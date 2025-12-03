'পরিসংখ্যান' ও 'পরিষেবা', ছাব্বিশের ভোটে দুই কৌশলে মাত দিতে প্রস্তুত তৃণমূল
একদিকে তথ্যের সাহায্যে কেন্দ্রকে আক্রমণ ৷ অন্যদিকে রাজ্যবাসীর জীবনে সরকারি প্রকল্পের আশীর্বাদ ৷ 2026 সালের নির্বাচনে এই দুই কৌশল নিয়েছে তৃণমূল ৷
Published : December 3, 2025 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: পরিসংখ্যান ও পরিষেবা, এই দুই কৌশলে 2026 বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নামতে চলেছে তৃণমূল ৷ গত 48 ঘণ্টায় দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকলাপে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ তথ্যভিত্তিক কেন্দ্রবিরোধী আক্রমণ এবং মানুষের জীবনে পৌঁছে দেওয়া সরকারি পরিষেবার আবেগময়বার্তা, এই দুই নীতিকে সামনে রেখে নির্বাচনী রূপরেখা স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
মহেশতলায় ‘সেবাশ্রয় 2’-এর উদ্বোধনে তথ্য ও গবেষণামূলক যুক্তি দিলেন দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক । প্রায় এক ঘণ্টার বক্তৃতায় স্মার্টফোনের পরিসংখ্যান দেখিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ করেন তিনি । জিএসটি বাবদ কেন্দ্র কত টাকা নেয় ? আবাস যোজনা বা 100 দিনের কাজের জন্য কত টাকা আটকে রাখা হয়েছে ? তার পূর্ণ হিসাব দিলেন তিনি ৷ অর্থনৈতিকভাবে বাংলা পিছিয়ে পড়ছে ৷ এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে অভিষেক বোঝাতে চাইলেন, বঞ্চনার দায় সম্পূর্ণই দিল্লির।
এর একদিন পর নবান্ন সভাঘরে রাজ্যবাসীর জীবনে সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ শীর্ষক কর্মসূচিতে গত 15 বছরের নানা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খতিয়ান পেশ করেন তিনি। লক্ষ্মী ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে একাধিক পরিষেবার মাধ্যমে কীভাবে সরকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মূল ভিত্তি । কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য কীভাবে নিজের সামর্থ্যে মানুষের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে, এই অনুষ্ঠানে জোর দিয়ে তা তুলে ধরেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের এই দু'টি সুর আসলে পরস্পরের পরিপূরক । অভিষেকের লক্ষ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি করা, যুক্তি দিয়ে দেখানো ‘কী পাওয়া গেল না’ । আর মুখ্যমন্ত্রী দেখাচ্ছেন ‘কী দেওয়া হল’—মানুষের জীবনে উন্নয়নের স্পষ্ট ছাপ । ফলে, দল একসঙ্গে কেন্দ্রবিরোধী মনোভাব ও রাজ্য সরকারের আস্থা—দু'টি আবেগকেই কাজে লাগাতে চাইছে ।
শাসক দলের বড় রাজনৈতিক চাল হিসাবে সামনে এসেছে গ্রামীণ আবাস যোজনা । লোকসভা ভোটের আগে 100 দিনের কাজের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ায় যে গ্রামীণ ভোটে ফল মিলেছিল, তার আরও বড় পুনরাবৃত্তি চাইছে তৃণমূল । ডিসেম্বরেই প্রায় 16 লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ‘বাংলার বাড়ি’-এর প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । নির্বাচনপূর্ব পর্বে প্রায় 28 লক্ষ পরিবারের মাথার ছাদ নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কে বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
গত দু’দিনে প্রচারে নতুন পেশাদার ধাঁচও দেখা গিয়েছে তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতার । অভিষেক যেমন নিজের সংসদীয় ‘রিপোর্ট কার্ড’ তুলে ধরেছেন, তেমনই নবান্নে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ পড়াতে শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর অংশগ্রহণ এবং পুরো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিল কর্পোরেট স্টাইলের শৃঙ্খলা। পোস্টারেও এসেছে বদল । সোমবারের অনুষ্ঠানে একমাত্র অভিষেকের ছবি থাকলেও, মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত পোস্টারে মমতা ও অভিষেকের ছবি পাশাপাশি দেখা গিয়েছে, যা দলীয় কর্মীদের কাছে নেতৃত্বের ঐক্যের বার্তাও পৌঁছে দেয়।
বিরোধীরা যদিও এই প্রচার ও খতিয়ানকে ‘ব্যর্থতা ঢাকার কৌশল’ বলেই কটাক্ষ করেছে । তবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী দেড় বছর তারা এই দ্বিমুখী পথেই হাঁটবে ৷ একদিকে পরিসংখ্যানের ধারালো আঘাত, অন্যদিকে পরিষেবার আবেগময় হাতছানি ৷ এই দুই মুখ্য কৌশলেই 2026 ভোটের আগে রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে চাইছে তৃণমূল।
দলের এক বিধায়কের কথায়, "উন্নয়নের কাজ মানুষের সামনে তুলে ধরা স্বাভাবিক ব্যাপার ৷ আর সংগঠিতভাবে তা করতে পেশাদার পরামর্শ নেওয়া অপরাধ নয় ৷ তৃণমূল 365 দিন মানুষের পাশে থাকে এবং এই ধরনের কর্মসূচি তারই আরও সুসংগঠিত প্রকাশ ।"