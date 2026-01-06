বিয়ের ফুল ফুটলেই বাজবে বিয়ের বাজনা ! প্যারোডির সুরে তৃণমলের SIR তোপ

বিয়ের ফুল ফুটলেই বাজবে বিয়ের বাজনা ! প্যারোডির সুরে তৃণমলের SIR তোপ
বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই প্রার্থীর নামের জায়গা ফাঁকা রেখে দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূল ৷ এসআইআরকে হাতিয়ার করে দেওয়ালে আঁকা হল মোদি-শাহের ব্যঙ্গচিত্র ৷
Published : January 6, 2026 at 2:53 PM IST
চন্দ্রকোনা, 6 জানুয়ারি: যতই কর বাহানা, যতই বল না না, বিয়ের ফুল ফুটলেই বাজবে বিয়ের বাজনা... জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা বিয়ের ফুলের একটি গানের এই লাইনের প্যারোডি এখন চোখে পড়ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ৷
তবে এখানে বিয়ের ফুল নয়, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই দেওয়ালে দেওয়ালে 'ফুটেছে নির্বাচনের ফুল' ৷ প্রার্থীর নাম ফাঁকা রেখে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কার্টুন চিত্র এঁকে ছড়া কেটে তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে হাতিয়ার এসআইআর (SIR) ৷ কোথাও কোথাও বাংলা গানের এই লাইনটিকেই সামান্য বদলে ব্যবহার করা হয়েছে দেওয়াল লিখনে ৷
সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ নিবার্চনের দিনক্ষণ ঘোষণা না-হলেও বছর শুরুতেই জোর কদমে প্রচার কাজে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক শিবির। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার 2 নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর প্রাইমারি বুথ এলাকায় তৃণমূলের উদ্যোগে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন । দেওয়ালের লেখা, "পদ নয় পতাকা, সব কেন্দ্রেই মমতা...মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন" ।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর বিতর্কে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ৷ তৃণমূলরে দাবি, এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের বাসিন্দাদের একাংশের মনে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক ৷ দেওয়াল লিখনে এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে মোদি, অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি, উন্নয়নের পাঁচালি তুলে ধরে সরকারি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পকেও তুলে ধরা হয়েছে ৷
গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান তথা তৃণমূল নেতা মনাজুর মোল্লা বলেন, "নিবার্চনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ কিন্তু আমরা প্রচারের কাজ এগিয়ে রাখছি ৷ প্রার্থী যে কেউ হতে পারেন ৷ কিন্তু জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে চতুর্থ বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে- এটাই আমাদের লক্ষ্য । একাধিক সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন । সরকারের এই সমস্ত কাজই আমরা প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরছি ৷" তাঁর অভিযোগ, "ভোটের আগে এসআইআরকে হাতিয়ার করে বিজেপি ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে । বর্তমানে সাধারণ ভোটারের কাছে এসআইআর হয়রানি ও আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ সেই কারণে, বিষয়টিকেও তুলে ধরে প্রচার করা হচ্ছে ।"
তৃণমূল নেতা আরও বলেন, "আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দেওয়াল লিখন শুরু করেছি । আমরা মনে করি বিজেপি এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ কিন্তু, বাংলার মানুষের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না । গত 2 জানুয়ারি থেকে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার শুরু করেছেন ৷ এবারও ক্ষমতায় ফিরবেন আমাদের দিদি ।"
এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকোনার বিজেপি নেতা সুকান্ত দোলই বলেন, "দেওয়াল লিখন শুধুমাত্র মহেশপুরে হয়েছে ৷ ওখানে বিজেপির কোনও লোক নেই । ওই দেওয়াল শুধুমাত্র মহেশপুরের লোকেরাই পড়েন । আর এসআইআর নিয়ে দেওয়াল ওঁরা লিখছেন কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছেন ৷ সাধারণ মানুষ ভয় পাননি ৷ ভোটব্যাঙ্ক পুরোপুরি চলে যাবে ৷ এই ভয় আমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়াল লিখেছে তৃণমূল ।"