এক্সটেনশনে থাকা IAS-IPS দের তালিকা চাইল নির্বাচন কমিশন
কোন দফতরে কতজন এক্সটেনশনে থাকা আধিকারিক আছেন, সেই তালিকাও চেয়েছে নির্বাচন কমিশন৷
Published : March 17, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: অবসর নেওয়ার পরও কোন কোন আধিকারিককে পুনর্বহাল করা হয়েছে বা এক্সটেনশনে রাখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে? বিধানসভা ভোটের আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পর এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে নির্বাচন কমিশন৷ সেই কারণে এক্সটেনশন পাওয়া আধিকারিকদের তালিকা চাইল তারা৷ সূত্র মারফত এই খবর পাওয়া গিয়েছে৷
ওই সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, যে সব আধিকারিক অবসরের পরও পুনর্বহাল হয়েছেন, তাঁদের তালিকা রাজ্য সরকারের কাছে চাওয়ার পাশাপাশি এখনও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে কোন কোন প্রাক্তন আইএএস বা আইপিএস যুক্ত আছেন, সেই তালিকাও চেয়েছে নির্বাচন কমিশন৷ জানতে চাওয়া হয়েছে, কোন দফতরে কতজন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক পুনরায় নিযুক্ত রয়েছেন৷ তাঁরা বর্তমানে কী দায়িত্ব পালন করছেন, অবসরের পর কত দিন ধরে কাজ করছেন৷
এই বিষয়ে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশের পরেই নবান্ন থেকে রাজ্যের সমস্ত দফতরে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন দফতর নিজেদের অধীনে থাকা দফতর ও ডাইরেক্টরেটগুলিতে ‘এক্সটেনশন’-এ কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।
সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের প্রায় প্রতিটি দফতরেই অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের মতো বড় দফতরগুলিতে ডাইরেক্টরেট মিলিয়ে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক বর্তমানে দায়িত্বে রয়েছেন৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এখন সেই সব তথ্যই একত্রিত করার কাজ চলছে। তার পর তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে৷
প্রশাসনিক মহলের মতে, এই ধরনের রিপোর্ট চাওয়ার ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন৷ অতীতে এমন তালিকা চাওয়া হয়েছিল কি না, অনেকেই তা মনে করতে পারছেন না৷ ফলে কেন এই তথ্য চাওয়া হল, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহল থেকে রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে৷ মনে করা হচ্ছে যে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সরাসরি নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই তথ্য চাওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন উঠছে, অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা যাঁরা এক্সটেনশনে রয়েছেন, তাঁরা যদি নির্বাচনের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন, তাহলে কি এবার এই সব আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করবে নির্বাচন কমিশন? তাঁদের কি নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে?