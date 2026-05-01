গণনার আগে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর, জেলায় জেলায় ঝটিকা পরিদর্শনে সিইও

গণনার আগে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর, জেলায় জেলায় ঝটিকা পরিদর্শনে সিইও
গণনার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা । সেই পরিস্থিতিতে কমিশন এবং প্রশাসনের লক্ষ্য কোনও বিতর্ক ছাড়াই স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগণনা সম্পন্ন করা।
Published : May 1, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 1 মে: ভোট গণনার আগে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন । বৃহস্পতিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র এবং সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল ঘিরে তৈরি হওয়া নাটকীয় পরিস্থিতির পরই নড়েচড়ে বসেছে কমিশন । শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল শুরু করলেন জেলায় জেলায় ম্যারাথন পরিদর্শন । লক্ষ্য একটাই, 4 মে'র গণনা নির্বিঘ্ন ও স্বচ্ছ করা ।
শুক্রবার সকালে কলকাতার মঙ্গল পাণ্ডে হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টারে চেপে সফর শুরু করেন সিইও । তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পুলিশ অবজারভার হিমাংশু কুমার লাল, পিএসও যোগেশ কুমার-সহ আরও একাধিক আধিকারিক । প্রথমে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ও পুরুলিয়া সদরের গণনাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন তিনি । পরে ঝাড়গ্রাম গিয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন । দিনের বাকি অংশে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শনের কথা রয়েছে তাঁর ।
প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা, কর্মীদের প্রস্তুতি সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখছেন সিইও । জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে কোথাও কোনও ফাঁকফোকর রয়েছে কি না, তাও যাচাই করছেন । জানা গিয়েছে, সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে শুক্রবার রাতেই কলকাতায় ফেরার কথা তাঁর ।
এদিকে গণনাকে সামনে রেখে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে কমিশন । কলকাতা পুলিশ এলাকায় স্ট্রংরুমের 200 মিটার ব্যাসার্ধে জারি করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNSS) 163 ধারা । এই নির্দেশ অনুযায়ী, ওই এলাকায় পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ । মিছিল, সভা, বিক্ষোভ বা শোভাযাত্রা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে । আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র, লাঠি, পাথর বা বিস্ফোরক বহনেও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ।
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ জানিয়েছেন, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ । গণনার আগে কোনও উত্তেজনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই এই সতর্কতা ।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্ট্রংরুমে 'সন্দেহজনক গতিবিধি'র অভিযোগ তুলে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে অবস্থানে বসেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা । তার জেরে সেখানে পৌঁছে যান বিজেপির প্রার্থী তাপস রায় ও সন্তোষ পাঠকও । উত্তেজনা বাড়তে থাকায় পরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে গিয়ে স্ট্রংরুম পাহারায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রায় চার ঘণ্টা সেখানে ছিলেন তিনি ।
এই ঘটনার পরই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন । স্ট্রংরুমে প্রবেশ ও বাহির সব ক্ষেত্রেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদেরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ।
আরও পড়ুন: