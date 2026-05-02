ফলতার হাশিমনগরে ভোটারদের হুমকির অভিযোগ, গ্রেফতার তিন তৃণমূলকর্মী
দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন থেকেই ফলতা কেন্দ্রজুড়ে বিরোধীরা ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়। শনিবার সকালে সেই উত্তেজনা আরও বাড়ে হাশিমনগর এবং সংলগ্ন এলাকায়।
Published : May 2, 2026 at 10:30 PM IST
ফলতা, 2 মে: শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র। ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে ভয় দেখানো, মারধর এবং এলাকা ছাড়া করার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলতেই পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে। অভিযোগ সামনে আসতেই সক্রিয় হয় নির্বাচন কমিশন। তাদের নির্দেশে দায়ের হয় এফআইআর, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় তিন তৃণমূল কর্মীকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন থেকেই ফলতা কেন্দ্রজুড়ে উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছিল। বিরোধীরা তখন থেকেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়। শনিবার সকালে সেই উত্তেজনা আরও বাড়ে হাশিমনগর এবং সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত কয়েকটি পরিবারকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা বাড়িতে চড়াও হয়ে ভয় দেখায়, এমনকি গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেয় বলে দাবি স্থানীয়দের। একাধিক ক্ষেত্রে মারধরের ঘটনাও সামনে এসেছে বলে অভিযোগ।
এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের ঘনিষ্ঠ দুই নেতা— ইসরাফিল সরদার এবং সুজাদ্দিন শেখের নাম। অভিযোগ, ইসরাফিলের নেতৃত্বে একটি বাইক বাহিনী এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, পরিকল্পিতভাবে বিরোধী সমর্থকদের টার্গেট করে এই সন্ত্রাস চালানো হচ্ছিল, যাতে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে বা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।ইসরাফিল ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী আতিবুর শেখ, হাবিবুল শেখ, হাবিব মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে নির্বাচন কমিশন। কমিশন স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করতে হবে। শুধু তাই নয়, পুলিশ যদি এই বিষয়ে গড়িমসি করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসির বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। কমিশনের এই কড়া অবস্থান প্রশাসনের ওপর যথেষ্ট চাপ তৈরি করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
কমিশনের নির্দেশ পাওয়ার পরেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ। দ্রুত তদন্ত শুরু করে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয় এবং গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে মূল অভিযুক্তদের সবাই ধরা পড়েছে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও চরমে উঠেছে। বিজেপির তরফে অভিযোগ, শাসকদলের আশ্রয়ে থেকেই এলাকায় সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। তাদের দাবি, নিরপেক্ষ ও অবাধ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে ফলতার বেশ কিছু বুথে পুনর্নির্বাচন জরুরি। যদিও শনিবার রাজ্যের মোট 15টি বুথে পুনর্নির্বাচন হলেও সেই তালিকায় ফলতার কোনও বুথের নাম ছিল না। ফলে ক্ষোভ আরও বেড়েছে বিরোধী শিবিরে।
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিরোধীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। তবে গ্রেফতারের ঘটনায় শাসকদলের অস্বস্তি যে কিছুটা বেড়েছে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।
বর্তমানে ফলতা থানার পুলিশের ওপরই সবচেয়ে বেশি চাপ তৈরি হয়েছে। একদিকে নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ, অন্যদিকে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি— এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের কাছে। এলাকায় শান্তি ফেরানো এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন পুলিশের প্রধান লক্ষ্য।
সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ফলতার পরিস্থিতি এখনও সংবেদনশীল। কমিশনের হস্তক্ষেপে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর সবার।