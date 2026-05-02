ফলতায় পুর্নর্নিবাচনের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের, ফলাফল 24 মে

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও একটি নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজ্য তথা দেশবাসী। 21 মে ফের ফলতায় পুর্নর্নিবাচনের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷

Published : May 2, 2026 at 10:56 PM IST

কলকাতা, 2 মে: ফের নজির গড়ল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। আগামী 4 মে 293টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গণনা এবং ফলাফল প্রকাশিত হবে। এর বেশ কয়েকদিন পরে অর্থাৎ 21 মে ফের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তবে এইবার মাত্র একটি বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ 144 ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্নর্নিবাচন হবে, যার ফল প্রকাশিত হবে 24 মে।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও একটি নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজ্য তথা দেশবাসী। কারণ, 293টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে অবশিষ্ট একটি বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্নর্নিবাচন হবে। দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে 29 এপ্রিলের ভোটগ্রহণকে ঘিরে ইভিএম-এর যে কারচুপির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছিল সেই অনিয়ম যে গুরুতর অপরাধ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে সেই কথা আজ জানালো নির্বাচন কমিশন। তাই কমিশনের নির্দেশ, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের সবকটি বুথে অর্থাৎ 285টি বুথ এবং অক্সিলারি বুথে নতুন করে ভোটগ্রহণ হবে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে যে, 29 এপ্রিল ভোটের দিন বহু বুথে ইভিএম কারচুপি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে। বিভিন্ন রিপোর্ট, পর্যবেক্ষক ও প্রশাসনিক সূত্রের তথ্য খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, 21 মে সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ফলতার সব বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ হবে। ভোটগ্রহণে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী, মাইক্রো অবজার্ভার, ওয়েবকাস্টিং এবং কড়া নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। এছাড়া, কমিশন জানিয়েছে, ফলতা কেন্দ্রের ভোটগণনা হবে 24 মে। অর্থাৎ, এই বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্নর্নিবাচন শেষ হওয়ার তিন দিন পর গণনার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রক্রিয়াকে 'কাউন্টারম্যান্ড' (Countermand) বলা হয়। 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 58 এ ধারায় বলা আছে যে, বিধানসভায় অনেক বুথে গণ্ডগোল হলে, অসংগতি দেখা দিলে সেখানে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ বিধানসভায় ফের নতুন করে নির্বাচন করাতে পারবে। এটাকে Countermand বলা হয়।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন থেকেই ফলতা কেন্দ্রজুড়ে উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছিল। বিরোধীরা তখন থেকেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়। শনিবার সকালে সেই উত্তেজনা আরও বাড়ে হাশিমনগর এবং সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত কয়েকটি পরিবারকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা বাড়িতে চড়াও হয়ে ভয় দেখায়, এমনকি গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেয় বলে দাবি স্থানীয়দের। একাধিক ক্ষেত্রে মারধরের ঘটনাও সামনে এসেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ সামনে আসতেই সক্রিয় হয় নির্বাচন কমিশন। তাদের নির্দেশে দায়ের হয় এফআইআর, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় তিন তৃণমূল কর্মীকে।

  1. সন্দেশখালির 'শাহজাহান মডেল' হাসিমনগরে ! জাহাঙ্গির 'ঘনিষ্ঠ' ইসরাফিলের বিরুদ্ধে সরব গ্রামবাসীরা
  2. অগ্নিগর্ভ ফলতা ! 'তৃণমূল প্রাণে মারার ভয় দেখাচ্ছে', পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপির
  3. ফলতার হাশিমনগরে ভোটারদের হুমকির অভিযোগ, গ্রেফতার তিন তৃণমূলকর্মী

