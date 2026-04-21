'তোমরা আমাকে রক্ত দাও...', নেতাজির বাণী স্বামীজির নামে বলে বঙ্গে বিপাকে যোগী

কোটশিলার বামনিয়া ময়দানে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগীর 'ভ্রান্তিবিলাস' তাঁকে এবং গেরুয়া শিবিরকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে৷ যোগী আদিত্যনাথের সমালোচনায় সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

যোগীর ভ্রান্তিবিলাস: নেতাজির বাণী স্বামীজির নামে করে বলে ফেললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 8:32 PM IST

পুরুলিয়া, 21 এপ্রিল: প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ভোট প্রচারের শেষ মুহূর্তে ভুল মন্তব্য নিয়ে তুঙ্গে শাসক-বিরোধী রাজনীতি। সোমবার পুরুলিয়ায় জনসভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

জয়পুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ মাহাতোর সমর্থনে বামনিয়াতে জনসভা করেন তিনি। সেখানে তিনি বলে বসেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" যদিও তিনি হিন্দিতে একথা বলার পর পরই শুধরে নিয়ে বলেন, "নেতাজির এই বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে মন্ত্রের মতো।" কিন্তু, ততক্ষণে ওই ভুল মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ কোটশিলার বামনিয়া ময়দানে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগীর 'ভ্রান্তিবিলাস' তাঁকে এবং গেরুয়া শিবিরকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে৷

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র বলেন, "হ্যালো বুলডোজার বুদ্ধি, যোগী আদিত্যনাথ— আপনার তথ্য ঠিক করুন। ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’— এই উক্তিটি বলেছেন সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ নন। দয়া করে উত্তরপ্রদেশে ফিরে যান, ফ্যান্টা খান, আর বাংলাকে একা থাকতে দিন। আপনি হাস্যকর।"

যোগীর ভুল উক্তি প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিধানসভা নির্বাচনে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা বলেন, "উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে কেউ বাংলায় বলে যাচ্ছেন যে স্বামীজি নাকি বলেছেন—‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।’ এরা বাংলাকে চেনে না, বাঙালিকেও বোঝে না। বাঙালির ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায়, সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করে, খাদ্যাভ্যাসও বোঝে না। তারপরও বলে ‘সোনার বাংলা গড়ব’। এদের ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায়, এদের সোনার বাংলা কেমন হবে। বাংলার মানুষ সব দেখছেন— ইভিএমেই এর জবাব দেবেন।"

জেলা তৃণমূলের অন্যতম শিক্ষক নেতা বিকাশ মাহাতো এই প্রসঙ্গে বলেন, "একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই রকম ভুল কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এতেই বোঝা যায় বিজেপির প্রকৃত অবস্থা।" রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র পেশায় শিক্ষক পার্থ সারথি দাস বলেন, "বিজেপি মানেই অশিক্ষিত। সে মুখ্যমন্ত্রীই হোন আর সাধারণ কর্মীই হোন। তাই ভুলভাল বলছেন। এটাই গেরুয়া শিবিরের ট্রাডিশন।"

যোগীর এই বক্তব্য নিয়ে অবশ্য পাল্টা বলতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির পুরুলিয়া জেলার মিডিয়া কনভেনর জয়দীপ্ত চট্টরাজ বলেন, "ভুল মানুষ মাত্রে হতেই পারে। তবে ভুল শুধরে নেওয়া বড় মনের পরিচয়। তৃণমূল ভুল শুধরে নিতে জানে না ৷ ওরা ভুলকে সঙ্গী করেই চলে।"

পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, "বক্তব্য বিকৃত করা তৃণমূলের অভ্যাস। পুরো বক্তব্য না দিয়ে অংশ দিয়ে যাই বলুক, মানুষ সব বুঝতে পারছে।" এদিন যোগীর সভায় রেকর্ড ভিড় দেখে তৃণমূল প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে বলে দাবী করেন সাংসদ। এদিন নিজের বক্তব্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলকে বার বার আক্রমণ করেন আদিত্যনাথ যোগী।

