে ৷ দ্রুত সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷"