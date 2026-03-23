আজ রাতেই প্রকাশ করা হতে পারে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট: সিইও মনোজ আগরওয়াল

আজই বেরোচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। তবে আজ রাতেই এই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। আজ এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল (ইটিভি ভারত)
Published : March 23, 2026 at 11:04 PM IST

কলকাতা, 23 মার্চ: আজই বেরোচ্ছে প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত তালিকা। তবে এখনই দেখা যাবে না অনালাইনে। এই তালিকা প্রথমে পৌঁছে যাবে জেলা শাসকদের দফতরে। তারপর বুথে বুথে টাঙিয়ে দেওয়া হবে সেই তালিকা। তালিকা নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, তাঁরা যে ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আজ বিকেল চারটে পর্যন্ত 29 লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে৷ তবে কতজনের নাম বাদ পড়েছে সেটা এখনও দেখা যাচ্ছে না। তাই হাইকোর্ট থেকে যেই তালিকা পাঠানো হবে সেই তালিকাটি প্রকাশ করা হবে।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে, যত জনের নাম e-sign হয়ে আসবে, ততগুলি নামই প্রকাশ করা যাবে। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে এই তথ্য নেই যে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা কতগুলিতে ই-সাইন করেছেন।" যেহেতু দিল্লিতে সেন্ট্রাল সার্ভারে এই কাজ হচ্ছে, তাই তালিকা প্রকাশ হতে কিছুটা সময় লাগছে। প্রথমে বুথে বুথের তালিকা টাঙানো হবে, তারপর সিইও ওয়েবসাইট ডিইও ওয়েবসাইটেও এই তালিকা দেখা যাবে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত খতিয়ান দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে সাংবাদিক বৈঠকে করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। সেখানে তিনি বলেন, "তালিকা তৈরি করতে 6-8 ঘণ্টা সময় লাগে। এখনও পর্যন্ত 29 লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে। কত বাদ হয়েছে জানা নেই।"

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, নিষ্পত্তির কাজের জন্য 705 জন বিচারক কাজ করছেন। ‘ই-সাইন’ হয়ে কত নাম আসবে, তা তাঁর জানা নেই। তবে যত নাম আসবে, সবটাই প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, ট্রাইবুনাল গঠনের বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যসচিব দেখছেন।

গত 28 ফেব্রুয়ারি কমিশন একটি অসম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল৷ এই তালিকায় বিবেচনাধীন ছিল 60 লক্ষ 6 হাজার 675 জনের নাম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁদের নাম বাদ পড়বে, তাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করে তালিকায় নাম তুলতে পারবেন। ইতিমধ্যে সেই ট্রাইবুনাল গঠন করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের 23টি জেলার জন্য 19 জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে এই ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে।

