ETV Bharat / state

চার মাস পার, বিধানসভায় এখনও নেই ডেপুটি স্পিকার !

West Bengal Assembly: নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বেশ কয়েকটি অধিবেশন হয়ে গেলেও ডেপুটি স্পিকার হিসেবে কাউকে বাছা হয়নি । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।

WEST BENGAL ASSEMBLY
বিধানসভায় এখনও অমিল ডেপুটি স্পিকার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। নতুন সরকার গঠনের পর দেখতে দেখতে চার মাস অতিবাহিত। ইতিমধ্যেই রাজ্য বিধানসভার একাধিক অধিবেশন বসেলেও এখনও পর্যন্ত বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের চেয়ার ফাঁকা। বিভিন্ন সময়ে এই শূন্য পদটি নিয়ে বিস্তর জল্পনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে ডেপুটি স্পিকার হিসেবে এখনও পর্যন্ত কারও নাম ঘোষণা করেনি বিজেপির পরিষদীয় দল ।

সভা পরিচালনার কাজে স্পিকার রথীন্দ্র বসুকে সাহায্য করছে প্রবীণ বিধায়কদের একটি প্যানেল। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, ডেপুটি স্পিকার ছাড়াই কি তবে বিধানসভার কাজকর্ম চালিয়ে নিতে চাইছে নতুন সরকার ? ক্ষমতায় আসার পর এতগুলি দিন পেরিয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ এই পদে কাউকে নির্বাচিত না করা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল বাড়ছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, শাসকদলের অন্দরের মতপার্থক্যই এই বিলম্বের অন্যতম কারণ।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শাসক শিবিরের একটি অংশ এখনই ডেপুটি স্পিকার পদে কাউকে বসাতে নারাজ। কিন্তু দলের অন্য একটি অংশের মত আবার ভিন্ন। তারা চাইছে দ্রুত এই পদের জন্য যোগ্য কাউকে বেছে নেওয়া হোক। যুক্তি হিসেবে তারা বলছে, বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যের বিধানসভাতেও ডেপুটি স্পিকার রয়েছেন। ফলে এই রাজ্যে অকারণে পদটি ফাঁকা রাখার কোনও অর্থ হয় না। দলের ভিতরে এই দুই ভিন্ন মতের জেরে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে খবর।

তবে এই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন শাসকদলের নেতারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপি পরিষদীয় দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পরিষদীয় দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। এ নিয়ে জল্পনার কোনও জায়গা নেই।

এই মুহূর্তে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু রাজ্যে নেই। তিনি আমেরিকা সফরে গিয়েছেন। আগামী 30 সেপ্টেম্বর নাগাদ তাঁর দেশে ফেরার কথা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিধানসভায় যে ক'টি অধিবেশন হয়েছে, তা মূলত স্পিকার একাই পরিচালনা করেছেন। প্যানেল চেয়ারম্যানরা তাঁকে এই কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, একজন স্থায়ী ডেপুটি স্পিকার থাকলে অধিবেশন পরিচালনা করা আরও সুবিধাজনক হত। কিন্তু একদিকে শাসকদলের অন্দরের পরিস্থিতি এবং অন্যদিকে, স্পিকারের অনুপস্থিতি— সবমিলিয়ে দুর্গাপুজোর আগে বিধানসভায় ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন যে কার্যত অসম্ভব, তা একপ্রকার স্পষ্ট। পুজো মিটলে নতুন করে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

TAGGED:

BENGAL ASSEMBLY DEPUTY SPEAKER
BENGAL ASSEMBLY SPEAKER
বিধানসভায় নেই ডেপুটি স্পিকার
মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
WEST BENGAL ASSEMBLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.