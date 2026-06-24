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বিধানসভায় উঠল তারাতলার দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ, বিরোধীদের সহযোগিতা করতে বললেন অধ্যক্ষ

বুধবার বেলায় তারাতলায় একটি নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটে৷ সেই প্রসঙ্গই এদিন ওঠে বিধানসভার অধিবেশনেও৷

West Bengal Assembly
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 24, 2026 at 6:18 PM IST

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কলকাতা, 24 জুন: তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ ভেঙে বুধবার ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে৷ সেই দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনেও ওঠে৷ অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু বিধানসভার সব সদস্য, বিশেষ করে বিরোধীদের কাছে এই নিয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানান৷

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে গত সপ্তাহে৷ গত সোমবার বাজেট পেশ হয়৷ তার পর থেকে রোজই অধিবেশন বসছে৷ সেই অধিবেশন চলাকলীনই এদিন তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটে৷ সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অগ্নিমিত্রা পাল, ইন্দ্রনীল খাঁয়ের মতো মন্ত্রী৷ নবান্ন থেকে সরাসরি নজর রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ আহতদের চিকিৎসার বিষয়টি তদারকি করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়৷

ফলে বিধানসভার অধিবেশনে তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন৷ এই নিয়ে এদিন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশ্ন তোলেন বিদ্রোহী তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সদস্য মহম্মদ আখরুজ্জামান এবং প্রাক্তন মন্ত্রী জাভেদ খান৷ তাঁদের প্রশ্ন ছিল, সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ন্যূনতম সংখ্যক সদস্য বা মন্ত্রীর উপস্থিতি প্রয়োজন, তা রয়েছে কি না, এই অনুপস্থিতির কারণে বিধানসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম আদৌ হবে কি না! তাঁরা সরাসরি অধ্যক্ষের নজরে আনেন বিষয়টি এবং তাঁর কাছে এর জবাব চান। যদিও সেই সময় মমতাপন্থী তৃণমূল এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

এই পরিস্থিতির সামাল দিতে এবং বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে আসরে নামেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়। তিনি বিধানসভায় জানান, শহরের বুকে আচমকাই একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই দুর্ঘটনাস্থলেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে, উদ্ধারকাজ তদারকি করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনেক মন্ত্রী হয়তো তড়িঘড়ি সেখানে ছুটে গিয়েছেন।

তিনি বিরোধীদের আশ্বস্ত করে জানান, মন্ত্রীদের উপস্থিতির হার এমন কোনও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে নেমে যায়নি, যার জন্য বিধানসভার কোরাম নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। বর্তমানে উপস্থিত সদস্যদের নিয়েই সভার কাজ নিয়মমাফিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব এবং এতে কোনও পদ্ধতিগত বাধা নেই।

মন্ত্রী তাপস রায়ের এই বক্তব্যের পরই বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি গোটা বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সভার সকল সদস্যকে জানান, শহরে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। ইতিমধ্যেই সেখানে প্রশাসনের তরফ থেকে জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। আরও বেশ কিছু সাধারণ মানুষ এখনও দুর্ঘটনাস্থলে আটকে রয়েছেন৷ এই চরম সংকটজনক এবং আপৎকালীন অবস্থায় তিনি বিধানসভার সকল সদস্য এবং বিশেষ করে বিরোধীদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতা করার কথা জানান। অধ্যক্ষ বিরোধী দলের সদস্যদের শান্ত হতে এবং এই মানবিক সংকটের মুহূর্তে সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে সহায়তা করার আবেদন জানান।

যদিও বিধানসভার এই গোটা প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার পর্বে সরাসরি 'তারাতলা' এলাকার নাম উল্লেখ করে সরকারের তরফ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি, তবে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা যে তারাতলারই দুর্ঘটনা, সেই বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আটকে পড়া মানুষের সংখ্যা, মন্ত্রীদের তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া এবং উদ্ধারকাজের যে খতিয়ান অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস তুলে ধরেছেন, তা থেকে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

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TAGGED:

ACCIDENT IN KOLKATA TODAY
WEST BENGAL ASSEMBLY
SPEAKER RATHINDRA BOSE
তারাতলার দুর্ঘটনা
TARATALA ACCIDENT

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