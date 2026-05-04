ভোটে হার-জিত থাকবে, শান্তি বজায় রাখুন; বার্তা সিইও-র

ভোটে হার-জিত থাকবে, শান্তি বজায় রাখুন; বার্তা সিইও-র
মনোজ কুমার আগরওয়ালের কথায়, পশ্চিমবঙ্গ সারাদেশকে দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলা আজ যা ভাবে সারাদেশ পরেরদিন সেটা ভাবে ৷
Published : May 4, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 4 মে: গণনার মাঝেই শান্তিরক্ষার বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ তিনি বলেন, "ভোটে হার-জিত থাকবে ৷ ভোটের আগেই কিছু হয়নি পরেও শান্ত থাকুন । ভোটের পর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি । কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে আমাদের । 500 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে রাজ্যে ৷ মানুষকে অনুরোধ করছি শান্ত থাকুন ।"
ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চান না হিংসা নিয়ে রাজ্যের নাম বাইরে খারাপ হোক ৷ এবার প্রথমবার ভোটের আগে পরে ও গণনায় কোনও বড় গন্ডগোলের ঘটনা ঘটেনি ৷ মৃত্যু হয়নি ৷ কাউন্টিং সুস্থ ভাবে হচ্ছে । আমি মানুষকে অনুরোধ করব সবাই শান্তি বজায় রাখুন ।"
শান্তিপূর্ণ ভোট নিয়ে রাজ্যের মানুষকে সাধুবাদ জানালেন তিনি ৷ বললেন, "এতবছর পর দু'দফায় ভোট হয়েছে ৷ তারপরেও 93 শতাংশ ভোট পড়েছে, যা দৃষ্টান্তমূলক ৷ সারাদেশে এমন ভোট হয়নি ৷ পশ্চিমবঙ্গ সারাদেশকে দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলা আজ যা ভাবে সারাদেশ পরেরদিন সেটা ভাবে ৷" ভোটচুরির আশঙ্কা করেছে তৃণমূল ৷ সেই নিয়ে সিইও বলেন, "ভোটচুরি কী করে হবে ৷ ইভিএমে সব বন্দি আছে ৷ ইভিএমে সিল হয়ে এতদিন স্ট্রংরুমে ছিল ৷ ইভিএমে কঠোর নিরাপত্ত রয়েছে ৷"
বিজয় মিছিল নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা জেলাশাসকদের বলেছি আজ মিছিলে অনুমতি না দেওয়ার জন্য ৷ মঙ্গলবার থানা থেকে অনুমতি নিয়ে বিজয় মিছিল করতে বলেছি ৷"
নোয়াপাড়ার ভিভিপ্যাট রাস্তায় পড়ে ছিল ৷ সেই নিয়ে সিপিএম ও তৃণমূল ফের গণনার দাবি জানিয়েছে ৷ সিইও বলেন, "ওইগুলো মকপলের ভিভিপ্যাট ৷ নির্বাচনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই ৷"
ভোট পরিচালনা নিয়ে কর্মীদের বাহবা জানান তিনি ৷ সিইও বলেন, "আমরা প্রথমদিন থেকেই সম্পূর্ণ চেষ্টা করেছি গ্য়াজেট, নির্দেশিকা ও নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করব ৷ কোনও পক্ষ নিয়ে কাজ করব না ৷ আমাদের কাজ নিরপেক্ষ থাকবে ৷ সেটাই করেছি ৷ আর তার ফল হাতেনাতে পেয়েছি ৷" তিনি এদিন সংবাদমাধ্যমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ সিইও বলেন, "সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ । আমাদের সমস্ত কথা আপনারা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে । তাছাড়া আমাদের কর্মীরাও অনেক সাহায্য করেছে ৷ আর সাধারণ ভোটাররাও সাহায্য করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি ।"
ফলতার একাধিক বুথে গোলমালের অভিযোগ উঠেছিল ৷ তারপর সেখানে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ ফলতা-কাণ্ড নিয়ে তিনি বলেন, "ফলতা থেকে আমাদের ফিল্ড অবজারভার রিপোর্ট দিয়েছে, ফলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আরও সচেতন হবে । পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমাদের খুব সাহায্য করবে এই অভিজ্ঞতা । কালিগঞ্জ উপনির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এবারে লক্ষ্মণরেখার বিষয়ে জোর দিয়েছি ৷ যাতে বুথের ভেতরে বাইরের কেউ ঢুকতে না পারে ৷"
কালীঘাটের প্রাক্তন ওসি গৌতম দাসের হাতে বন্দুক নিয়ে ছবি প্রসঙ্গে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "ওটা কার বন্দুক ছিল জানি না ৷ এআই ছবি কি না তাও জানা নেই ৷ পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতর তদন্ত করবে ৷ আমি কিছু বলতে পারব না ৷"