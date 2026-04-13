আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন? রাজ্যে চালু পৃথক টোল ফ্রি নম্বর

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন? রাজ্যে চালু পৃথক টোল ফ্রি নম্বর
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরটিতে 24 ঘণ্টাই সক্রিয় থাকবে। এই নম্বরে ফোন করে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন।
Published : April 13, 2026 at 10:27 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা ভোটে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগ জানাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে চালু করা হল নতুন হেল্পলাইন নম্বর। ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য নতুন হেল্পলাইন চালু করল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হল।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল সোমবার জানিয়েছেন যে 18003450008 নম্বরের একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এই নম্বরটি 24 ঘণ্টাই সক্রিয় থাকবে। ভোটার বা সাধারণ মানুষ যে কোনও সময় এই নম্বরে ফোন করে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন। শুধু ফোন নয় অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ই-মেইলও চালু করা হয়েছে: wbfreeandfairpolls@gmail.com। এই ই-মেইলের মাধ্যমেও সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে।
যদিও 1950 টোল ফ্রি নম্বরটিও সক্রিয় রয়েছে। ওই নম্বরের পাশাপাশি এই নতুন নিমটিও চালু করার ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। 1950 নম্বরে প্রথম থেকেই বহু অভিযোগ ইতিমধ্যেই এসেছে। Sir প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে অ্যাপেলেট ট্রাইবুনাল-সহ বিভিন্ন ফর্মের ব্যবহার সহ নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় জানতে এবং জানাতে ওই নম্বরের ফোন আসে। তবে নির্বাচন যেহেতু একেবারে দোরগোড়ায় তাই এই সময় মূলত আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অভিযোগ আসে। তাই এই দ্বিতীয় নতুন নম্বরটিতে মূলত আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অভিযোগ আসবে।
এই হেল্পলাইন ও ই-মেইল পরিষেবা ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে গণনা পর্ব পর্যন্ত চালু থাকবে। সমস্ত অভিযোগ সরাসরি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পৌঁছবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং কোনও অনিয়মের অভিযোগ জানাতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। নালিশ জানাবার কয়েকঘণ্টা মধ্যে অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
অন্যদিকে আজ থেকে জোকা এসপি মুখোপাধ্যায় ইনস্টিটিউটে ট্রাইবুন্যালের কাজ শুরু হয়েছে। এই নিয়ে আজ সিও জানিয়েছেন যে ওখানে অ্যাডিশন সিইও বিভোগ অয়েল সহ নোডাল আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে ট্রাইবুন্যালের কাজ শুরু হয়েছে। আজকে 16 জুন বিচারপতি ওখানে বসে কাজ শুরু করেছেন। যেহেতু ট্রাইবুনালের ড্যাশবোর্ড এখনো তৈরি হয়নি তাই এখনই বলা সম্ভব নয় যে আজকে কতগুলি কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনি জানান যে এখনও পর্যন্ত আপেলেট ট্রাইবুনালের ট্রাভিয়নের এসওপি তৈরি হয়নি তবে কয়েক দিনের মধ্যেই তাও তৈরি হয়ে যাবে।