ভোটের মুখে একাধিক পদ থেকে ইস্তফা মমতার, আচমকা পদত্যাগে ব্যাপক তৎপরতা নবান্নে
Published : March 24, 2026 at 10:45 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: সামনেই 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন। আর সেই মহড়া শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল ঘটিয়ে একাধিক সরকারি বোর্ড, কাউন্সিল এবং কমিটির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত আসন্ন নির্বাচনে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং স্বার্থের সংঘাত এড়াতেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই পদক্ষেপ বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা পদত্যাগের পরেই রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। নবান্নের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা সিএমও থেকে পাঠানো চিঠির ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। নবান্নের ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকেই অবিলম্বে বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি পর্ষদের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাই যে সমস্ত দফতরের অধীনে ওই কমিটি বা বোর্ডগুলি রয়েছে, তাদের দ্রুত ইস্তফা গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।
প্রশাসনিক স্তরে এই বিষয়ে যাতে কোনও দফতরি জটিলতা তৈরি না হয়, তার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত বা তালিকাভুক্ত পদগুলি থেকেই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা অনুযায়ী এর বাইরেও যদি কোনও সরকারি সংস্থা, মিশন বা কমিটিতে তাঁর নাম যুক্ত থাকে, তবে সেখান থেকেও তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত তৎপরতা দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পুরো ইস্তফাপর্ব মেটানোর পর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দফতরগুলিকে নবান্নে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতেও বলা হয়েছে।
প্রশ্ন উঠছে, ঠিক কোন কোন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ইস্তফার তালিকায় রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষ সরকারি পদ। পরিবেশ, বন, স্বাস্থ্য এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের অধীনে থাকা একাধিক পরামর্শদাতা বা অ্যাডভাইজরি কমিটির মাথায় ছিলেন তিনি, সেখান থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এর পাশাপাশি রাজ্য স্তরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মিশন ও উন্নয়ন বোর্ডের শীর্ষ পদও ছেড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই ইস্তফার তালিকার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল — 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি' বা রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ, 'স্টেট পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং বোর্ড' এবং 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন' বা রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশন। এতদিন এই ধরনের নীতি-নির্ধারক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির শীর্ষে থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সরাসরি নজরদারি চালাতেন। এবার সেই দায়িত্বভার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিলেন তিনি।
কিন্তু নির্বাচনের এত আগে কেন এই সিদ্ধান্ত? প্রশাসনিক মহলের বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই ধরনের পদে থাকা বা ইস্তফা দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনত কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি কৌশলগত ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার পদক্ষেপ।
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হলে এবং আদর্শ আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হলে, সরকারি পদ বা সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে কোনওরকম নির্বাচনী সুবিধা নেওয়া নিষিদ্ধ। সেই স্বার্থের সংঘাত বা 'কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট' যাতে বিরোধীরা হাতিয়ার করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই আগাম পদক্ষেপ।