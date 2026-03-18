ফের বড় পদক্ষেপ কমিশনের, এবার সরানো হল একাধিক জেলাশাসক-সহ 13 অফিসারকে
বুধবার রাজ্যের 13 জন IAS-কে বদল করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷
Published : March 18, 2026 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, সিপি-সহ একাধিক আইপিএস ও পুলিশ সুপারকে সরানোর পর এবার জেলাশাসক পদে রদবদল করল নির্বাচন কমিশন৷ বুধবার নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে দেওয়া এক নির্দেশে 13 জন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস বা আইএএস অফিসারকে বদল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷
এদিন যে নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷ এই নির্দেশ বলবৎ করার পর আগামিকাল, বৃহস্পতিবার দুপুর 3টের মধ্যে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে৷
যে 13টি পদে রদবদল করা হয়েছে, তার মধ্যে 11 জন জেলাশাসক রয়েছেন৷ বাকি দু’জনের একজন কলকাতার পুর-কমিশনার এবং দক্ষিণ কলকাতার ডিইও৷ জেলাশাসকরাই সংশ্লিষ্ট জেলায় ডিইও বা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকটোরাল অফিসার হিসেবে কাজ করেন৷ আর কলকাতার পুর-কমিশনার উত্তর কলকাতার ডিইও হিসেবে কাজ করেন৷ ফলে নতুন যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হল, তাঁদের হাতেই সংশ্লিষ্ট জায়গায় নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব থাকবে৷
একনজরে দেখে নেওয়া যাক নতুন কারা কারা দায়িত্ব পেলেন -
- কোচবিহার - জিতিন যাদব (2016 ব্যাচের আইএএস)
- জলপাইগুড়ি - সন্দীপ ঘোষ (2016 ব্যাচের আইএএস)
- উত্তর দিনাজপুর - বিবেক কুমার (2016 ব্যাচের আইএএস)
- মালদা - রাজনবীর সিং কাপুর (2012 ব্যাচের আইএএস)
- মুর্শিদাবাদ - আর অর্জুন (2010 ব্যাচের আইএএস)
- নদিয়া - শ্রীকান্ত পাটিল (2015 ব্যাচের আইএএস)
- পূর্ব বর্ধমান - শ্বেতা আগরওয়াল (2016 ব্যাচের আইএএস)
- কলকাতা উত্তর - স্মিতা পাণ্ডে (2005 ব্যাচের আইএএস)
- কলকাতা দক্ষিণ - রণধীর কুমার (2006 ব্যাচের আইএএস)
- উত্তর 24 পরগনা - শিল্পা গৌরীসারিয়া (2009 ব্যাচের আইএএস)
- দক্ষিণ 24 পরগনা - অভিষেক কুমার তিওয়ারি (2012 ব্যাচের আইএএস)
- দার্জিলিং - হরিশঙ্কর পানিকার (2013 ব্যাচের আইএএস)
- আলিপুরদুয়ার - টি বালাসুব্রহ্মণ্যম (2013 ব্যাচের আইএএস)
একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে নির্দেশ দিয়েছে, যে সমস্ত আধিকারিকদের জায়গায় এই 13 জনকে দায়িত্ব দেওয়া হল, সেই সব আধিকারিকদের নির্বাচনের কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না৷
উল্লেখ্য, গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন৷ ভোট ঘোষণার পর পরই রাজ্যে চালু হয়ে যায় নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি৷ রবিবার রাত থেকেই পুলিশ ও প্রশাসনে রদবদল শুরু করে নির্বাচন কমিশন৷ প্রথমেই বদল করা হয় রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে৷ তার পর সোম ও মঙ্গলবার দফায় দফায় পুলিশের শীর্ষস্তরে বদল করে নির্বাচন কমিশন৷ বুধবারও রাজ্য পুলিশে একাধিক রদবদল করা হয়েছে৷ এবার জেলাস্তরেও বদল করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন৷
এদিকে এদিনই বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে৷ বুধবার দুপুর তিনটে থেকে শুরু হওয়া এই বৈঠকে থাকবেন স্পেশাল অবজারভার এনকে মিশ্র, রাজ্যের ডিজিপি, এডিজি (আইন শৃঙ্খলা), এডিজি (লিগ্যাল), কলকাতার পুলিশ কমিশনার, আইজি সিআরপিএফ এবং স্টেট সিএপিএফ কো-অর্ডিনেটর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-সহ তাঁর দফতরের উচ্চপদস্থ কর্তারা।