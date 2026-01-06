ETV Bharat / state

বিয়ের ফুল ফুটলেই বাজবে বিয়ের বাজনা ! প্যারোডির সুরে তৃণমলের SIR তোপ

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই প্রার্থীর নামের জায়গা ফাঁকা রেখে দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূল ৷ এসআইআরকে হাতিয়ার করে দেওয়ালে আঁকা হল মোদি-শাহের ব্যঙ্গচিত্র ৷

TMC wall writting
ভোটের দিন ঘোষণার আগেই দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 6, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
চন্দ্রকোনা, 6 জানুয়ারি: যতই কর বাহানা, যতই বল না না, বিয়ের ফুল ফুটলেই বাজবে বিয়ের বাজনা... জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা বিয়ের ফুলের একটি গানের এই লাইনের প্যারোডি এখন চোখে পড়ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ৷
তবে এখানে বিয়ের ফুল নয়, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই দেওয়ালে দেওয়ালে 'ফুটেছে নির্বাচনের ফুল' ৷ প্রার্থীর নাম ফাঁকা রেখে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কার্টুন চিত্র এঁকে ছড়া কেটে তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে হাতিয়ার এসআইআর (SIR) ৷ কোথাও কোথাও বাংলা গানের এই লাইনটিকেই সামান্য বদলে ব্যবহার করা হয়েছে দেওয়াল লিখনে ৷

TMC wall writting
দেওয়াল লিখনে উন্নয়নের পাঁচালি তুলে ধরেছে তৃণমূল (ইটিভি ভারত)

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ নিবার্চনের দিনক্ষণ ঘোষণা না-হলেও বছর শুরুতেই জোর কদমে প্রচার কাজে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক শিবির। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার 2 নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর প্রাইমারি বুথ এলাকায় তৃণমূলের উদ্যোগে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন । দেওয়ালের লেখা, "পদ নয় পতাকা, সব কেন্দ্রেই মমতা...মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন" ।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর বিতর্কে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ৷ তৃণমূলরে দাবি, এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের বাসিন্দাদের একাংশের মনে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক ৷ দেওয়াল লিখনে এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে মোদি, অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি, উন্নয়নের পাঁচালি তুলে ধরে সরকারি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পকেও তুলে ধরা হয়েছে ৷

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান তথা তৃণমূল নেতা মনাজুর মোল্লা বলেন, "নিবার্চনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ কিন্তু আমরা প্রচারের কাজ এগিয়ে রাখছি ৷ প্রার্থী যে কেউ হতে পারেন ৷ কিন্তু জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে চতুর্থ বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে- এটাই আমাদের লক্ষ্য । একাধিক সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন । সরকারের এই সমস্ত কাজই আমরা প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরছি ৷" তাঁর অভিযোগ, "ভোটের আগে এসআইআরকে হাতিয়ার করে বিজেপি ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে । বর্তমানে সাধারণ ভোটারের কাছে এসআইআর হয়রানি ও আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ সেই কারণে, বিষয়টিকেও তুলে ধরে প্রচার করা হচ্ছে ।"

TMC wall writting
বাংলা গানের লাইন লিখে বিজেপিকে আক্রমণ তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল নেতা আরও বলেন, "আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দেওয়াল লিখন শুরু করেছি । আমরা মনে করি বিজেপি এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ কিন্তু, বাংলার মানুষের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না । গত 2 জানুয়ারি থেকে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার শুরু করেছেন ৷ এবারও ক্ষমতায় ফিরবেন আমাদের দিদি ।"

এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকোনার বিজেপি নেতা সুকান্ত দোলই বলেন, "দেওয়াল লিখন শুধুমাত্র মহেশপুরে হয়েছে ৷ ওখানে বিজেপির কোনও লোক নেই । ওই দেওয়াল শুধুমাত্র মহেশপুরের লোকেরাই পড়েন । আর এসআইআর নিয়ে দেওয়াল ওঁরা লিখছেন কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছেন ৷ সাধারণ মানুষ ভয় পাননি ৷ ভোটব্যাঙ্ক পুরোপুরি চলে যাবে ৷ এই ভয় আমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়াল লিখেছে তৃণমূল ।"

