বর্ধমান থেকে নামখানা, হুগলি টু কলকাতা; দ্বিতীয় দফায় গণতন্ত্রের উৎসবে জনতা

বর্ধমান থেকে নামখানা, হুগলি টু কলকাতা; দ্বিতীয় দফায় গণতন্ত্রের উৎসবে জনতা
প্রথম দফার ভোট মিটেছে গত 23 এপ্রিল। আজ শেষ দফা ৷ সকাল হতেই গণতন্ত্রের উৎসবকে ঘিরে চেনা ছবি ধরা পড়েছে বর্ধমান-নামখানা, হুগলি-সহ কলকাতায় ৷
Published : April 29, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: শুরু হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বঙ্গভোট ৷ রাজ্যে সাতটি জেলার 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন চলবে সন্ধে 7টা পর্যন্ত ৷ সকাল থেকে মানুষের উৎসাহ যথেষ্ট। সকাল সাতটা থেকে কলকাতা থেকে হুগলি নির্বিঘ্নে চলছে ভোটাধিকার প্রয়োগ ৷ আবার নামখানা থেকে বর্ধমানের সার্বিক চিত্রটা একই ৷ গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হতে কোথাও কোথাও আমজনতার লাইন পড়েছে। এবারের ভোটপর্ব অভূতপূর্ব নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। ইতিমধ্যে প্রথম দফায় নজির গড়ে ভোট পড়েছে। এবার দেখার দ্বিতীয়পর্বে কী হয়!
হুগলিতে চলছে ভোটাধিকার প্রয়োগ- প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে সকাল থেকেই বিভিন্ন বিভিন্ন বুথে ভোটারদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থেকে পাণ্ডুয়া, বলাগড়, আরামবাগ-সহ মোট 18টি বিধানসভা রয়েছে। তাতে শাসক-বিরোধী দলের 158 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সকাল থেকে হেভিওয়েট প্রার্থী থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের ঘুরছেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে ইভিএম মেশিন খারাপ থেকে ভোট কর্মীদের অসুস্থতার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। হুগলিতে হেভিওয়েট প্রার্থীর মধ্যে উত্তর পাড়ার মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়ার দেবাংশু, চন্দননগরে বিদায়ী মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সিঙ্গুর বেচারাম মান্না-সহ একাধিক প্রার্থী হাজির হচ্ছেন বিভিন্ন বুথে।
গলসিতে চলছে ভোটগ্রহণ- দ্বিতীয় দফার গণতান্ত্রিক উৎসবে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি বিধানসভার উচ্চ গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢোকার মুখেই রবীন্দ্র-নজরুলের আবক্ষ মূর্তি। সম্প্রীতির বাংলার এক অনন্য নজির। স্কুলের সিংহ দুয়ার দিয়ে গণতান্ত্রিক উৎসবের শামিল হতে যাওয়া মানুষ রবীন্দ্র নজরুলকে দর্শন করেই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন। সেখানে ভোটারদের উপচে পড়া ভিড়। মহিলা এবং পুরুষদের লম্বা লাইন। মোট চারটি বুথ রয়েছে এখানে। কেন এত সকালে এত ভিড়?
মহিলাদের সাফ জবাব আমরা এই গরম এড়াতেই সাত সকালে এসে ভোট দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি, এসব কিছুকেই ছাপিয়ে রবীন্দ্র-নজরুলকে সাক্ষী রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিল পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস যুক্ত এক অচিন গ্রাম উচ্চ গ্রামকে।
কড়া নিরাপত্তায় শহর বর্ধমানে শুরু ভোট- শহর বর্ধমানের ভোটগ্রহণকে ঘিরে চলছে উন্মাদনা। এদিন কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, উত্তর 24 পরগণা ও দক্ষিণ 24 পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকায় শেষ দফার নির্বাচন চলছে । এর মধ্যেই পূর্ব বর্ধমানের 16টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে ৷
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা 37 লক্ষ 75 হাজার 615 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার 19 লক্ষ 18 হাজার 839 জন এবং মহিলা ভোটার 18 লক্ষ 56 হাজার 729 জন। সবথেকে বেশি ভোটার রয়েছে রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে, যেখানে 2 লক্ষ 46 হাজার 255 জন ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। এছাড়াও কাটোয়া, মঙ্গলকোট, ভাতার, গলসি, কালনা-সহ একাধিক কেন্দ্রে ভোটকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি থাকছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ টহল শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায়। প্রতিটি বুথে মাইক্রো অবজারভার ও ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ভোটপ্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয়।
সাগর ও পাথরপ্রতিমা চলছে ভোটগ্রহণ- সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরের 261 নম্বর বুথে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। সকাল হতেই গণতন্ত্রের এই উৎসবকে ঘিরে চেনা ব্যস্ততার ছবি ধরা পড়েছে এলাকাজুড়ে। বুথ খোলার আগেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে, যা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার আগ্রহ কতটা প্রবল। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি ৷ উন্নয়ন, স্থানীয় সমস্যা এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা, এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই ভোট দিতে এসেছেন এলাকাবাসী । অনেকেই বলেছেন, "ভোট আমাদের অধিকার, তাই সেটা প্রয়োগ করতেই আমরা সকাল সকাল চলে এসেছি।"
দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা বিধানসভা এলাকার পশ্চিম শ্রীধরপুর বুথে ভোটগ্রহণ শুরু হতে দেরি হওয়ায় সকাল সকালই চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই বুথটি সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তবে সেই ইতিবাচক দিকের মধ্যেই সকালবেলায় কিছুটা বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই বুথের সামনে কয়েক শতাধিক ভোটার লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ভোর থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মহিলা, পুরুষ, প্রবীণ এবং প্রথমবারের ভোটার ৷ সবাইকে দেখা যায় উৎসাহের সঙ্গে লাইনে অপেক্ষা করতে।