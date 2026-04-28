'নির্ভয়ে ভোট'-এর বার্তা ! চওড়া হাসি নিয়ে নেতাজি ইনডোর থেকে বুথমুখী ভোটকর্মীরা

'নির্ভয়ে ভোট'-এর বার্তা ! চওড়া হাসি নিয়ে নেতাজি ইনডোর থেকে বুথমুখী ভোটকর্মীরা
নেই কোনও বিশৃঙ্খলা, নেই হুড়োহুড়ি। নির্দিষ্ট বিধানসভা, পার্ট নম্বর ও বুথ নম্বর মিলিয়ে একে একে ইভিএম, ভিভিপ্যাট, ভোটার তালিকা-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা ।
Published : April 28, 2026 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রাক্কালে শহরের বুক থেকে ভেসে এল একটাই বার্তা, 'নির্ভয়ে ভোট' । মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তর কলকাতার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম-সহ যাবতীয় ভোটগ্রহণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে । আর সেই চিত্রে স্পষ্ট, এবারের প্রস্তুতিতে গতি যেমন আছে, তেমনই আছে শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস ।
সকাল গড়াতেই স্টেডিয়ামের বাইরে লম্বা লাইন । কিন্তু নেই কোনও বিশৃঙ্খলা, নেই হুড়োহুড়ি । নির্দিষ্ট বিধানসভা, পার্ট নম্বর ও বুথ নম্বর মিলিয়ে একে একে ইভিএম, ভিভিপ্যাট, ভোটার তালিকা-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা । কেউ দল বেঁধে, কেউ আবার নিজস্ব পরিকল্পনায় বুথমুখী, সবটাই চলছে ছকে বাঁধা নিয়মে । তাঁদের সঙ্গে বুথে পৌঁছনোর দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট বিএলও-রা, ফলে যাতায়াত নিয়েও দুশ্চিন্তা কম ।
নির্বাচন কমিশনের হিসাব বলছে, উত্তর কলকাতার এই সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে মোট 2,083টি বুথে ভোট হবে । প্রায় 15 লক্ষ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন । বুথের হিসাবে এগিয়ে বেলেঘাটা (354), তার পরে এন্টালি (323), কাশীপুর-বেলগাছিয়া (302), মানিকতলা (298), জোড়াসাঁকো (299), চৌরঙ্গী (267) এবং শ্যামপুকুর (240) ।
এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এ দিন স্টেডিয়ামে আসেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা । নিরাপত্তার বলয়, লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা, সব কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন তাঁরা । কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নজরদারিও চোখে পড়ার মতো ।
অতীতের অভিজ্ঞতা অবশ্য খুব সুখকর নয়। একাধিক নির্বাচনে ভোটের দিন রক্তক্ষয়, দুষ্কৃতীদের দাপট কিংবা বুথ দখলের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য রাজনীতি । দূরবর্তী বুথে পৌঁছনো থেকে শুরু করে ভোটের দিন নিরাপত্তা, সব মিলিয়ে চাপ ছিল ভোটকর্মীদের উপর । কিন্তু এবারের প্রথম দফা সেই ছবিকে অনেকটাই বদলেছে । খুচরো গোলমাল ছাড়া বড় কোনও অশান্তির নজির নেই ।
এসআইআর পরবর্তী ভোটে প্রথম দফায় মানুষের অংশগ্রহণও ছিল নজরকাড়া ৷ প্রথম দফায় ভোট পড়েছে প্রায় 93 শতাংশ ৷ ভোটদানের হারে প্রথম দফাকে দ্বিতীয় দফা ছাপিয়ে যায় কিনা, সেটাও দেখার ৷
সেই প্রেক্ষাপটেই দ্বিতীয় দফার আগে বাড়ছে প্রত্যাশা । ভোটকর্মীদের কথায়, "এবারের আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়াই স্বাভাবিক ।" প্রশাসনের বার্তাও স্পষ্ট, কড়া নিরাপত্তা, সূক্ষ্ম নজরদারি আর পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের উৎসবকে নির্বিঘ্ন করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য ।
আরও পড়ুন: